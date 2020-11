Die vergessene Gedenkstätte

Fragt man Mannheimer, so erhält man nicht selten die Antwort: „Da komme ich so gut wie nie hin.“ In der Tat: Es ist eine abgeschiedene Ecke der Stadt. Nur wenige hundert Meter sind es von hier zum westlichen Rand der Gemarkung, zum Rhein und seinem Brückengeflecht. Doch hier befindet sich die zentrale Gedenkstätte der Stadt für die Opfer des Nationalsozialismus, 1952 gestaltet von einem der renommiertesten Bildhauer seiner Zeit, eingeweiht in Anwesenheit eines Bundeskanzlers. Gleichwohl, der Friedensengel in E 6 ist selbst vielen Mannheimern nicht im Bewusstsein oder überhaupt bekannt.

Dabei bewegt das Thema in den 1950er Jahren die Gemüter in der kriegszerstörten Stadt. Oberbürgermeister ist der Sozialdemokrat Hermann Heimerich. 1933 von den Nazis öffentlich gedemütigt und aus dem Amt gejagt, in das er 1949 zurückkehrt; ihn treibt ein Herzensanliegen um: Kein separates Gedenken für einzelne Opfergruppen, stattdessen eine gemeinsame Erinnerungskultur. So plädiert er dafür, „dass wir die Opfer, die im Weltkrieg gebracht worden sind, mit einbegreifen.“ Sprich: auch die Toten der Bombenangriffe und die gefallenen Soldaten.

Vor allem Letzteres ruft bei den politischen NS-Opfern Kritik hervor. Die Fraktionsvorsitzende der KPD im Gemeinderat, Antonie Langendorf, Witwe eines hingerichteten Widerstandskämpfers und einst selbst im KZ, wehrt sich dagegen, denen, „die bewusst Hitler Widerstand geleistet haben“, gemeinsam mit jenen zu gedenken, „die mit großem Elan und mit großer Begeisterung für Hitler in den Krieg gezogen sind.“

Auftrag an berühmten Künstler

Dennoch: Der Gemeinderat beschließt ein Denkmal für „die Opfer der Jahre 1933 – 1945“, wie es heißen soll. „Diese Inschrift schloss ein und grenzte nicht aus“, konstatiert der Historiker Christian Peters: „Sie machte deutlich, dass 1945 nicht ohne 1933 denkbar gewesen wäre.“

Nun gilt es, jemanden zu finden, der diese Konzeption künstlerisch umsetzt. Die Wahl fällt auf den in Köln lebenden Bildhauer Gerhard Marcks, bereits jenseits der 60, neben Ernst Barlach einer der bedeutenden Vertreter des Genres. In den 1920er Jahren Leiter der Töpferwerkstatt des Bauhauses und 1933 als „entartet“ verfemt, ist er nach 1945 gerade deshalb gefragt: In Hamburg und Köln schafft er Denkmäler für Bombenopfer und – als leichteres Thema – in Bremen für die Stadtmusikanten. „Sein Atelier in der ländlichen Abgeschiedenheit bei Köln gehört zu den großen Werkstätten, auf die die europäische Kultur achtet“, schreibt damals die „AZ“.

Marcks kennt Mannheim. Mit Walther Passage, dem Direktor der Kunsthalle, ist er eng verbunden, sucht den Ort für sein Denkmal auch selbst aus: das Quadrat B 4, neben dem Schillerplatz. Was er dafür entwirft, ist „kein liebenswürdiges Denkmal, sondern ein Denkmal von ungeheurem Ernst“, wie er sagt.

Streit schon vor der Einweihung

Auf einen Sandsteinsockel platziert er einen drei Meter hohen Bronzeengel mit weit ausgebreiteten Armen vor mächtigen Schwingen. Der Engel, so eine Legende, trage die Gesichtszüge der 1942 verstorbenen Schwester von Marcks. Gleichwohl ist es „kein Engel, wie er uns aus dem 18. Jahrhundert vertraut ist, oder wie er uns an jedem Weihnachtsfest in naiver Lieblichkeit bildlich erscheint“, wie der „MM“ damals konstatiert. Dafür sorgt die Inschrift: „Es mahnen die Toten 1933 – 1945“.

Die Figur gestaltet Marcks in seinem Atelier in Müngersdorf, gegossen wird sie in Düsseldorf. Am 6. November 1952 wird in seinem Beisein die 15 Zentner schwere Skulptur vor Ort montiert. Nach anfänglicher Skepsis findet der Entwurf in Mannheim Zustimmung, ja Begeisterung.

Als Termin der Einweihung sieht die Stadt den 16. November 1952 vor, den gerade eingeführten Volkstrauertag. Angesichts dessen gilt es als Ehre für Mannheim, dass Bundeskanzler Konrad Adenauer die Einladung der Stadt annimmt; es mag hilfreich sein, dass Marcks in Adenauers Heimat Köln tätig ist.

Probleme macht die Haltung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Dessen 500 Mitglieder starker Kreisverband wird geführt von Richard Böttger, 1933 von den Nazis als Dritter Bürgermeister der Stadt abgesetzt, wie Heimerich also NS-Opfer, aber schon deshalb verbandsintern unter Beobachtung.

Der Volksbund beharrt auf seiner eigenen Kundgebung am Ehrenmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges auf dem Hauptfriedhof, was Heimerichs Anliegen eines verbindenden Gedenkens konterkariert. In einem Brief an Böttger appelliert der OB, „den Charakter einer gemeinsamen Feier nicht dadurch zu beinträchtigen, dass Sie am gleichen Tag eine zweite Feier veranstalten.“ Doch weder dieser Appell noch eine Sitzung im Rathaus bringen eine Lösung. Die stellvertretende Volksbund-Vorsitzende versteigt sich zu der Argumentation, „dass manche Mitglieder des Volksbundes daran Anstoß nehmen würden, dass das Denkmal auf dem Schillerplatz nicht nur den Toten des Krieges, sondern allen Toten der Zeit nach 1933 gewidmet“ ist. Eine Änderung der Inschrift in „Es mahnen die Toten“ ohne die Angabe „1933 - 1945“ lehnt Heimerich jedoch strikt ab.

So wird der Dissens sichtbar. Für den Tag der Denkmal-Einweihung, 10 Uhr, setzt der Volksbund eine eigene Gedenkfeier „für die Gefallenen beider Weltkriege“ auf dem Hauptfriedhof an. Doch Böttger will den Konflikt mit der Stadt nicht auf die Spitze treiben. So beteiligt sich der Volksbund eine Stunde später auch an der Einweihung auf B 4.

5000 Menschen kommen. In seiner kurzen Rede bleibt Adenauer allgemein, nur an einer Stelle nennt er den wahren Grund für die Millionen Toten: „Bruch des Rechts, Bruch der Gerechtigkeit, Bruch des Friedens.“ Landesrabbiner Geis drückt die Hoffnung auf ein „besseres Deutschland“ aus. Und Heimerich äußert die Erwartung, das Denkmal solle „ein Platz werden, der allen Mannheimern heilig ist und sie zur Besinnung führt“. Doch die erfüllt sich nicht.

Kein gemeinsames Erinnern

Die Rechten mögen das Denkmal nicht. Süffisant sprechen sie vom „Marcks-Engel“, was wie „Marx-Engels“ klingt – jene unablässig deklamierte Redewendung aus dem Osten. Heimerich hält fest dagegen: „Wir müssen uns immer bewusst bleiben“, schreibt er, „dass hinter der Ablehnung einer Totengedenkfeier auf dem Schillerplatz eine politische Einstellung steht, die ich persönlich nicht billigen kann. Wenn wir als verantwortliche Männer des öffentlichen Lebens solchen Tendenzen nachgeben, dann sehe ich darin eine große Gefahr für die kommende Entwicklung.“ Er hat Recht.

Im Vorfeld des Volkstrauertages 1954 erklären die Soldatenverbände, dass sie „nicht mit den politischen Opfern des Dritten Reiches und den Juden zusammen genannt werden wollen.“ Ihre Macht ist groß damals. Die Stadt gibt nach, überträgt die Organisation des Volkstrauertages dem Volksbund, der sie weg vom Friedensengel auf den Hauptfriedhof verlegt. Doch als Heimerich 1955 aus dem Amt scheidet, kommt es noch schlimmer: Zu den Organisationen, die mit Volksbund und Stadt auf Plakaten zum Volkstrauertag einladen, gehört nun auch die HIAG, die „Hilfsgemeinschaft“ der Angehörigen der ehemaligen Waffen-SS.

Am Ende kann eben nicht gelingen, „Widersprüche zu vereinen, die in der Realität nicht vereinigt werden konnten“, wie Historiker Peters konstatiert: „Die weitreichenden Ziele, die Heimerich mit der Aufstellung des Engels verband, konnten nicht annähernd erreicht werden.“ So muss, wie die Rhein-Neckar-Zeitung bereits 1954 voraussagt, der Friedensengel „dem Schicksal der geistigen Isolation verfallen. Ohne die Gemeinde, die sich jährlich einmal um ihn schart, steht er im luftleeren Raum, fehlt ihm die verbindende Funktion.“ So geschieht es.

Neuer Standort am Rande

Anfang der 1980er Jahre plant die Baugesellschaft MWS, die Baulücke auf B 4 zu schließen; der Engel muss weichen. „Die Lebenden erzwingen ihr Vorrecht“, kommentiert der „MM“ bitter. Im März 1983 präsentiert Baudezernent Niels Gormsen einen Reigen von Ersatzstandorten: vor der Sternwarte oder vor dem Landgericht, auf dem Toulonplatz oder in den Lauerschen Gärten. Eine Initiative von Architekten unter Federführung des renommierten Carlfried Mutschler setzt sich für E 6 ein.

Am Ende macht just diese am wenigsten repräsentative Variante das Rennen: am Ende der Fressgasse, auf einer Fläche, die bis dahin als Parkplatz für Mitarbeiter des nahen Rathauses genutzt wird. Oberbürgermeister Gerhard Widder hat Zweifel: „Die Bedeutung des Mahnmals sollte uns einen Platz finden lassen, der in stärkerem Maße als E 6 vom Publikum frequentiert wird“, schreibt er den Stadträten. Vergebens.

Im Juni 1983 wird das Denkmal in B 4 abgebaut. Am Tragegurt schwebt der Engel durch die Luft – und verschwindet in der Versenkung. Denn er landet nicht in E 6, sondern in durchnummerierte Einzelteile zerlegt in der Ladenburger Werkstatt des Bildhauers Dursy. Grund: Der Stadt fehlen die 200 000 Euro zur Gestaltung des neuen Standortes.

Fast ein Jahr tut sich nichts. Ein Artikel des „MM“ vom 14. April 1984 bringt Bewegung in die Sache. Im Oktober 1984 beginnen die Arbeiten, am 7. November 1984 schwebt der Engel über seinem neuen Standort. Im Leben der Stadtgesellschaft spielt er kaum eine Rolle – wie leider auch seine Friedensbotschaft in der Welt.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.11.2020