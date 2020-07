Götter im Grünen

Er wirkt nachdenklich. Sein linker Arm stützt sich auf eine Wasserurne, aus der das kühle Nass plätschert. Sein kräftiger, muskulöser Oberkörper ist frei, das Barthaar lang, der Kopf mit Blätterwerk gekrönt. Aber Vater Rhein schaut zur Seite, als würde er sinnieren – während der ebenso kräftige Mann gegenüber mit dem nicht ganz so langen Bart seine Hand an die Stirn führt, hinaus schaut in die Weite des Schwetzinger Schlossgartens. Es ist der Flussgott der Donau, Danubius. Sucht er etwas?

Ralf Wagner weiß, wen er vermisst. Die beiden Flussgötter, die direkt am großen Weiher stehen, sind nämlich nicht komplett. Eigentlich sollten noch Mosel und Neckar entstehen, so der für den Schlossgarten zuständige Konservator der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg. „Das sieht der Vertrag vor“, entnimmt er aus den Abmachungen zwischen dem kurpfälzischen Oberbaudirektor Nicolas de Pigage und dem Bildhauer Peter Anton von Verschaffelt.

Der hatte den Auftrag, noch Mosel und Neckar zu formen. Dann wären alle vier Flüsse, welche durch das Territorium des Wittelsbacher Regenten fließen, dargestellt gewesen – aber dazu kommt es nicht mehr, als Kurfürst Carl Theodor ab 1778 sein bayerisches Erbe antreten muss und die Kurpfalz daher verlässt.

Abgüsse statt Originale

Von seinem Regierungsantritt 1742 an residiert Carl Theodor im Sommer in Schwetzingen. Stets im Frühjahr zieht eine endlose Kutschenkolonne vom Mannheimer Schloss in die Sommerresidenz und im Herbst zurück. In Schwetzingen hat sich der Kurfürst mit einen klar symmetrisch gegliederten Barockgarten sowie einen sehr weitläufigen englischen Landschaftsgarten mit hochwertiger künstlerischer Gestaltung schaffen lassen.

„Er ist voller mythologischer Anspielungen“, erklärt Wagner. Ein Herzstück stellt das beeindruckende Skulpturenprogramm dar. 86 Figuren aus Sandstein, Bronze oder Blei haben sich erhalten – mehr als die Hälfte von ihnen stammt vom Hofbildhauer Peter Anton von Verschaffelt. Das gilt zumindest für die Originale, von denen die meisten im Lapidarium in der Orangerie und nur noch wenige am ursprünglichen Standort stehen. Im Garten verteilt worden sind zwischen 1965 bis 1995 Kopien, meist aus einem Epoxidharzgemisch. Aber auch die bekommen im Winter, als Schutz vor Frost und Schnee, passgenau angefertigte hölzerne Häuschen übergestülpt.

Falscher Marmor

Doch egal ob bei Carl Theodor oder heute – was im Sommer wie strahlender weißer Marmor aussieht, ist nicht echt. „Man hat Sandstein genommen und mit weißer Ölfarbe gestrichen“, erklärt Wagner: „Vor dem Winter wurde alles noch mal mit heißem Öl behandelt, um es winterfest zu machen, damit kein Wasser eindringt, und im Frühjahr dann wieder weiß angemalt“. Schließlich war Marmor teuer, „und die Kurpfalz hatte keinen Marmor-Steinbruch, das hätte man importieren müssen“, erläutert er.

So wird der Luxus eben vorgetäuscht – wobei es doch glänzendes Gold zu bestaunen gibt: Zwei Atalanten, nach griechischer Mythologie jungfräuliche Jägerinnen, stehen, nackt wie Gott sie schuf, gleich am Schloss. Sie stammen von Heinrich Charrasky, auf den auch die Justitia am Alten Rathaus Mannheim zurückgeht. Die Damen sind noch unter Carl Theodors Vorgänger Carl Philipp nach Schwetzingen gekommen. „Da müssen es viel mehr gewesen sein, bis zu zwölf. Es haben sich Rechnungen über eine Vergoldung erhalten“, erzählt Wagner.

Gleich nach dem Schloss, am Übergang zwischen Terrasse und Kreisparterre, lässt dann Carl Theodor von Verschaffelt die ersten symbolisch bedeutenden Werke platzieren. Es handelt sich um vier Vasen, jeweils eine für die Weltzeitalter nach den Metamorphosen des antiken römischen Dichters Ovid.

Das eiserne Zeitalter des Streits wird durch Wolfsgesichter, Morgenstern, Streitaxt und Schild ausgedrückt. Doch es steht bewusst weit ab. Von Schale zu Schale sieht man die Zwischenstufen – bis zum goldenen Zeitalter, erkennbar an Blumen, Früchten sowie blütengeschmückten Gesichtern. „Es ist der immerwährende Sommer, das Paradies“, sagt Wagner: „Eine Metapher dafür, dass die Kurpfalz unter Carl Theodor ja das Goldene Zeitalter erlebt, und dafür steht auch der Garten: das Paradies“, entschlüsselt der Konservator die tiefere Symbolik.

Römische Medaillons

Der Garten ist kein gewöhnlicher Garten, sondern der Garten Eden, in antiken Begriffen ausgedrückt Arkadien – die Landschaft der griechischen Mythologie, in der Götter und Menschen in Frieden und Freude miteinander lustwandeln.

Tatsächlich ist Carl Theodor ja bekannt dafür, dass er die Musen liebt, sich für Wissenschaft und Künste begeistert, nicht jedoch für das Militär. Nie führt er Krieg, „er ist anti-militärisch eingestellt“, so Wagner. Lieber sammelt er – antike Münzen etwa, im Mannheimer Münzkabinett aufbewahrt. Die vier im Kreisparterre platzierten Obelisken tragen alle Medaillons römischer Kaiser – aber nicht irgendwelche. „Sie entsprechen genau den Bildern auf Münzen, die Carl Theodor gesammelt hat“, hebt Wagner hervor.

In Schwetzingen sammelt er auf dem immerhin 72 Hektar großen Areal in größerem Format – Götter und Helden der antiken Mythologie bevölkern den Garten. Letztlich ist er ein begehbares Landschaftsbild. Inmitten meisterlicher Spiele mit Licht und Schatten stehen da und dort Skulpturen. Meist völlig unvermittelt tauchen sie in den Bosketten genannten, dicht mit Bäumen und Hecken bewachsenen Wäldchen auf.

Goethe schwärmt

Die schöne Galatea etwa, schon um 1715 von Gabriel de Grupello – von dem auch die Pyramide auf dem Mannheimer Paradeplatz stammt – geschaffen. Sie wirkt, als sei sie gerade den Fluten entstiegen, um sich dem Liebeswerben eines Meeresgottes zu entziehen. Auch Justitia, Merkur und Minerva stammen von Grupello. Der Lykische Apoll und Ceres sind von Paul Egell – sie hatten ihren Platz zuvor im Mannheimer Rittersaal, wo stattdessen Statuen des Kurfürstenpaares postiert werden. Die drei Bacchuskinder, die mit einem Ziegenbock spielen, gehen indes auf Franz Conrad Linck zurück, der Carl Theodor als Standbild auf der Alten Brücke Heidelberg verewigt hat. Bacchus selbst indes ist ein Import – der Kurfürst höchstpersönlich hat ihn von seiner ersten Italienreise mitgebracht.

Dort begeistert er sich derart für die bedeutenden Statuen aus Rom und Florenz, dass er die 1752 von Verschaffelt gegründete Zeichenschule 1769 zur Akademie der Malerei und Bildhauerei erhebt. Das Akademiegebäude in F 6, 1 mit Gipsabgüssen berühmter Figuren – der Antikensaal – zieht seinerzeit viele prominente Besucher wie die Dichter Herder, Lessing, Schiller und Goethe an. Goethe etwa schwärmt von diesem „Wald von Statuen“.

Verschaffelt, geboren am 8. Mai 1710 in Gent und zuvor unter anderem für Papst Benedikt XIV. tätig, tritt 1752 die Nachfolge von Paul Egell als kurpfälzischer Hofbildhauer an. Er fertigt den Skulpturenschmuck der Jesuitenkirche, das Giebelrelief am Bibliotheksbau des Schlosses, plant auch die Wallfahrtskirche für Kurfürstin Elisabeth Augusta in Oggersheim, in Mannheim das Zeughaus und das Palais Bretzenheim für die unehelichen Kinder des Kurfürsten. Besonders prägend wirkt er indes im Schwetzinger Schlossgarten, wo er das umfangreiche Skulpturenprogramm realisiert.

Ob die bekrönte Göttermutter Kybele einen Löwen krault, Neptun und Schmiedegott Vulkanus für Wasser und Feuer stehen, vier machtvolle Löwen die Querallee bewachen oder vier Sphingen – Mischwesen aus Frau und Löwe – am Naturtheater postiert sind: Verschaffelt hilft Carl Theodor, seine Weltgewandtheit und Vertrautheit mit Kunst und antiker Kultur zu beweisen. Ein Gott wie Jupiter symbolisiert Macht und Herrschaftsanspruch, Apollo den Sinn für Künste.

Den hat Carl Theodor wirklich: Als man 1765 bei Bauarbeiten im Garten auf Waffen und Urnen stößt, deutet man sie als Überreste einer Römerschlacht – tatsächlich sind es frühgotische Funde. Aber Carl Theodor lässt die Funde bergen. Teile sind heute in den Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen zu sehen. In Schwetzingen erinnert daran Verschaffelts „Denkmal für die gefallenen Römer und Teutonen“,

Offen für Untertanen

Gegenüber hat er 1771 ein Denkmal für die Gartenbaukunst setzen lassen – mit einer markanten, wenn auch auf der Rückseite etwas verborgenen Inschrift. Darin heißt es, der Kurfürst habe die Anlage „zur Erholung von seinen Mühen für sich und die Seinen in den Stunden der Muße geschaffen“ – für Ralf Wagner „der wichtigste Satz im ganzen Schlossgarten“. Schließlich dokumentiere er doch, dass es sich eine öffentliche, auch den Untertanen zugängliche Anlage handele. „Andere Fürsten haben das nicht zugelassen, es war die absolute Ausnahme“, betont der Konservator.

Als Wahrzeichen des Schlossgartens gelten die beiden wasserspeienden Hirsche im Mittelparterre, die Verschaffelt zwischen 1766 und 1769 geschaffen hat. Dargestellt sind zwei sich in Todesangst aufbäumende Hirsche, die sich in Netze verfangen haben und von einer Hundemeute, die sich teils schon in sie verbeißt, niedergerungen werden. Der Legende nach erinnern sie an einen zu Carl Theodors Zeiten erlegten gewaltigen Hirsch. „Das geängstigte Tier floh, rettete sich in den Garten und ward von den Hunden auf diesem Platz gefangen“, behauptet gar der badische Gartendirektor Johann Michael Zeyher zu Beginn des 19. Jahrhunderts. „Schöne Geschichte, klingt gut, nur es gibt dafür keinerlei Beweis“, widerspricht Ralf Wagner.

Verwandelter Hirsch

Da es bei den Skulpturen immer um Allegorien gehe, erinnere die Hirschgruppe vielmehr an die Sage von Aktaion, der an einer Grotte die Jagdgöttin Artemis mit ihren Nymphen beim Bad und daher völlig nackt sieht – welch ein Frevel! Zur Strafe verwandelt die Göttin ihn in einen Hirsch, worauf ihn seine eigenen Hunde in Stücke reißen. Das sei die wahre Bedeutung – und verborgene Warnung – der berühmten Hirsche von Verschaffelt.

Mit dem päpstlichen Christusorden geehrt sowie in den erblichen Reichsadel erhoben, stirbt der Hofbildhauer am 5. Juli 1793 in Mannheim. Sein Schüler und Nachfolger als Leiter der Zeichenakademie, Peter Simon Lamine, hat dann noch ein äußerst markantes Werk für den Schlossgarten geschaffen.

Unvermittelt steht man nämlich in den Bosketten vor einem mächtigen, dicht bemoosten Felsen aus Tuffstein, von dem Wasser herabrieselt und auf dem der Pan thront. Der Gott des Waldes und der Hirten, erkennbar an seinem gekrümmten Hirtenstab und den dicht behaarten Bocksbeinen mit Hufen, spielt auf seiner siebenröhrigen Flöte – wie immer, wenn er wollüstig einer Nymphe hinterherjagt und damit die Hirten mit ihren Herden erschreckt. Sie fliehen in Panik – das Wort hat seinen Ursprung in dem liebestollen Gott Pan. Im Barock personifiziert er den Lustgarten.

