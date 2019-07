Früher Himmelsforscher

Man darf da eigentlich nicht hoch. Wer aber doch ganz hinauf kommt, auf einer schmalen Treppe in den Dachboden des Schwetzinger Schlosses und noch weiter auf einer steilen Holzleiter, der sieht Reste von etwas, was es nicht mehr gibt: die Schwetzinger Sternwarte, der ersten von drei Sternwarten, die ab 1764 bis 1898 in der Kurpfalz entstehen.

Von der Schwetzinger Sternwarte gibt es – fast – nichts mehr. „Sie kann aber nicht besonders groß gewesen sein“, verweist Ralf Wagner, Konservator des Schwetzinger Schlosses bei den Staatlichen Schlössern und Gärten, auf die Enge im Dachboden des Schlosses. Nur wenige hölzerne Fundamentreste deuten dort heute darauf hin, dazu eine aber erst 2016 am Eingang des Ehrenhofes in den Boden eingelassene Gedenktafel.

Wie der Aufbau auf dem Corps de Logis ausgesehen haben könnte, verrät ein einziges Bild. Das findet man auf einer kleinen Plakette aus Frankenthaler Porzellan von 1770, die zur Sammlung des Bayerischen Nationalmuseums gehört. Darauf sei die Sternwarte „bemerkenswert dominant“ dargestellt, findet Wagner. In der Tat wirkt das Holztürmchen mit Kupferdach, aus dem ein Fernrohr herausragt, etwas überdimensioniert, aber auch die beiden Schlosstürmchen des Mittelbaus sind ja in Wirklichkeit nicht so hoch. Doch es handelt sich um die früheste Darstellung, welche hohe Bedeutung die Wissenschaften und gerade die Astronomie in der Ära des 1742 bis 1777 in der Kurpfalz regierenden Kurfürsten Carl Theodor haben.

Eine Schlüsselrolle hierbei spielt Christian Mayer, am 20. August 1719 – also vor bald 300 Jahren – in Mederitz (Mähren) geboren. 1745 tritt er nach dem Studium der Theologie und der Naturwissenschaften in Mainz in den Jesuitenorden ein, wird Lehrer und 1751 an die Universität Heidelberg berufen – zunächst an die Philosophische Fakultät. Am 7. Oktober 1752 gründet Carl Theodor an der Universität Heidelberg den ersten Lehrstuhl für Experimentalphysik. Auf Vorschlag der Jesuiten, die für den kurpfälzischen Regenten ja sehr wichtige Berater sind, wird er mit Christian Mayer besetzt.

Landvermessung als Ziel

Mayer soll aber nicht allein lehren und forschen. Der Kurfürst schickt ihn 1757 nach Paris. Er möge die dortige, als europaweites Vorbild geltende Wasserversorgung genau studieren, Vorschläge für die Kurpfalz – wo es damals nur einfache Brunnen gibt – machen. Der Jesuit schaut sich in Paris aber nicht allein Wasserleitungen an, sondern lernt dort ebenso Astronomen und ihre Geräte kennen, besichtigt die Königliche Sternwarte und die des Jesuitenordens. Er ist fasziniert davon, kauft eine Pendeluhr und mehrere Bücher, bestellt zudem einen Quadranten.

Daher kehrt er nach Mannheim mit dem Wunsch zurück, ein kleines astronomisches Kabinett aufzubauen. Der Kurfürst bewilligt ihm weitere Mittel – mit einem Hintergedanken. „Ihm war die Landvermessung wichtig, die lag damals in der Kurpfalz im Argen, und auch das sollte Mayer leisten“, erläutert Kai Budde, ehemaliger Kurator am Technoseum und Experte für die Technikgeschichte des 18. Jahrhunderts, der sich besonders um die Geschichte der Sternwarte verdient gemacht und sie kürzlich veröffentlicht hat.

1758 gelingt es dem Jesuiten, die von Edmond Halley prophezeite Wiederkehr eines Kometen zu beobachten – was den Kurfürsten beeindruckt. 1761 steht dann ein seltenes Himmelsereignis an, wenn der Planet Venus vor der Sonne vorbeizieht. „Meyer konnte Carl Theodor davon überzeugen, dass er die Augen aller Gelehrten auf sich lenken werde, wenn er den Venustransit beobachten lasse“, so Wagner. Dafür wird im Schlossgarten ein kleiner, hölzerner Beobachtungsturm aufgebaut. Auf den steigen am 6. Juni 1761 Mayer und der Kurfürst (laut Chroniken „von einem Fieber gequält“) und beobachten das Himmelsereignis.

Dass für 1769 erneut solch ein „Venus-Transit“ vorhergesagt wird, ist für Mayer das Argument, den Kurfürsten vom Bau einer Sternwarte auf dem Dach des Schwetzinger Schlosses zu überzeugen, ein „observations-gebäu“, wie es heißt. Letztlich handelt es sich nur um eine Beobachtungsplattform und ein hölzernes Türmchen mit beweglicher Kupfer-Kuppel. In Betrieb genommen wird das am 4. Januar 1764.

Wenige Monate vorher ist Mayer vom Kurfürst befördert worden. Seit 1. August 1763 darf er sich Hofastronom, offiziell „Hofsternseher“, nennen. 1765 beobachten der Jesuit und Carl Theodor gemeinsam in Schwetzingen die Sonnenfinsternis. Inzwischen genießt Mayer einen guten Ruf in ganz Europa. 1769, als wieder ein Venustransit ansteht, wird er daher nach Sankt Petersburg eingeladen. Die Hin- und Rückreise nutzt Mayer, sich in acht Städten Europas Sternwarten anzuschauen.

Doppelsterne entdeckt

Zurück in der Kurpfalz, arbeitet Mayer eine Denkschrift aus und legt sie an Silvester 1771 – wo sich die Regierungsübernahme Carl Theodors jährt – dem Regenten vor. Standort der neuen Sternwarte müsse in der Nähe des Mannheimer Hofes sein, schlägt er vor. Hinter der Jesuitenkirche, direkt an der Festungsmauer, soll sie entstehen. Am 1. Oktober 1772 ist Grundsteinlegung auf einem Areal gleich hinter dem Jesuitenkolleg, gut zwei Jahre später Fertigstellung des nach Plänen des Artillerie-Leutnants Johann Lacher errichteten achteckigen Baus mit den bis zu 2,25 Meter dicken Mauern. Das Schwetzinger Pendant wird dann, so Budde, „vollständig zurückgebaut“, die Kupferkuppel nach Mannheim gebracht und dort auf dem 33 Meter hohen Turm platziert.

Mit zahlreichen teuren Instrumenten kostet der Bau 82 000 Gulden. „Ein Arbeiter in der Porzellan-Manufaktur Frankenthal verdiente monatlich 20 Gulden, er hätte also mehr als 345 Jahre dafür arbeiten müssen“, rechnet Budde vor, welche hohe Bedeutung der Kurfürst der Astronomie beimisst.

Im ersten Obergeschoss des Turms befindet sich Mayers Dienstwohnung, darüber der etwa 9,80 Meter hohe Beobachtungssaal mit den astronomischen Instrumenten, darüber ein Stockwerk mit Gästewohnung und Bibliothek. Ganz oben ist erneut ein Beobachtungsraum.

Von hier nehmen Mayer und sein Mitarbeiter Johann Metzger, Mathematiker an der Universität Heidelberg, die Vermessung der gesamten Kurpfalz vor. Am Himmel entdecken sie über 100 Doppelsterne. Als Erster erkennt Mayer, dass es sich bei den „Fixsterntrabanten“, wie er sie nennt, „um physisch zusammengehörende Sternsysteme handelt, die um einen gemeinsamen Schwerpunkt kreisen“, wie Wagner betont. Der Hofastronom widmet sich zudem dem gesamten Sonnensystem und seinen Planeten, erforscht das Phänomen der Sonnenflecken, dazu Jupiter, Saturn, Venus und Mars.

Neubeginn am Königstuhl

Doch die Sternwarte ist nicht nur Forschungsstandort, sondern touristische Attraktion. „Hier trafen sich viele Bildungsreisende“, so Budde, schon wegen der kostbaren Instrumentenausstattung. Das – erhalten gebliebene – Besucherbuch nennt die Aufenthalte. So ist Wolfgang Amadeus Mozart 1778 da, der spätere US-Präsident Thomas Jefferson als amerikanischer Diplomat in Paris im Jahr 1788, zudem der berühmte französische Dichter Voltaire ebenso wie Freiherr von Knigge. Aber als Carl Theodor 1778 seinen Hof nach München verlegt und Mayer am 16. April 1783 stirbt, ist die Glanzzeit der Sternwarte zu Ende. Sechs hier tätige Astronomen vermerken Chroniken noch, aber keine herausragenden Forschungsergebnisse. 1850 beschließt der seit der Auflösung der Kurpfalz 1803 nun zuständige Großherzog von Baden, die Stelle des Hofastronomen einzusparen. 1852 kommt aber doch wieder jemand auf die Sternwarte, der Heidelberger Privatdozent Adam Maximilian Nell – weil er angeboten hat, hier ohne Besoldung zu forschen.

Der Künstlerturm

1880 ist, nach einer Entscheidung des Großherzogs, die astronomische Ära Mannheims endgültig vorbei. „Durch die zunehmende Bebauung und Industrialisierung war es auch zu hell, konnte man von hier keine guten Beobachtungen mehr machen“, erklärt Budde. In Karlsruhe steht den Forschern ab 1880 aber nur eine Holzbaracke im Erbprinzengarten zur Verfügung. Eine wichtige Rolle kommt ihr dennoch zu – von hier wird das Zeitsignal ausgesandt, an die badische Eisenbahn wie auch an die Schwarzwälder Uhrenindustrie.

Dennoch diskutiert man einen neuen Standort einer badischen Sternwarte, wobei Karlsruhe und Heidelberg konkurrieren. Die Entscheidung für den Königstuhl bei Heidelberg fällt, nachdem – so Kai Budde – Astronom Max Wolf von einer USA-Reise mit einer Spende von 10 000 Dollar zurückkehrt. Die ist für Heidelberg vorgesehen, wird dort als Anschubfinanzierung verwendet.

Am 20. Juni 1898 kommt Großherzog Friedrich I. von Baden zur feierlichen Einweihung. Damit wird die Landessternwarte Heidelberg-Königstuhl offiziell Rechtsnachfolger der alten Mannheimer Sternwarte. Die ältesten Bestände ihrer Bibliothek stammen noch aus Mannheimer Sternwarte, während sich die meisten historischen Instrumente, Sonnenuhren, Globen und vieles mehr seit 1983 in den Beständen des Technoseums befinden und dort auch ausgestellt werden. Seit 2005 ist die Sternwarte Königstuhl indes nicht mehr eigenes Landesinstitut, sondern der Universität Heidelberg zugeordnet.

In Mannheim fällt die Sternwarte dagegen nach 1880 in eine Art Dornröschenschlaf. Die Stadt überlegt, den Barockbau zu kaufen und als Wasserturm zu nutzen – entscheidet sich aber doch für den Neubau am heutigen Friedrichsplatz. Aussichtsplattform, Buchhandlung, Kunstschule, Atelier – für die Zeit bis zum Zweiten Weltkrieg sind zahlreiche Nutzungen vermerkt. Nach dem Krieg, den die Sternwarte relativ unbeschadet übersteht, wird sie 1958 renoviert, der große Beobachtungssaal in zwei Stockwerke unterteilt und zum Künstlerturm deklariert.

Walter Stallwitz hat da heute noch sein Atelier, ebenso der vor wenigen Tagen gestorbene Edgar Schmandt. Nur ihre Räume sind nicht renoviert. Drei andere Künstler zogen aus und ermöglichten dem von der Stadträtin Helen Heberer angeführten „Akionsbündnis Sternwarte“ eine aufwendige, von Land, Stadt und vielen Spendern finanzierte Sanierung. Nun dient der achteckige Bau für Lesungen oder Vorträge. Bald soll es zudem wieder möglich sein, den Himmel zu beobachten oder den Gang der Gestirne zu verfolgen. Bislang gibt es nur ein provisorisches, nach dem Krieg erstelltes Dach, mit Dachpappe versehen. Doch der Aufbau soll – nach historischem Vorbild gemäß alter Stiche – auf dem vorhandenen Fundament wieder errichtet werden.

