Das Wunder von Freudenstadt

Ansiedlung von Protestanten

So ordnet Herzog Friedrich an, in den östlichen Ausläufern des Schwarzwaldes eine Stadt anzulegen. Bis dahin gehört das Areal den traditionsreichen Gemeinden Baiersbronn und Waldgeding. Die wehren sich heftig gegen das Abzwacken ihrer Gemarkung, Bauern beklagen Einschränkung ihrer Weiderechte. Dies und die Tatsache, dass Neubürger aus Österreich angesiedelt werden, führt dazu, dass Freudenstadt im Schwarzwald lange Zeit als Fremdkörper angesehen wird.

Der Herzog beauftragt Heinrich Schickhardt von Herrenberg, einen bekannten Stadtplaner seiner Zeit. Sein Grundriss erinnert an ein Mühlefeld, zeigt eine bereits vom Maler Albrecht Dürer als ideal propagierte quadratische Anlage, umgeben von Graben und Mauern, jeweils mit Turm in der Mitte der Seite. Das Innere ist in neun gleiche Felder eingeteilt, von denen das mittlere den Marktplatz bildet. Um ihn gruppieren sich zweistöckige Fachwerkhäuser mit nach vorn ausgerichteten Giebeln sowie Laubengängen im Erdgeschoss – Rathaus und Stadtkirche bilden Fixpunkte an den Ecken.

In einer Ecke soll gemäß Schickhardts erstem Plan das Schloss liegen. Doch diese Randlage ist für den Herzog inakzeptabel. Schickhardt muss es in die Mitte verlegen. Am 22. März 1599 lässt er „im förchtig wilden Wald“ den Grundriss abstecken, am 8. Januar 1612 ist der Stadtkern fertig. Nur das Schloss wird nie gebaut: 1608 stirbt Friedrich, und seine Nachfolger legen die Pläne auf Eis, erst recht im 1618 beginnenden Dreißigjährigen Krieg.

So bleibt der Stadtkern gemäß architektonischer Lehre ein Torso. Mit Wegfall des Schlossbaus entsteht ein mit 4,5 Hektar riesiger freier Raum; die kleinen Häuser, die ihn umgeben, bilden kein Gegengewicht.

Schnell zeigen sich auch Nachteile des rigoros umgesetzten Grundrisses für das praktische Leben: Die Wege um die großen Quadrate sind lang, auf den dicht bebauten Flächen fehlt Stauraum; Gerätschaften und Wagen, ja selbst Düngerhaufen, müssen auf den Straßen lagern.

Dennoch überdauert der Grundriss alle Unbilden der Zeiten, vor allem das im Gasthaus „Zum Güldenen Barben“ am 24. Mai 1632 ausbrechende Großfeuer, die Zerstörung durch die Österreicher 1634 und die Pest 1635, die die Einwohnerzahl von 3000 auf 300 absenkt und die Stadt auf Jahrzehnte nahezu entvölkert. Erst im 19. Jahrhundert, vor allem nach Anschluss an die Eisenbahn 1879, entwickelt sich die Kurstadt zur „Perle des Schwarzwaldes“ – mit dem Marktplatz zum Flanieren und Einkehren. Schriftsteller Mark Twain genießt dies ebenso wie der Ölmagnat John D. Rockefeller.

Im Visier der Franzosen

Doch die größte Bewährungsprobe steht erst bevor: der Zweite Weltkrieg. 1940 besucht Hitler nach dem Frankreich-Feldzug als gefeierter Sieger die Stadt; das prägt sich den Franzosen ein – mit fatalen Folgen: Bei Kriegsende wird Freudenstadt, das auf dem Vormarsch der französischen Armee unter Befehl des legendären Generals Lattre de Tassigny Richtung Stuttgart liegt, am 16. April 1945 ununterbrochen 16 Stunden lang beschossen; nicht nur 11 500 Einheimische, sondern auch 1200 Verwundete in den zu Lazaretten umgewandelten Hotels, erleiden Todesängste.

Viele Gebäude, allen voran die prachtvolle, 1601 errichtete Stadtkirche, die sogar den Dreißigjährigen Krieg überstanden hat, brennen aus. Gelöscht werden kann nicht, da auch die Hauptwasserleitung einen Treffer erhält. In ihrer Not versuchen sich die Bewohner sogar mit Gülle zu behelfen. Überhaupt wächst so mancher über sich hinaus: Dekan Theodor Gerhardt rettet aus seiner brennenden Kirche das mittelalterliche Pult.

Am Tag danach, am 17. April, rücken die Franzosen in die Stadt ein. Stadtschreiber Wilhelm Schwarz überreicht dem französischen Kommandeur Christian Marie de Castries symbolisch den Stadtschlüssel. Dieser gibt seinen Truppen, vor allem marokkanischen Soldaten aus den Kolonien, Branntwein aus und die Stadt zur Plünderung frei.

Tagelang wüten berühmt-berüchtigte Exzesse, die „als Manoeuvre de Freudenstadt“ in die Geschichte eingehen. 600 vergewaltigte Frauen werden in den Krankenhäusern behandelt, 70 Menschen sterben. Erst als Geistliche bei den Franzosen vorstellig werden, wird das Vergewaltigen verboten – nun unter Androhung der Todesstrafe.

Dabei ist das Elend des Alltags hart genug. Durch Zerstörung oder Beschlagnahme sind 4000 Einwohner obdachlos. Sie kommen in Hotels wie dem „Palmenwald“ unter, in Kellern und Schuppen, bei Freunden oder Verwandten im Umland.

Aufbauen so wie es war

Obdachlos ist auch die Verwaltung: Der von den Franzosen als Bürgermeister eingesetzte Sozialdemokrat Friedrich Rothfuß muss in der Schule residieren. Während alte Nazis zur Beseitigung der Trümmer verpflichtet werden, plant Rothfuß ab September 1945 bereits den Wiederaufbau: Der Marktplatz soll in seiner ursprünglichen Schönheit wiedererstehen; nur die Kommunisten wehren sich im Gemeinderat gegen derartige „Anklänge an das Gestern“.

Doch über die Frage, wie die Straßen über den Platz geführt werden sollen, entspannt sich ein jahrelanger Streit. Sind sich die Freudenstädter schon nicht einig, so reden auch Innenministerium und Besatzungsmacht mit, reihenweise werfen Architekten und Bauamtsmitarbeiter das Handtuch. Ende 1948 kostet der dadurch verursachte Stillstand beim Wiederaufbau dem mittlerweile fast 65-jährigen Rothfuß das Amt; der 38-jährige Hermann Saam, in den 1930er Jahren im diplomatischen Dienst tätig, wird Bürgermeister.

Unter ihm geht es voran. Im Rahmen der von ihm 1949 initiierten „Selbsthilfeaktion Freudenstadt“ spenden Bürger an Ausgebombte für den Wiederaufbau von deren Häusern oder stellen ihnen zinslose Darlehen zur Verfügung.

Kirche zuerst fertig

Im September 1949 beginnen die fünf Jahre währenden Arbeiten, in deren Rahmen 500 Gebäude mit 1500 Wohnungen sowie Geschäfte und Lokale errichtet werden. Da Maschinen fehlen, wird statt mit Baggern oft mit der Schaufel gearbeitet, mit Seilwinden und Flaschenzügen auf Holzgerüsten.

Als erstes kann am ersten Advent 1950 die Kirche geweiht werden: außen gemäß alten Ansichten wiederhergestellt, bleibt sie innen ohne die früher prachtvolle Wappendecke bewusst schlicht – „im Gedenken an die eigene Kriegsschuld“, wie es auf einer Tafel im Stadtmuseum heißt.

Der Marktplatz wird teilweise als Park gestaltet. Außerdem entsteht ein Stadthaus, in dem ein Schwarzwaldmuseum eingerichtet wird, zu 90 Prozent finanziert aus dem Wiederaufbaufonds des Bundes. Im Juni 1954 erfolgt an der Seite die Eröffnung des neu erbauten Rathauses.

In der Mitte des Marktplatzes wird die Plastik einer Frau platziert; sie soll Aufbruchswillen und Zukunftshoffnung symbolisieren. Bewahrt durch eine strikte Gestaltungssatzung, wird und bleibt der „größte umbaute Marktplatz Deutschlands“ Aushängeschild der Stadt im Schwarzwald. Im ganzen Land spricht man denn auch in Anerkennung für diese Leistung vom „Wunder von Freudenstadt“.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.04.2018