Die Benediktinerrose

Wohin zuerst schauen? Diese üppige Pracht, dieser Farbenreichtum! Die „Königin der Kräuter“, wie die Paeonie oder Benediktinerrose auch genannt wird, hält Hof. In zartem oder kräftigem Rosa, gar grellem Pink, in hellem Rot oder sattem Dunkelrot, dann wieder in Lila, Orange, Blau, Weiß oder ganz in Gelb beeindruckt sie ihre Betrachter. Im pittoresk-schmucken Pfingstrosengarten der Stadt Lorsch entfaltet sie ihre Schönheit, lädt ein zum Schwelgen in Farben und Fülle.

Ein „Slow motion-Feuerwerk, ein wunderbares Schauspiel“ nennt es Gabi Dewald, die Leiterin des Kultur- und Tourismusamtes der Stadt Lorsch, bezeichnet die Prachtstauden mit gutem Grund als „Superblüher“. Über etwa zehn Wochen, von Anfang April an, zieht es sich hin, dass die Knospen immer weiter anschwellen, dann plötzlich platzen und sich die vielfarbigen, teils mehr als handtellergroßen Blüten mit dem Herz aus goldfarbenen Staubgefäßen langsam entfalten.

Kloster Lorsch und Pfingstrosengarten Lorscher Pfingstrosengarten: ganzjährig öffentlich zugänglich (Nibelungenstraße 25). Der Garten liegt im Fußgängerbereich. Von März bis Mitte Juni kann man Führungen buchen (Tourist-Info NibelungenLand, Tel.: 06251/17 52 60; E-Mail: info@nibelungenland.net).

Es ist auch eine Chance der Entschleunigung für die Besucher: Wer am Fuß der 1895/96 im neuromantischen Stil aus roten Sandsteinquadern errichteten Evangelischen Kirche im terrassenartig angelegten Pfingstrosengarten einen Spaziergang macht, kann den Duft der Paeonie ebenso genießen wie die Aussicht zum Odenwald oder einfach hinüber, zum sattgrünen Rasen vom Klosterhügel des Unesco-Weltkulturerbes Kloster Lorsch.