Das unverfrorene Schneiderlein

In vielen Mannheimer Fotoalben sind sie zu finden: Bilder von Familien, die auf einer unendlich scheinenden weißen Fläche unterwegs sind. Doch sie zeigen nicht den Katzenbuckel oder den Kohlhof, die Rodelberge der Kurpfälzer. Walzmühle und Jesuitenkirche, die im Hintergrund zu erkennen sind, offenbaren: Es ist der Rhein zwischen Mannheim und Ludwigshafen, zugefroren Mitte Februar 1929.

Die Kinder, die damals in den Wagen über die Eisfläche geschoben werden, sind längst betagte Zeitgenossen, weit über 90 Jahre alt. Doch der Eiswinter 1929 hat sich bis heute in das kollektive Gedächtnis der Kurpfalz eingebrannt – nicht nur, weil er sich seither nicht wiederholt hat, sondern auch, weil er bei aller Beschwernis, die er mit sich bringt, der letzte unbeschwerte Winter für zwei Jahrzehnte bleiben sollte: Ein halbes Jahr später kommt mit der Weltwirtschaftskrise Not für Millionen, vier Jahre später die Diktatur, zehn Jahre später der Krieg.

Abschluss „goldener“ Jahre

Doch Anfang 1929 – das liegt noch in jener kurzen Phase der Weimarer Demokratie, in der die „Goldenen Zwanziger“ ein wenig golden sind. Die Inflation von 1923 liegt weit zurück, auch politisch ist das Land stabil. Zwar ist der kaiserliche Feldmarschall Paul von Hindenburg seit 1925 Reichspräsident, hält sich aber – noch – an die republikanische Verfassung. Die Nazis sind eine Randerscheinung; als ein gewisser Adolf Hitler am 23. November 1928 erstmals im Rosengarten spricht, hat seine Partei alle Hände voll zu tun, den Nibelungensaal zu füllen.

Auch Mannheim lebt auf. Es zählt 255 000 Einwohner und wächst weiter. 1928 werden in der Garnisons- und der Richard-Wagner-Straße 271 Wohnungen errichtet. In der Augusta-Anlage entsteht für 4,8 Millionen Reichsmark das Palasthotel, das spätere „Steigenberger“. Mehr als 11 000 private Telefonanschlüsse gibt es in der Stadt. Nationaltheater, Kunsthalle und Volkshochschule lassen das Kulturleben erblühen.

Auch sportlich ist Mannheim vorne: Am 10. Februar 1929 steigt in bereits eisiger Kälte im Fußballstadion sogar ein Länderspiel. Deutschland siegt über die Schweiz mit 7:1 – vor 35 000 Zuschauern. Als Ehrengast dabei ist Hans Dingeldein. Der Spross einer Brauerei-Familie ist als Hans I. Fasnachtsprinz des Großen Feuerio und der Stadt Mannheim. Eine Tonne Bonbons und Südfrüchte organisiert er für den Karnevalsumzug, doch der muss ausfallen. Am Fasnachtsdienstag, dem 12. Februar 1929, ist es minus 22,6 Grad kalt.

Ganz Europa bibbert unter einer Rekordkälte. Sogar in Italien sinkt die Temperatur auf minus 31 Grad; die Riviera versinkt unter einer dicken Schneedecke. Im bayerischen Wolnzach-Hüll wird mit 37,8 Grad der deutsche Kälterekord aufgestellt.

Auf dem Rhein bilden sich seit Januar Eisschollen, die allmählich zusammenwachsen. Am 11. Februar wird die Schifffahrt zwischen Bingen und Worms eingestellt. In Höhe Neckarau staut sich das Eis und zertrümmert die hölzerne Landungsbrücke der Altriper Fähre; sie wird in den Rheinauer Hafen in Sicherheit gebracht. Am 13. Februar erreicht die Eisdecke Frankenthal, am 14. auch Ludwigshafen-Mannheim.

Zunächst bestaunen Tausende den starren Strom vom Ufer aus. Zwei arbeitslose Mannheimer, so ist überliefert, wagen sich als erste aufs Eis. Mit Jubelrufen und Beifall werden sie am Ludwigshafener Ufer in Höhe der Bootsanlegestelle begrüßt, skeptisch beäugt von französischen Soldaten, die das linke Rheinufer ja noch immer besetzt halten.

Ereignis auf dem Eis

Stadthistoriker Friedrich Walter hält in seiner Chronik fest: „17. Februar: Lebhafter Sonntagsverkehr auf dem zugefrorenen Rhein.“ Es beginnt eine zehn Tage währende Volksbelustigung, die man heutzutage als Happening bezeichnen würde. Eine 80 Jahre alte Mannheimerin berichtet damals den Reportern stolz: „Ich war schon 1864 und 1880 dabei.“

Die Reichsbahn setzt Sonderzüge ein. Entlang der frei getretenen Wege sind Buden aufgebaut, die Glühwein, Würstchen und Brezel anbieten. Fotografen stellen bei Minus-Graden ihre dreibeinigen hölzernen Stative auf, so dass Großkraftwerk oder Rheinbrücke den Hintergrund bilden. Auch ein Hochzeitspaar steht Modell. Sie in dünnem Seidenkleid frierend, er im Anzug, aber beide ohne Mantel. Immer weiter dirigiert der Fotograf das Paar rückwärts, um den richtigen Hintergrund einzufangen. „Stopp, keinen Schritt weiter!“, ruft plötzlich ein Mann und deutet auf eine kreisrunde Öffnung, in der munter das Wasser schwappt. Der Bräutigam erschrickt, die Braut kichert, stößt dabei heißen Atem in die eisige Luft.

Die Szene überliefert uns der pfälzische Schriftsteller Emil Schuster, damals acht Jahre alt. „Vater, Mutter, meine kleine Schwester und ich hielten uns an den Händen, als wir vom Bahnhof zum Rheinufer hinuntergingen“, erinnert er sich 60 Jahre später: „Ich spürte den Schnee unter den Füßen, der nachgab und knirschte, darunter das Feste, das Unerschütterliche.“ Und aus der Distanz resümiert er: „Ich war Zeuge von etwas Unfassbarem.“

Auch Motorrad- und sogar einige der wenigen Autofahrer, die es damals gibt, wagen sich aufs Eis. Held der Medien ist jedoch Leo Rothkapp, ein 32 Jahre alter Schneidermeister aus der Windeckstraße vom nahen Lindenhof: Bei minus 16 Grad schlägt das „unverfrorene Schneiderlein“, wie er in einem alten Bericht dieser Zeitung einmal genannt wird, ein Loch in die Eisdecke, badet in einem dreieckigen Badehöschen gekleidet und zeigt sich mit krebsroter Haut dem Publikum. Den Moment halten sogar Postkarten fest, die er später signieren muss. Nach dem Krieg steigt er jeweils zu Neujahr erneut in die Fluten – da allerdings ohne große Fangemeinde.

Ende nach zehn Tagen

Am 20. Februar warnen die Behörden, das Eis auf Rhein und Neckar weiter zu betreten. Am 24. Februar wird der Masse mit Dynamit endgültig der Garaus gemacht; die Fische, die unter der Eisdecke bislang überlebt haben, schwimmen nunmehr obenauf. Doch endlich kann ein niederländischer Eisbrecher seine Arbeit machen. Der Handel kommt wieder in Schwung.

Bei aller Gaudi auf dem Eis – der Frost hat auch Schattenseiten. Kaum vorstellbar, was er für die Menschen in der Kurpfalz, an derartige Kälte nicht gewohnt, bedeutet – in Häusern, in denen Dämmung ein Fremdwort ist. Viele in der Arbeiterstadt Mannheim können sich Heizung und Kleidung kaum leisten. Die Presse berichtet von einem Arbeitslosen, dem die Hände abfrieren, als er mit dem Fahrrad seine 6 Mark 50 Stütze abholen will. 50 Menschen bezahlen die Kälte mit dem Leben.

Düstere Zeiten

Doch die Zeiten werden noch düsterer. Mit dem „schwarzen Freitag“ an der New Yorker Börse am 25. Oktober des gleichen Jahres beginnt die Weltwirtschaftskrise mit Not für Millionen. In Mannheim steigt die Zahl der Arbeitslosen auf fast 20 000.

Am 27. März 1930 zerbricht in Berlin die Große Koalition am Streit über die Arbeitslosenversicherung. Der aus Mannheim stammende Reichskanzler Hermann Müller tritt zurück und stirbt im Jahr darauf mit nur 54 – nicht zuletzt an Verzweiflung über die hasserfüllten Angriffe der Nazis gegen ihn und seine SPD.

Am 2. Juni 1930 sprechen die Nazi-Größen Joseph Goebbels und Hermann Göring im Rosengarten. Im Gegensatz zum Auftritt Hitlers zwei Jahre zuvor haben sie nun volles Haus. Oberwasser eben. Bei der Reichstagswahl am 14. September erreicht die NSDAP in Mannheim 13,5 Prozent. Drei Jahre später übernimmt sie die Macht. So ist der Winter 1928/29 für lange Zeit der letzte ohne Not, Diktatur und Krieg.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.02.2019