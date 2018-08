Idylle mit düsterer Geschichte

Der Ausblick ist traumhaft. Er schweift über eine eindrucksvolle Berglandschaft, teils felsig, teil bewaldet, teils mit sattgrünen Weiden. Doch an einzelnen Stellen, da lassen überwucherte Steinflächen Vergangenes erahnen. In den 1930er und 1940er Jahren ist der Obersalzberg ein Zentrum des Dritten Reiches. Historiker wissen, dass Adolf Hitler mehr als ein Viertel der NS-Zeit, zusammengerechnet also mehr als drei Jahre, auf seinem Berghof verbringt.

„Auf dem Obersalzberg wurde niemand gefoltert oder vergast“, erläutert Clemens M. Hutter. Aber, so arbeitet der österreichische Publizist heraus: Hier wurden die dunkelsten Taten der deutschen Geschichte diskutiert, entschieden und vorbereitet – die Angriffskriege und der Holocaust. „Viele verbrecherische Pläne wurden auf dem hiesigen Sofa erdacht“, bringt es der Historiker Frank McDonough, Professor an der Universität Liverpool, auf den Punkt. So hat der Berg, Schönheit hin oder her, in den Augen manch historisch bewusster Besucher seine Unschuld für immer verloren.

Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts ist diese noch ungetrübt. In den wenigen Landhäusern und urwüchsigen Pensionen finden Mitglieder der bayerischen Königsfamilie ebenso Erholung wie der Komponist Johannes Brahms, der Dramatiker Arthur Schnitzler oder der Vater der Psychoanalyse, Sigmund Freud.

Von Wachenfeld zum Berghof

Im April 1923 kommt auch Adolf Hitler her. Damals ein noch unbedeutender nationalistischer Agitator, ist er in der Pension „Moritz“ Gast des antisemitischen Publizisten Dietrich Eckart. Von der Landschaft ist Hitler sofort begeistert. Später vollendet er in Eckarts Blockhaus sein Machwerk „Mein Kampf“.

1928 mietet er das Haus „Wachenfeld“; seine Besitzerin, eine greise Industriellenwitwe, ist eine begeisterte Nationalsozialistin. Ein halbes Jahr, nachdem er Reichskanzler geworden ist, erwirbt er von ihr am 26. Juli 1933 das Gebäude.

1935/36 erfolgt ein umfassender Ausbau zum „Berghof“, der die Wohnfläche auf 30 Räume vervierfacht. Von Hitler selbst konzipiert, wird es ein Bau im typischen NS-Stil: Eine Freitreppe führt hinauf zur Empfangshalle mit Marmorsäulen und von hier aus in den Konferenzraum mit einem vier mal acht Meter großen, versenkbaren Fenster.

Nur das Teuerste findet Verwemdung: Naturstein, Marmor aus Italien, Hölzer aus Südamerika, Fenster in Blei gefasst, für die Einrichtung Barockmöbel und Gobelins. Das von der NS-Propaganda verbreitete Bild vom spartanisch lebenden Führer ist – wie so vieles – eine große Lüge.

Schon früh wird der Berghof zum Wallfahrtsort. Tausende kommen in dem eigens aufgemotzten Bahnhof Berchtesgaden an. Tage-, ja nächtelang stehen die Massen am Weg und rufen: „Wir wollen unseren Führer sehen!“ Später wird der Andrang kanalisiert, lange Schlangen defilieren vorbei am Führer in Zivil oder gar in Tracht, der Kinder tätschelt und sich zum Gruppenfoto mit „Mädels“ aufstellt. Kieselsteine, auf die der Führer tritt, werden ebenso zu Ikonen wie Holzsplitter, die vom Gartenzaun abgeritzt werden. Die Einheimischen entwickeln daraus ein Geschäftsmodell: Sie verkaufen in Streichholzschachteln ähnliche Artefakte aus anderen Ecken des Ortes.

Auch die Parteifreunde wollen ihrem Führer nah sein. In welcher Entfernung von ihm ihr Haus steht, das ist Gratmesser für Macht. In nächster Nähe wohnt Martin Bormann, Reichsleiter der Nazi-Partei NSDAP und Organisator der Erschließung des Berghofes; für sein Haus lässt er eigens ein Lungen-Sanatorium abreißen. Reichsmarschall Hermann Göring hat sogar einen Swimming-Pool, um den sein gezähmter Löwe „Cäsar“ schleicht. Hitlers Haus-und-Hof-Architekt, der in Mannheim geborene Albert Speer, darf an der Zufahrt ein Atelier errichten.

Immense Kosten

Der Berg wird eine Großbaustelle, auf der bis zu 8000 Arbeiter schuften. Clemens M. Hutter beziffert die Gesamtkosten nach heutiger Kaufkraft auf 1,5 Milliarden Euro.

Für die Versorgung des Vegeta-riers an der Spitze der blutigen Diktatur wird ein Gewächshaus errichtet, mit viel technischem Aufwand die notwendige Wärme im Alpenklima erzeugt, eine Champignonzucht angelegt, ein Bienenhaus errichtet – samt Wohnung für den Bienenwart.

Doch der i-Punkt folgt erst noch. Im Vorfeld von Hitlers 50. Geburtstag 1939 beschließt Bormann, dem Führer als Geschenk der Partei ein Teehaus hoch über dem Berg zu errichten. 3000 Arbeiter werden verpflichtet, Flutlichtanlagen sorgen dafür, dass auch nachts gearbeitet werden kann. Bormann peitscht die Arbeiten voran, unter menschlichen Verlusten – Unfälle werden vertuscht – wird denn auch eine technische Meisterleistung vollbracht.

Meter um Meter werden dem Fels abgetrotzt. Auf 6,5 Kilometern wird eine vier Meter breite Straße mit fünf Tunneln in den Berghang getrieben, ein Höhenunterschied von 800 Metern überwunden. Vom Endpunkt in 1700 Metern führt ein 127 Meter langer und drei Meter hoher Tunnel zu einem Aufzug mit grünen Ledersitzen und Messingverkleidung.

Mit ihm geht es 124 Meter hinauf zum 1834 Meter hohen Gipfel. Dieses Kehlsteinhaus wird mit Granit verkleidet. Für die hufeisenförmige Teehalle steuert Italiens Diktator Benito Mussolini einen offenen Kamin aus Carrara-Marmor bei.

Für das alles braucht es Gelände, das natürlich nicht herrenlos ist. Die bisherigen Besitzer werden anfangs mit lukrativen Angeboten, später unter der Drohung mit KZ-Haft zum Verkauf bewogen, ihre teils jahrhundertealten Gebäude abgerissen.

So der Hof der Familie Hölzl. Da sie auch nicht verkaufen will, als der Vater und die drei Söhne ihre Arbeit verlieren, kommt Bormann selbst vorbei und droht: „Wenn Sie morgen nicht zum Notar gehen, kommt Ihre ganze Familie nach Dachau.“ Hölzl beugt sich. Der Fotograf Johann Brandner versucht es, indem er auf der Zugangsstraße Hitler persönlich einen Bittbrief zusteckt; die Folge: Noch in der Nacht kommt er ins KZ Dachau und leidet dort zwei Jahre.

So sind die NS-Größen bald unter sich. „71 Grundstücke haben die Besitzer gewechselt“, weiß Ortshistoriker Florian Beierl. 400 Bewohner verlieren ihr Zuhause. Auch nach 1945 erhalten sie es nicht zurück.

Das riesige Areal ist nun „Führersperrgebiet“ mit dreistufigen Kontrollzonen, gesichert von 2000 SS-Männern. Es wird Hitlers zweiter Regierungssitz. Hier empfängt er Staatsgäste. Die Mischung aus berauschender Landschaft und furchterregender Architektur soll einschüchtern. So den österreichischen Kanzler Kurt von Schuschnigg am 12. Februar 1938; einen Monat später wird Österreich angeschlossen.

Hier ist der Ort, an dem Böses vorbereitet wird: im August 1939 der Überfall auf Polen, 1941 der Angriff auf die Sowjetunion und die Vernichtung der Juden; SS-Chef Heinrich Himmler ist oft hier zu Gast.

Von Zeitzeugen ist bekannt, wie der Alltag hier abläuft. Hitler schläft bis 11, ist dafür aber bis tief in die Nacht wach. Oft hält er stundenlange Monologe, über die er selbst einnickt, während seine Umgebung flüsternd auf ein Ende des Dramas hofft. Abwechslung bieten nur die Hollywood-Filme, die Hitler so liebt.

Der Berghof ist auch Liebesnest des Diktators. Seit 1935 lebt hier seine Geliebte Eva Braun; nur eine Tür trennt die Schlafzimmer der beiden im ersten Obergeschoss. Sie firmiert als „Privatsekretärin“, nur die engste Umgebung weiß vom Verhältnis. Als Hitler im Juli 1944 den Berghof für immer verlässt, folgt sie ihm nach Berlin und dort 1945 in den Tod.

Auch den von Bomben lange verschonten Berghof erreicht der Krieg. 1943 liegt auch der Obersalzberg im Radius der alliierten Flugzeuge. Es beginnt der Bau der Bunkeranlagen mit fünf Kilometer langen Stollen und 4000 Quadratmetern Wohnraum – mit Parkettböden und Marmorfliesen ausgestattet. Um die Sicht der Bomber zu trüben, kann der Berg mit Nebelkanonen komplett verhüllt werden.

Zerstörung im April 1945

Am Ende hilft dies nichts mehr. Am Vormittag des 25. April 1945 klinken 400 Bomber ihre fast 1300 Tonnen schwere Bombenlast aus. Was übrig bleibt, das holt die örtliche Bevölkerung aus den Bunkern: Mehl und Zucker, Fässer französischen Cognacs und Nymphenburger Porzellan.

Den Rest zerstört die SS am 4. Mai 1945 – ganz im Sinne des Hausherrn; er wolle nicht, so sagt Hitler Jahre zuvor, dass nach seinem Tode Schaulustige dort herumstiefeln nach dem Motto: „Hier hat er gefrühstückt“.

Der Ungeist seines Besitzers bleibt dem Haus. Ewig Gestrige beschmieren die Ruine mit Bekenntnissen zu ihm. Es ist der bayerische Ministerpräsident Wilhelm Hoegner (SPD), der als entschiedener Nazi-Gegner für den Abriss kämpft. Dieser beginnt am 30. April 1952 – auf den Tag sieben Jahre nach Hitlers Tod.

