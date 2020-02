Haus mit „Wow-Effekt“

Wenn Verwandtschaft kommt, muss man sich anstrengen, etwas vorzeigen können. Zumal als Kurfürst. Carl Theodor, der seit 1742 die Kurpfalz regiert, will aber mehr. 1752, auf dem Weg zur Kur nach Aachen, kündigt sich sein Verwandter Maximilian III. Joseph an, Kurfürst von Bayern und in München Erbauer des Residenztheaters. Da möchte er unbedingt mithalten.

Zwar hat es schon vorher Bühnen

...