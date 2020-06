Die Machtdemonstration

Es ist 7 Uhr in der früh am 2. Juli 1720, als sich Carl Philipp in Schwetzingen, der Sommerresidenz, in die Kutsche setzt. Drei Stunden braucht der Kurfürst, bis er Mannheim erreicht. „Aber damals ist es ja üblich, dass das Volk Spalier steht und überall dem Regenten huldigt, wenn er durch die Lande reist“, erklärt Uta Coburger, bei den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg zuständig für das Gebäude, dessen Bau an diesem Sommertag beginnt: das Mannheimer Schloss, ein Haus von hoher geschichtlicher Bedeutung und architektonischem Rang.

Wo sein Grundstein liegt – man weiß es bis heute nicht genau. „An der äußeren Ecke der Hofkirche“, nimmt Coburger an. „Man hätte mal graben müssen, hat es aber nie getan“, so die Konservatorin. Bekannt ist nur, dass „verschiedene alte Gelder, neue von Gold und Silber geprägte Medaillen“ sowie ein Pergament in den Grundstein eingemauert worden sind. So vermerkt es das Mannheimer Ratsprotokoll von 1720, das sich gut erhalten hat.

„Zweifelt nicht mehr“

Es schildert genau, dass „ihre hochwürdige Gnaden Herr Joh. Baptiste Gegg., Weihbischof zu Worms“ bei der Ankunft des Kurfürsten bereits parat steht, das „hohe Amt“ feiert – sprich einen Gottesdienst. Auch von einem Zelt ist die Rede, aus dem „Ihro kurfürst. Durchl“ zu Fuß in Art einer, wie es heißt, Prozession zu dieser „größte Ceremonien“, sprich der Grundsteinlegung, geht. „Jetzt ist der Anfang gemacht, zweifelt nicht mehr daran, Gott segne es“, zitiert der Protokollant den Kurfürsten und ergänzt: „Gott der Allerhöchste wolle seine Gnad dazu verleihen, dass das nunmehro angefangene Schloß bald zur Perfection gebracht werden möchte“. Dann begibt sich der Regent mit den Herren Ministern, „Bedienten und dem ganzen Stadtrat“, wie vermerkt ist, zu einer Feier, die offenbar reichlich opulent ausfällt – und lange: Erst „Abends gegen 7 Uhr“ startet die Kutsche wieder nach Schwetzingen.

Gefeiert wird im Quadrat R 1 in einem Palais, das Anfang des 18. Jahrhunderts von dem Baumeister Johann Jacob Rischer für den – zumeist in Wien lebenden – kaiserlichen und kurpfälzischen Hoffaktor Emanuel Oppenheimer (1657-1721) errichtet wird. „Es ist damals das prächtigste Wohngebäude der Stadt, direkt am Marktplatz“, so Uta Coburger. Hier wohnt Carl Philipp auch ab 14. November 1720 elf Jahre lang, während er im Sommer in Schwetzingen residiert. Denn mit Heidelberg, eigentlich sein „Dienstsitz“, will er nichts mehr zu tun haben.

Provoziert gefühlt

Carl Philipp, 1661 in Neuburg/Donau geboren, fungiert ab 1705 als kaiserlicher Gouverneur von Tirol und Vorder-Österreich mit Sitz in Innsbruck. Zuvor hat er es in den Türkenkriegen durch viele Schlachterfolge bis zum kaiserlichen Generalfeldmarschall gebracht. Als sein älterer Bruder, Kurfürst Johann Wilhelm, am 18. Juni 1716 in Düsseldorf stirbt, fällt ihm die Regentschaft zu. Von Düsseldorf aus will Carl Philipp aber nicht regieren. Zunächst bleibt er in Innsbruck, entscheidet sich dann für Schloss Neuburg. Erst 1718 kommt er nach Heidelberg. „Dort gefällt es ihm nicht“, weiß Coburger, denn das Schloss, seit dem 15. Jahrhundert Stammsitz der pfälzer Linie der Wittelsbacher, ist durch mehrere Kriege des 17. Jahrhunderts größtenteils zerstört, zugig und eng.

Kurz überlegt Carl Philipp, in Heidelberg neu zu bauen. „Aber die Renaissance-Anlage auf einem Berg entsprach nicht den Ansprüchen eines barocken Herrschers“, so Coburger. Zudem ärgert sich der Kurfürst zunehmend über die Heidelberger. Er ist schließlich ein tief gläubiger Katholik, die Stadt am Neckar aber seit der Reformation protestantisch geprägt. Als in einer Neuauflage des Heidelberger Katechismus die katholische Messe als „Teufelswerk“ und „Abgötterey“ verdammt wird, fühlt er sich provoziert.

Die Kurpfälzische Religionsdeklaration von 1705 gewährt zwar Glaubensfreiheit und legt die Aufteilung von Kirchen, Pfarrhäusern und Schulen zwischen den Konfessionen fest. Daher ist die Heidelberger Heiliggeistkirche geteilt – die Reformierten dürfen das Langhaus, die Katholiken das Chorgebäude nutzen.

Der Kirchen-Streit

Der von Jesuiten erzogene Carl Philipp beansprucht indes das Gotteshaus komplett als kurfürstliche Hof- und Begräbniskirche. Als die Bürger sich weigern, lässt er gar die Kirche besetzen, die Trennmauer von Soldaten einreißen. Es kommt zum Eklat, der Kaiser schaltet sich als Schlichter ein und die Mauer muss wieder aufgerichtet werden. Carl Philipp aber droht den Heidelbergern, sie müssten dafür büßen und würden zu einer Landstadt degradiert. So kommt es auch.

Am 12. April 1720 ordnet der Kurfürst die Verlegung seiner Residenz samt aller Regierungsbehörden nach Mannheim an. Die Bewohner freuen sich, denn der Hofstaat bringt Geld in die durch den pfälzischen Erbfolgekrieg zerstörte Stadt. Hier, in der Ebene, kann der Regent sich viel besser ausbreiten wie im engen, hügeligen Heidelberg.

Hoher Anspruch

Schon am 10. Mai ziehen die ersten Behörden, die Geheime Kanzlei und das Archiv, um, am 15. Mai folgt das Hofgericht. Am 29. Mai, als er zur Weihe der neuen großen Glocke der Pfarrkirche am Markt kommt, besichtigt Carl Philipp den Bauplatz des neuen Schlosses und bleibt auch zur Fronleichnamsprozession am Tag darauf – er demonstriert also sehr deutlich, dass er sich nun in Mannheim zuhause fühlt, auch wenn er in der Sommerresidenz Schwetzingen schläft.

Das neue Schloss soll dort entstehen, wo in der alten Mannheimer Festung die Friedrichsburg steht, „ein kleiner, flacher Dreiflügelbau“, wie Uta Coburger ihn beschreibt, im Innern der einstigen, von 1606 stammenden Zitadelle gelegen: „Es gibt nur einen Kupferstich davon, das muss sehr bescheiden gewesen sein“. Der Bauplatz an höchster Stelle der Stadt habe dann schnell planiert, Soldatenbaracken entfernt werden müssen. „Es sollte alles ratzfatz gehen“, formuliert sie. Sein Anspruch ist hoch: Carl Philipp ist Kurfürst, also einer der sieben Regenten des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, welche den Kaiser wählen dürfen. Er vertritt als Reichsvikar den obersten Herrscher nach seinem Tod bis zur Kür des Nachfolgers.

Der Wittelsbacher sieht sich zudem als oberster Repräsentant eines bedeutenden katholischen Herrscherhauses, das generell auch selbst die Kaiserwürde anstrebt. „Er ist einer der Mächtigen Europas, dieses Selbstbewusstsein will er zeigen“, erläutert Coburger. Also plant Carl Philipp in großem Stil, orientiert sich an repräsentativen Palastbauten anderer europäischer Herrscher wie etwa Versailles von Ludwigs XIV., dem berühmten „Sonnenkönig“ Frankreichs.

„Daher entsteht eines der größten Barockschlösser Europas, das sich von der Größe und der 440 Meter langen Schaufront an Versailles, von der Inneneinrichtung her am Wiener Kaiserhaus der Habsburger anlehnt“, so die Konservatorin. 600 Räume hat es und 1500 Fenster.

Die Untertanen zahlen

Die Innenausstattung ist, so Coburger, „vom Feinsten“ – edle Tapisserien, qualitätvolle Stuckdecken, feine Fresken. Die Wände sind mit Samt und Damast bespannt, dunkelrot und grün beim Kurfürst, blauer Samt mit silbernen Borten – die Farben der Wittelsbacher – im „Kaiserlichen Quartier“, wo 1742 Karl VII. auf dem Weg zu seiner Wahl zum Kaiser in Frankfurt kurzzeitig logiert. „Das ganze Schloss ist eine Machtdemonstration, sehr repräsentativ“, fasst Coburger zusammen. Die hat ihren Preis. In 40 Jahren Bauzeit werden zwei Millionen Gulden ausgegeben. Zum Vergleich: Das Jahreseinkommen eines Mannheimer Schneiders beträgt seinerzeit rund 60 Gulden. Die kurpfälzischen Untertanen werden, ob sie wollten oder nicht, an der Finanzierung beteiligt und mit einer hohen Schlossbausteuer belegt. „Am Anfang wurden die Kosten absichtlich niedrig kalkuliert und dann viel gemauschelt“, bemerkt Coburger. Bei der Innenausstattung ist der Kurfürst indes sparsam – Möbel und Gemälde lässt er schon ab 1726 per Schiff von Düsseldorf kommen.

Architekten wechseln

Häufig wechseln die Baumeister, mehrfach werden Entwürfe geändert. Erste Planungen der Dreiflügelanlage gehen auf den französischen Architekten Louis Rémy de la Fosse zurück, die innere Aufteilung auf Caspar Herwarthel. Nach dessen frühem Tod, gut vier Monate nach der Grundsteinlegung, übernimmt Jean Clemens Froimon, der 1926 in Ungnade fällt und an Guillaume d’Hauberat übergeben muss. Zudem werden berühmte Künstler wie der Maler Cosmas Damian Asam für die Deckengemälde oder Paul Egell als Hofbildhauer engagiert.

Nie geht es Carl Philipp, der mehrfach die Baustelle inspiziert, schnell genug. „Er nimmt unglaublich stark Einfluss“, hat Coburger alten Akten entnommen. 1731 sind die die ersten Räume im westlichen Corps de Logis, dem Schlossmittelbau, fertig. Am 22. November zieht Carl Philipp hier ein. Da ein Regent nie alleine kommt, müssen auch Dienerzimmer, Küche und Kanzlei nutzbar gewesen sein – Ostflügel und Bibliothek sowie das Hofopernhaus entstehen aber erst viel später.

Kurze Blütezeit

Bereits am 13. Mai 1731 wird aber die Hofkirche im Westflügel geweiht und nach seinem Tod 1742 zur Grablege für Carl Philipp, an der Seite seiner dritten, erst nachträglich legitimierten Ehefrau Violanta von Thurn und Taxis. Ihre Sarkophage stehen bis heute in der Gruft. Aber erst unter Carl Philipps Nachfolger Carl Theodor wird das Barockschloss 1760 endgültig fertiggestellt. Seine Blüte, als der Hof kulturelles zentrum Europas ist, dauert dann nur noch wenige Jahre. 1778 muss Carl Theodor sein bayerisches Erbe antreten und nach München umziehen.

