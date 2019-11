Das ungeliebte Denkmal

Tausende von Autofahrern passieren sie täglich im Berufsverkehr: die hellgraue Mauer in der Augusta-Anlage am Wasserturm. Doch nicht nur Pendlern aus dem Umland, die auf der Einfallstraße von der Autobahn in die Quadrate strömen, auch vielen Mannheimern scheint dieses Objekt fremd. Dabei erinnert es seit bald 90 Jahren an einen Mann, dessen epochales Werk in dieser Stadt seinen Ausgang nimmt:

...