Herberge der Mächtigen

Der Blick schweift ungehindert über das Rheintal. Vor Millionen Jahren durch Vulkanausbruch entstanden, steht der Petersberg an der Wiege der Bundesrepublik. Mag diese auch am 23. Mai 1949 im nahen Bonn das Licht der Welt erblicken – ihren „Taufschein“ erhält sie von den Alliierten mit dem „Besatzungsstatut“ in dem hiesigen Luxushotel. „Der Petersberg gehört zur Topografie der deutschen

...