Der wilde Geselle

Er hat Glück gehabt, der Kaufmann Lucius Licinius Divixtus. Wir schreiben das Jahr 227 nach Christus, in der römischen Provinz Obergermanien. Der Unternehmer ist unterwegs auf dem Fluss, den wir heute Neckar nennen. Dieser Wasserlauf hat schon den Kelten, die vor den Römern hier siedeln, viel Respekt eingeflößt. „Heftiger, böser, schneller Fluss“ taufen sie ihn, auch „wildes Wasser“, später bürgert sich „wilder Geselle“ ein. Und der schlägt zu, denn Lucius Licinius Divixtus verunglückt: Er kentert, geht unter.

In diesem Moment muss er ein Stoßgebet zum Himmel geschickt, ein Gelübde abgelegt haben. Denn danach errichtet er, so die Inschrift, „freiwillig, gern und nach Verdienst“ aus einem großen, bis an die Schulter reichenden Sandstein einen Altar. „Zu Ehren des göttlichen Kaiserhauses, den Boni Casses“, also einer Wegegottheit, ist er gewidmet, weil er „gesund und wohlbehalten ans Ufer zurückgekehrt ist zu den Seinen“, wie es auf der Inschrift heißt.

1967 hat man den Stein wieder gefunden, bei Marbach an der Mündung der Murr in den Neckar. Derzeit steht er, mit einer Reihe ähnlicher römischer Weihesteine, in Heilbronn. „Zeitreise Neckar“ heißt die Ausstellung auf der Bundesgartenschau, anschaulich gestaltet von Beata Hertlein, Leiterin des Referats „Denkmalfachliche Vermittlung“ im Landesamt für Denkmalpflege.

Salz transportiert

Der Stein des Lucius Licinius Divixtus ist ein früher, aber nicht der älteste Beleg für die Nutzung des Neckars als Wasserstraße und wichtiger Handelsweg, wenn auch die Namen über die Jahrtausende von „negga“ (heute noch im Dialekt gebraucht) über „Nicer“ bis zu „Niger“ und „Necker“ wechseln. Beata Hertlein verweist auf Grabungsfunde, die bereits eine rege Nutzung des Wasserlaufs und Besiedlung seiner Ufergebiete zur Zeit der Kelten belegen. Leder und Felle haben sie so transportiert, das Salz aus der Gegend um Heilbronn und Bad Friedrichshall.

„Weißes Gold“ nennt man das Salz zu jener Zeit und bis weit ins Mittelalter. Die Gefäße, in denen es schon bei den Kelten auf dem Neckar transportiert und im Schwarzwald oder auf der Schwäbischen Alb für Tauschgeschäfte gehandelt wird, hat man „bei Ausgrabungen sogar über 100 Kilometer weg von den Solequellen, bis in die Mannheimer Gegend, gefunden“, so Hertlein.

Der Grenzfluss

Für die Römer ist der Neckar Grenzfluss nach Norden, zu den Germanen. „Sie bauen parallel Palisaden, errichten Kleinkastelle“, berichtet Hertlein, „ein Vorläufer des Neckar-Odenwald-Limes“, durch den sich die Grenze dann noch mal verschiebt. Aber für die Römer sei der Fluss zugleich eine wichtige Versorgungstrasse gewesen, um den Truppen Proviant sowie Waren vom Süden in den Norden zu bringen. „Der Transport auf dem Landweg war 25 mal so teuer“, so Hertlein. Doch nun kann sie feines römisches Tafelgeschirr vorweisen, das auf dem Wasser den Weg in den heutigen deutschen Südwesten fand.

Die Römer verwenden zunächst Flachboote, mit denen sie dem schnell fließenden Fluss Herr werden wollen. Aber immer häufiger, je größer der Warenbedarf und umso größer die Schiffe, wird getreidelt. Dabei ziehen Menschen die Schiffe flussaufwärts vom Ufer aus an einer langen Leine – die Bezeichnung leitet sich vom lateinischen „tragulare“ (ziehen oder schleppen) ab. Dazu legen die Römer die ersten Treidel- oder Leinpfade an.

Menschen ziehen Schiffe

Mit breitem Brustgurt aus Leder, Segeltuch oder gefochtenem Hanf ausgestattet, an dem das Zugseil angehängt wird, kämpfen zwischen zwei und 20 Menschen gegen die Strömung sowie enge, oft zuwachsende Pfade an und bewegen so das Schiff. Für den Notfall haben sie ein Messer dabei, um die Leine zu kappen. Sie „hängen in den Seilen“, was bis heute ebenso als Sprichwort bekannt ist wie das sich aus „treideln“ entwickelte „trödeln“ – da es langsam vorangeht, Treidler oft nur zwei Kilometer pro Stunde schaffen.

Nicht nur bei den Römern, sondern bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts werden Schiffe am Neckar von Menschen gezogen. Dann setzt man immer mehr Pferde ein. Schon seit dem 16. Jahrhundert nehmen indes Versuche zu, den „wilden Gesellen“ zu bändigen, den Fluss zu begradigen. Doch lange ist er nur zwischen Heilbronn und Mannheim schiffbar. Dazwischen werden immer wieder, an fast jeder Burg, Zölle erhoben.

Zwar einigen sich 1782 Württemberg, Kurpfalz und die Reichsstadt Heilbronn auf Erleichterungen im Neckarhandel. Den Durchbruch bringt indes erst die „Rheinschiffahrtsakte“, später als – bis heute gültige – „Mannheimer Akte“ bekannt. So wie sie freie Fahrt ohne Zölle auf dem Rhein garantiert, gestattet das ebenso ab 1832 die Neckarschiffahrtsordnung. Sie schafft Gilden und Zünfte ab, gewährt Gewerbefreiheit auf dem Neckar.

Wasserkraft nutzen

Rein technisch freie Fahrt von Mannheim bis Cannstatt gibt es bereits ab 1821. Da wird auf Anweisung des württembergischen Königs Friedrich Wilhelm Carl in Heilbronn der Wilhelmskanal zur Umgehung des Alt-Neckars gebaut. Davon zeugt heute noch die Wilhelmschleuse, als letzte handbetriebene Schleuse des Neckars derzeit eine Attraktion der Bundesgartenschau.

1878 beginnt wieder eine neue Epoche: die Kettenschlepperei. Zwischen Mannheim und Heilbronn wird eine 115 Kilometer lange Kette im Neckar versenkt, an der sich Dampfschiffe mit angehängten Kähnen flussaufwärts ziehen. Damit verkürzt sich die Fahrtdauer von Mannheim nach Heilbronn. Statt der bisher fünf bis acht Tage mit Pferden benötigt man nur noch zwei bis drei Tage – und kann damit der Eisenbahn Konkurrenz machen.

Ab Anfang des 20. Jahrhunderts ändert der Neckar dann aber gewaltig sein Gesicht: Massive Betonwände zähmen den „wilden Gesellen“. Zwischen 1918 und 1968 wird er – unterbrochen vom Zweiten Weltkrieg – für die Großschifffahrt ausgebaut. „Es ist ein ganz, ganz großes Infrastrukturprojekt“, sagt Beata Hertlein. „Man will nach dem Ersten Weltkrieg die Arbeitslosen beschäftigen“, nennt sie einen Grund. Aber Hauptziel sei natürlich auch gewesen, den Fluss für größere Schiffe nutzbar zu machen, günstige Transportmöglichkeiten für Massengüter zu schaffen, etwa Kohle zu den Fabriken zu bringen. Davon habe man sich „wirtschaftliche Impulse für die Industrialisierung im Bereich mittlerer Neckar“ versprochen, so die Denkmalpflegerin.

Freilich sei der Ausbau im hügeligen Südwestdeutschland schwieriger gewesen als etwa beim 1906 bis 1938 gebauten Mittellandkanal, wo man mit vier Staustufen oder Schleusenbauwerken auskam. „Am Neckar braucht man aber 27“, hebt Hertlein hervor. Das wird teuer.

Gegenüber der Bevölkerung argumentiert man nicht nur damit, dass es Arbeiter Lohn und Brot bringt sowie hochwasserfreie Zonen entstehen. „Man nimmt Kritikern auch Wind aus den Segeln, indem man zur Finanzierung auf die Wasserkraft setzt“, erläutert Hertlein.

So entsteht 1921 die – heute zur EnBW gehörende – Neckar AG. Sie bezahlt mit Darlehen von Reich, Ländern und einigen Städten den Ausbau. Im Gegenzug erhält sie das Recht, die von ihr zugleich ausgebauten Wasserkraftwerke bis 2034 zu nutzen und mit dem Gewinn die Baudarlehen zu tilgen. Die meisten dieser Kraftwerke werden 1925 bis 1927 in Betrieb genommen,

Dazu zählt das kleine Kraftwerk Feudenheim. Dank einer Fallhöhe von rund zehn Metern vom Neckarkanal in den Alt-Neckar liefern die drei Turbinen mit zusammen fünf Megawatt Leistung jährlich 34 Gigawatt Strom, die den Verbrauch von rund 7000 modernen Haushalten decken – wenn das Kraftwerk nicht gerade, wie im Sommer 2018, wegen Niedrigwasser stillstehen muss. Durch die Anlage des Neckarkanals bei Feudenheim und Neuostheim entsteht hier zugleich ein beliebtes Naherholungsgebiet: die Maulbeerinsel, benannt nach den hier, am Neckardamm, bereits zur Zeit von Kurfürst Carl Theodor angepflanzten Maulbeerbäumen.

Bürger-Widerstand

Starken Widerstand gegen den Bau gibt es dagegen in Heidelberg. „Die Leute haben befürchtet, ein Stauwehr am Neckar würde das weltberühmte Stadtbild und den Blick aufs Schloss beeinträchtigen“, weiß die Denkmalpflegerin. Die Bauherren, die zuvor nur einfache Zweckbauten planen, ziehen daraufhin den Architekten Paul Bonatz zurate – bekannt als Erbauer des Stuttgart Hauptbahnhofs und zunächst gar kein Verfechter des gerade aufkommenden, nüchternen Bauhaus-Stils.

Er sorgt dafür, dass an der Heidelberger Staustufe statt nacktem Beton rote Sandsteine verwendet, die Flächen verziert und gegliedert werden. „So hat man die Gegner in den Griff bekommen“, so Hertlein. Zudem wird die Wasserkraftanlage Karlstor weniger massiv, ausgeführt, die Technik teils verborgen. Damit entsteht das einzige Unterwasserkraftwerk im Neckar.

Bonatz bringt das weitere Aufträge bei der Kanalisierung ein – etwa die Staustufe Ladenburg, mehrere Kraftwerke sowie die Neckarbrücken Heidelberg und Heilbronn. Stets achtet er darauf, dass sich die neuen Bauwerke in die Landschaft einfügen. „Er hat auf ortsübliches Material gesetzt“, erläutert Hertlein. In Neckargemünd verwendet er statt Natursteinen Ziegel als Gestaltungselement, in Hirschhorn kommt wieder – mit Blick auf die oberhalb der Staustufe befindliche Burg – roter Buntsandstein zum Einsatz, in Neckarzimmern und Gundelsheim verblendet er mit Natursteinen, die zur Muschelkalk-Landschaft passen.

Schleuse wird ausgebaut

Wo ein Neubau aber nicht nah an einem Ort liegt, keinen Blick stört, da will auch Bonatz klotzen: Ein Beispiel dafür ist die Feudenheimer Schleuse, von dem Architekten als wuchtiges „Tor zum Neckar“ mit massiven stählernen Hubtoren, weithin sichtbaren Hubtürmen und 105 Meter langen Kammern konzipiert. Die dritte, rechte, 189,5 Meter lange Kammer stammt aus dem Jahr 1973, ihre Stemmtore werden 2012 modernisiert. Derzeit wird eine der alten Kammern so erweitert, damit bis zu 135 Meter lange Frachtschiffe die Schleuse passieren können – ein 25-Millionen-Euro-Projekt, das voraussichtlich noch bis zum Jahr 2020 andauert. Aber immerhin 6000 Schiffe pro Jahr auf Weg von oder nach Heilbronn, Stuttgart oder Plochingen passieren dieses unter Denkmalschutz stehende, jedoch weiter täglich benötigte Bauwerk.

Aber dass Bauarbeiten länger dauern, ist man am Neckar gewohnt. Nach der Unterbrechung durch den Zweiten Weltkrieg wird an der Kanalisierung erst 1952 weitergebaut, 1958 der Stuttgarter Hafen in Betrieb genommen, 1968 die letzte Staustufe bei Deizisau eingeweiht. Erst seitdem ist der Neckar mit 27 Stufen von Mannheim bis Plochingen schiffbar.

