Fluchtburg des Reformators

Manche Burgen mögen schöner sein, andere architektonisch aufregender. Doch in der historischen Bedeutung rangiert die im 11. Jahrhundert entstandene Wartburg hoch über Eisenach in Thüringen ganz vorne. Vor allem dank eines Bewohners, der zwar nur ein Jahr hier logiert, aber im besten Wortsinn Weltgeschichte schreibt: Martin Luther übersetzt hier die Bibel in die deutsche Sprache, prägt sie

...