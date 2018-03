Grausame Abschreckung

Bei Beerfelden im Odenwald steht der berühmte Galgen, eine von einst etwa 1000 Richtstätten in Deutschland. Er erinnert an die drakonischen Strafen in früheren Zeiten.

Am 10. März 1912 besuchte der ehemalige Besitzer dieser Postkarte den Galgen von Beerfelden, wie auf der Rückseite vermerkt ist. Ein Beweis, dass die Richtstätte schon vor mehr als 100 Jahren als Touristenattraktion galt. © Archiv Backes

Die wohl makaberste Touristenattraktion des Odenwalds steht in einem Lindenhain auf einer Höhe unweit von Beerfelden: der berühmte dreischläfrige Galgen. Dreischläfrig deshalb, weil er es ermöglicht, drei Menschen gleichzeitig hinzurichten. Ob das jemals der Fall war, weiß niemand. Denn als am 29. April 1810 ein Feuer fast alle Häuser von Beerfelden vernichtet, gehen auch die Gerichtsakten

...

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.02.2018