Erst Burg, dann Kirche

Eine Burg in Friedelsheim? Da müssen selbst viele Pfalzkenner passen. Ja, es gab sie. Sie zählt zu den wenigen in der pfälzischen Rheinebene, von denen noch Teile stehen. Die anderen sind zumindest oberirdisch spurlos verschwunden. Klar: Eine Burg oder ein Schloss im Ort bietet sich nach der Zerstörung als Steinbruch geradezu an. Die erste Burg in Friedelsheim dürfte um 1200 entstanden sein.

