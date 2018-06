Die Herberge der Gerechtigkeit

Anzeige

Die Ebernburg zählt zu den wichtigsten Stätten des Protestantismus in Deutschland, obwohl Martin Luther sie nie betreten hat. Dafür aber andere Reformatoren wie Johann Schwebel, Caspar Aquila, Johannes Oecolombad und Martin Bucer. Zudem soll im Juni 1522 in der Burgkapelle die erste protestantische Predigt Süddeutschlands gehalten worden sein. Und Luther hätte ebenfalls die Möglichkeit gehabt, auf die Ebernburg zu kommen. Denn Franz von Sickingen bietet auch ihm Schutz an. Doch die vor dem Wormser Reichstag von 1521 erfolgte Einladung lehnt der Reformator ab.

Als Ideengeber des Ritters gilt Ulrich von Hutten, der Humanist und Todfeind der Papstkirche. Auch er findet Zuflucht auf der Ebernburg, die er als „Herberge der Gerechtigkeit“ bezeichnet. Der päpstliche Nuntius Alexander beschreibt Hutten, der einer fränkischen Ritterfamilie angehört, auf wenig christliche Weise: „ein ruchloser Schurke, dieser elende Bösewicht und Mörder, dieser lasterhafte Lump und arme Schlucker“.

Eine chaotische Zeit

Eine Epoche des Umbruchs, eine chaotische Zeit. Und Huttens Stand, der des niederen Adels, befindet sich im Niedergang, zerrieben zwischen reichen Städten und immer mächtiger werdenden Fürsten. Hutten fordert in seinen Schriften eine Reform von Kirche und Reich, eine Beseitigung der Fürsten. Franz von Sickingen, der einem Kraichgauer Niederadelsgeschlecht entstammt, hat die Mittel und die Macht, Hutten und die Reformatoren zu beschützen. Dem mächtigsten Ritter in Deutschland scheint alles zu gelingen, geschickt als Bergbauunternehmer, erfolgreich als Söldnerführer in seinen Fehden, Kreditgeber des Kaisers.