Ein Vater der Verfassung

Wenn von den Gründervätern der Bundesrepublik die Rede ist, dann denkt man an die großen Drei: Konrad Adenauer (CDU), Theodor Heuss (FDP) und Kurt Schumacher (SPD). Kenner nennen aber auch einen anderen Namen: Carlo Schmid, der das Grundgesetz entscheidend prägt. Doch bundesweit und selbst in Mannheim, wo er von 1949 bis 1972 Abgeordneter ist, ist er weithin kaum noch bekannt.

„Vieles wollte er, mehr konnte er, wenig erreichte er“, formuliert einst der renommierte Politwissenschaftler Theodor Eschenburg. Weltbürger Schmid, der Baudelaire und Dante übersetzt, schafft es in der Politik eben stets nur fast nach vorne: Fast Bundestagspräsident, fast Bundespräsident, fast SPD-Kanzlerkandidat. Die Zeitläufe sind ihm nicht gewogen, obwohl seine Qualifikation für all diese Ämter außer Frage steht.

Geboren wird er 1896 im französischen Perpignan als Sohn eines schwäbischen Privatlehrers und einer Französin aus altem Kreuzritter-Adel. Als Kind siedelt er mit der Familie nach Deutschland über, in die schwäbische Heimat des Vaters. In Stuttgart macht er das Abitur, meldet sich freiwillig in den Ersten Weltkrieg. Nach dessen Ende studiert er in Tübingen, macht seinen Dr. jur. über die neue Institution der Betriebsräte, wird Richter, daneben Universitätsdozent für Völkerrecht.

Justiz und Hochschule – das sind jedoch zwei Bereiche, die besonders im Blickfeld der 1933 an die Macht gekommenen Nazis stehen. Wie alle Richter, so wird auch Schmid in den „NS-Rechtswahrerbund“ überführt, tritt jedoch nie der NSDAP bei. Im Gegenteil: Er gibt seine Abneigung deutlich zu erkennen. Als jüdische Studenten von ihren Vermietern auf die Straße gesetzt werden, bietet er ihnen am „Schwarzen Brett“ der Uni an, in seinem Hause zu wohnen.

Als politisch unzuverlässig wird ihm eine ordentliche Professur verwehrt („So wurde ich der dienstälteste Privatdozent Deutschlands ohne Titel“) ebenso wie die Beförderung zum Strafrichter. Er bleibt mit Zivilsachen befasst, doch gerade dadurch davon verschont, seine Hände mit Blut beflecken zu müssen.

1940 wird er in die Militärverwaltung nach Lille eingezogen, um sich um die Justiz im besetzten Nordfrankreich zu kümmern – eine Tätigkeit im Dunstkreis von Judendeportationen, Bekämpfung der Resistance und Geiselerschießungen. „Wie konnte man in einem Regime, das den Menschen total für sich in Anspruch nahm, überleben, ohne Verrat an dem zu üben, was für die eigene Selbstachtung unverzichtbar erschien?“, fragt er rückblickend.

Schmid gibt sein Bestes. So etwa im Fall Jacques Derveaux. Beim Ernteeinsatz durchstößt der Junge versehentlich ein Kabel zu einem Artilleriestand und wird wegen Sabotage zum Tode verurteilt; Schmid rettet ihm nachweislich das Leben.

Kontakte zum Widerstand

Hier steht er auch in Kontakt mit militärischen Widerständlern wie Helmuth von Moltke und Werner von Haeften. „Was wir da miteinander reden, ist für Herrn Freisler Hoch- und Landesverrat“, sagt ihm Moltke in Anspielung auf den Chef des Volksgerichtshofes und fügt in Schicksalverachtung hinzu: „Welche Todesart wäre Ihnen am liebsten?“ Nach dem Attentat auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944 wird Schmid verhaftet, aber nach kurzer Zeit wieder freigelassen. Bei Kriegsende sabotiert er in Frankreich die Zerstörung von Elektrizitäts- und Wasserwerken.

Nach dem Kriege schließt er sich 1946 in Tübingen der wiedergegründeten SPD an, nimmt im Mai am Parteitag in Hannover teil. „Gemeinsam fuhren wir durch die Verwüstungen Mannheims und fragten uns, wie lange es wohl dauern werde, bis dieses Land wieder einigermaßen bewohnbar sein wird“, schreibt er.

An der Wiederherstellung staatlicher Strukturen wirkt Schmid entscheidend mit. Im August 1948 nimmt er, in seiner Heimat Württemberg-Hohenzollern Justizminister, am Verfassungskonvent in Herrenchiemsee teil; dessen Aufgabe ist es, die Grundsätze für eine Verfassung auszuarbeiten, auf denen der Parlamentarische Rat aufbauen soll. Dessen Eröffnung erfolgt heute vor 70 Jahren, am 1. September 1948, im Bonner Museum Koenig. „Wohl kaum hat je ein Staatsakt, der eine neue Phase der Geschichte eines großen Volkes einleiten sollte, in so skurriler Umgebung stattgefunden“, erinnert sich Schmid: „In der Halle standen wir umgeben von ausgestopftem Getier aus aller Welt – unter Bären, Schimpansen, Gorillas.“

Für einen Grundrechtskatalog

Adenauer wird Vorsitzender des Rates, Schmid Sprecher des wichtigen Hauptausschusses und Chef der SPD-Fraktion. Ein Herzensanliegen ist ihm der Grundrechtskatalog: „Auch Mehrheiten können tyrannische Menschenverächter sein.“ Kriegsdienstverweigerung, Abschaffung der Todesstrafe und Asylrecht sind weitere seiner Themen.

Als sein „Kind“ gilt das Konstruktive Misstrauensvotum: Ein Kanzler kann auf Grund dessen in Deutschland nicht einfach nur gestürzt werden, es muss zugleich ein neuer gewählt werden. Das schafft Stabilität.

Doch es gibt auch Dinge, mit denen er sich nicht durchsetzen kann. So plädiert er für den Verzicht auf ein Staatsoberhaupt; der Bundestagspräsident solle diese Aufgabe wahrnehmen. Die Mehrheit entscheidet für einen Bundespräsidenten. Auch in der Frage der – neben dem Bundestag – zweiten Parlamentskammer scheitert er. Schmid hätte gerne einen Senat mit gewählten Mitgliedern wie in den USA; die Mehrheit entscheidet sich gemäß der deutschen Verfassungstradition für den heutigen Bundesrat aus delegierten Mitgliedern der Landesregierungen.

Am 8. Mai 1949, dem vierten Jahrestag der Kapitulation, erfolgt die Schlussabstimmung über das Grundgesetz: 53 Mitglieder votieren dafür, zwölf dagegen, darunter sechs der Union sowie je zwei vom Zentrum, der rechtskonservativen Deutschen Partei und der Kommunisten.

Im Herbst des gleichen Jahres steht die erste Bundestagswahl an. Auf Bitten von SPD-Chef Kurt Schumacher kandidiert Schmid in Mannheim – und wird gewählt. Nicht zufrieden ist die SPD dagegen mit ihrem bundesweiten Ergebnis. Stärkste Partei wird die CDU, ihr Vorsitzender Adenauer Kanzler, der CDU-Mann Erich Köhler Bundestagspräsident. Schmid wird nur dessen erster Stellvertreter und Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses.

Nach der Bundestagswahl 1953 verliert er auch diesen Ausschussvorsitz an die CDU, bleibt jedoch Vize-Vorsitzender und nimmt als solcher an Adenauers historischer Moskau-Reise 1955 teil, an deren Erfolg er wesentlichen Anteil hat. Denn als die Verhandlungen über die Freilassung der letzten 10 000 deutschen Kriegsgefangen in die Sackgasse geraten, ergreift Schmid das Wort: „Ich appelliere an die Großherzigkeit des russischen Volkes . . . Lassen Sie Gnade walten und lassen Sie diese Menschen zurückkehren zu denen, die auf sie warten.“ Der sowjetische Parteichef Nikita Chruschtschow zeigt sich beeindruckt: „Das war das rechte Wort und auch die rechte Art. Jetzt können wir weitersprechen.“ Am Ende kommen die Gefangenen in der Tat frei.

1959 ist Schmid Kandidat der SPD für das Bundespräsidentenamt, unterliegt jedoch dem CDU-Landwirtschaftsminister Heinrich Lübke; 1961 ist er als Kanzlerkandidat im Gespräch, verzichtet aber zu Gunsten von Willy Brandt. An diesen geht auch das Außenministerium, mit dem Schmid geliebäugelt hatte, als die SPD in der ersten Großen Koalition 1966 Juniorpartner der CDU wird; er erhält das Ministerium für Angelegenheiten des Bundesrates.

Wie aus der Zeit gefallen

Bei Beginn der Koalition aus SPD und FDP 1969 verliert er auch dieses Ministerium, das abgeschafft wird. Dieser Mann, Ende des 19. Jahrhunderts geboren und noch in der kaiserlichen Armee Leutnant, wirkt wie aus der Zeit gefallen in einer SPD, in die nun Studenten und Intellektuelle strömen. Zwar wird er für die Bundestagswahl 1969 im Wahlkreis Mannheim noch einmal aufgestellt und auch gewählt, doch 1972 verzichtet er auf eine neue Kandidatur.

Gleich neben dem Plenarsaal des Bundestages richtet man ihm ein Büro ein, in dem er bis zu seinem Tode 1979 als Koordinator für die deutsch-französischen Beziehungen, ja als auch äußerlich weiser alter Mann residiert. „Ich glaube ihm kein Wort“, feixt dagegen schon Jahre zuvor Adenauer über Schmids Bildung: „Es kann ja gar nicht sein, dass ein einzelner Mensch so viel weiß.“

