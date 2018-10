Im Zentrum der Macht

Der Dichter Johann Wolfgang von Goethe kommt 1814 mit großen Erwartungen nach Ingelheim, um die berühmte Kaiserpfalz zu besuchen. Enttäuscht notiert er: „Karls des Großen Palast fanden wir halb zerstört, zerstückelt, in kleine Besitzungen zerteilt; den Bezirk desselben kann man noch in den hohen, vielleicht späteren Mauern erkennen.” Wer heute die Kaiserpfalz besucht, wird dank Ausgrabungen und Freilegungen mehr erkennen als der Dichterfürst vor über 200 Jahren. Und was er sieht, wird erläutert: durch informative Tafeln und noch gründlicher mit einer Führung.

Zur Vorbereitung empfiehlt sich der Besuch im Museum. Ein großes Modell zeigt dort, wie der Gebäudekomplex in etwa ausgesehen hat. Miriam Maslowski, Mitarbeiterin im Museum und Fremdenführerin, erläutert: „Die Kaiserpfalz unterscheidet sich durch ihre schiere Größe von 90 mal 140 Metern, den streng regelmäßigen Grundriss und die Kopie sowie die Neuinterpretation römischer Formen von anderen Pfalzen. Karl der Große hat nicht nur römische Architektur kopiert, sondern auch Originalteile aus Ruinen entnommen und sie verbauen lassen: Säulen, Kapitelle, Marmor, Fußböden.” Die Historikerin und Kunsthistorikerin deutet auf die drei Säulen im Museum, die einzigen vor Ort verbliebenen. Andere stehen übrigens in der Brunnenstube des Heidelberger Schlosses. Die Überführung erfolgt wohl im 14. Jahrhundert, als die Kaiserpfalz an Kurpfalz verpfändet ist.

Herrschaftsanspruch in Stein

Auch beim Blick auf die Präsentation in einem der Computer, die unter anderem eine digitale Rekonstruktion der Pfalz zeigen, wird klar, dass hier ein Gebäudekomplex von überwältigender Großartigkeit stand. Karl lässt ihn nicht aus Prunksucht errichten, das Projekt hat einen tieferen Sinn. Miriam Masloski: „Er schlug seinen Anspruch, Nachfolger der römischen Kaiser zu sein, in Stein. Es ist ein Stein gewordenes Regierungsprogramm.“

Klar wird aber auch, dass den Besucher nicht nur Reste aus der Zeit Karls des Großen (747 oder 748 bis 814 n. Chr.) und seiner Nachfolger aus dem Königshaus der Karolinger erwarten, sondern auch aus späteren Epochen. Die Ottonen (herrschten von 919 bis 1024) haben hier gebaut, ebenso die Staufer (herrschten von 1137 bis 1254).

Erste Station der Begehung ist ein Stück Wehrmauer samt Rundturm aus dem 12. Jahrhundert. „Karl der Große musste nicht befürchten, dass er hier angegriffen wurde. Der Staufer-Kaiser Friedrich I. Barbarossa allerdings schon, weshalb er Ingelheim zu einer burgähnlichen Anlage ausbauen ließ”, erklärt Miriam Maslowski.

Weiter geht es vorbei an kleineren der insgesamt 18 Stationen durch die Sträßchen zwischen den Häusern. Platten in der Pflasterung machen die Umrisse der Gebäude kenntlich, von denen oberirdisch nichts mehr erhalten ist.

Um eine Häuserecke herum, dann in das ehemalige Zentrum der Macht, in die Aula Regia, die Thronhalle Karls des Großen und seiner Nachfolger. Genauer: in deren Reste. Die etwa 16 mal 40 Meter große Halle diente auch als Versammlungs- und Gerichtsraum.

Sohn setzt Vater ab

Unter den Dramen, die sich hier abspielen, ist das zwischen dem Salier-Kaiser Heinrich IV (1050 bis 1106) und seinem Sohn, dem späteren Heinrich V., wohl das übelste. Mit List gelingt es dem Junior, seinen Vater nach Burg Böckelheim an der Nahe zu locken, wo er wie ein Gefangener gehalten wird. In Ingelheim erpresst sein Sprössling von Heinrich IV. am 31. Dezember 1105 die Abdankungserklärung. Der Senior bleibt in der Kaiserpfalz in Haft, während sein Sohn auf dem Reichstag in Mainz die Regierung übernimmt. Doch der zutiefst erniedrigte Kaiser entkommt, findet Verbündete und stellt ein Heer zusammen. Kurz vor der Entscheidungsschlacht fällt eine Entscheidung ganz anderer Art: Heinrich IV. stirbt am 7. August 1106 in Lüttich. Heute ruhen seine Überreste im Speyerer Dom, wenige Meter vom Grab seines Sohnes entfernt.

Auch ein Ereignis aus der Zeit Karls des Großen sorgt für Unruhe im Reich: In der Reichsversammlung von 788 in Ingelheim lässt er den Bayernherzog Tassilo III. wegen Verschwörung zum Tod verurteilen, begnadigt ihn dann aber und verbannt ihn in ein Kloster in der Bretagne, weit weg von seiner Heimat.

Während der Herrschaft der Ottonen-Kaiser behält Ingelheim seine herausragende Stellung, ist Ort mehrerer großer Kirchenversammlungen. Heinrich der Zänker, Herzog von Bayern, sitzt hier nach seiner Revolte gegen Kaiser Otto II. in Haft, kann aber im Jahr 976 fliehen. Unter den Ottonen entsteht im 10. Jahrhundert unweit der Aula Regia die Saalkirche, heute evangelische Pfarrkirche. Zwei berühmte Frauen halten sich damals oft in Ingelheim auf. Miriam Maslowski: „Die Kaiserinnen Adelheid und Theophanu waren häufig hier. Sie haben für ihren Enkel bzw. Sohn Otto III. das Reich verwaltet und ihm den Thron gesichert. Das waren hoch gebildete, intelligente und politisch sehr versierte Frauen.“

Die Glücksfälle

Weiter führt der Weg durch die Häuserzeilen in Richtung Heidesheimer Tor. Die Gästeführerin erzählt Erstaunliches: „Der Straßenverlauf orientiert sich noch heute an der frühmittelalterlichen Palastanlage. Das ist ganz verrückt. Die Leute haben sich Mühe, Material und Zeit gespart, indem sie an die alten Mauern angebaut haben. Das waren Glücksfälle.“ Ein weiterer Glücksfall: „Wir hatten in den1990er Jahren mit Dr. Joachim Gerhard einen Oberbürgermeister, der sich vehement dafür eingesetzt hat, das Areal auszugraben und für Besucher zu präsentieren. Unterstützt wurde er von der Firma Böhringer, die das stilisierte Heidesheimer Tor in ihrem Logo trägt.“

Böhringer? Auch Nordbadenern klingt der Name vertraut. Denn von 1872 bis 1997 gab es Böhringer Mannheim. Dann geht das Unternehmen in den Besitz des Pharmakonzerns Hoffmann-La Roche über und verliert seinen Namen. Die Gründer des Mannheimer und des Ingelheimer Unternehmens sind übrigens Brüder.

Zurück ins Mittelalter. In der Zeit der Salier-Kaiser (1024 bis 1125) verliert die Pfalz an Bedeutung. Lediglich vier Kaiseraufenthalte sind für die Epoche der staufischen Herrscher nachgewiesen. Kaiser Friedrich I. lässt die Pfalz, die nach Aussage seines Biographen Rahewin vernachlässigt und verfallen war, vergrößern und befestigen. Das zeigt sich auch am Heidesheimer Tor. Eine monumentale karolingische Torhalle nach römischem Vorbild wird im 12. Jahrhundert bis auf die Fundamente niedergelegt und durch Wehrmauern samt Tor ersetzt. Ihre „Wiedergeburt“ erfolgt zwischen 1999 und 2003. Häuser werden abgebrochen, um Altes sichtbar zu machen. Rekonstruierte Fundamente und Pfeilerstümpfe aus Sichtbeton vermitteln nur einen schwachen Eindruck von der prächtigen karolingischen Halle mit Säulengang, die hinter dem Tor lag.

Steinraub

Beim Zusammentreffen Friedrichs I. mit der Visionärin Hildegard von Bingen im Jahr 1163 dient die Pfalz vielleicht letztmals als Bühne eines bedeutenden Ereignisses. Nach langer Zeit weilt 1354 mit Karl IV. noch einmal ein Herrscher in Ingelheim. Und 1375 verpfändet er die Pfalz samt Umland an Kurpfalz. Es folgen Jahrhunderte als befestigter Ort, Teile der Pfalzanlagen fallen dem Steinraub zum Opfer, Häuser entstehen zwischen den Ruinen.

Bei den 1993 wiederaufgenommenen Grabungen gelingt den Archäologen ein Sensationsfund: Sie entdecken die einzige bisher bekannte Goldmünze Karls des Großen aus seiner Zeit als Kaiser. Der Sage nach sollen in dem Areal der Pfalz noch weitere kostbare Dinge verborgen liegen, darunter eine silberne Glocke. Bei Nachforschungen, so die Überlieferung, stoßen Schatzsucher an der Türschwelle eines Hauses auf das mögliche Versteck. Sie finden einen großen Steinblock mit der Inschrift „Bis hierher und nicht weiter!“ Weniger aus abergläubischer Furcht, sondern weil sie den Einsturz des Gebäudes befürchten, geben die Schatzgräber auf. Die Archäologen dürfen sich also noch Hoffnungen machen.

