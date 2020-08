Machtspiele am Neckar

Es schien so einfach: Vier Linien der Herren von Steinach gründeten die vier Neckarsteinacher Burgen. Die Hinterburg ist die älteste Anlage, gefolgt von der Mittelburg, der Vorderburg und der Schadeck. Seit dem frühen 19. Jahrhundert, als die Romantiker das Neckartal entdeckten, bis Anfang des 21. Jahrhunderts galt diese These als unumstößliche Wahrheit. Doch dann kommt der Burgenforscher Thomas Steinmetz und macht alles kaputt. Mit zwei Aufsätzen, die 2007 und 2009 in der Zeitschrift „Burgen und Schlösser“ der Deutschen Burgenvereinigung erscheinen, zertrümmert er das altehrwürdige Gedankengebäude.

Die Hinterburg ist demnach keineswegs die älteste Anlage des Quartetts, sondern die heute unscheinbare Vorderburg, die wohl im zwölften Jahrhundert als Stammhaus der Steinacher entstand. Sie zählte zum Besitz der Herren von Steinach, die Hinterburg dagegen zunächst nicht. Steinmetz weist nach, dass die Bischöfe von Speyer deren Bauherren waren. Die Hinterburg ist ein Symbol des Machtspiels am unteren Neckar. Scheinbar hatte Speyer bald das Interesse an ihr verloren, denn bei der ersten schriftlichen Erwähnung 1344 wurde die Hinterburg als Ruine bezeichnet, als „wuest und zerfallen“. Sie sollte hergerichtet werden, denn Erzbischof Balduin von Trier mischte sich ein: Der Verwalter des Erzbistums Mainz wollte diesem eine Machtposition am unteren Neckar verschaffen.

Burg Schadeck illegal errichtet

Er ließ die Burg Schadeck am Berg oberhalb der Hinterburg errichten. 1335 kaufte Balduin den Landschaden von Steinach den Berg ab, auf dem Schadeck steht. Steinmetz leitet aus der Urkunde ab, dass der Erzbischof die Burg illegal auf dem Gelände der Steinacher erbaut hatte. Erst nach Schaffung vollendeter Tatsachen klärte er die Frage des Grundbesitzes. Kein Einzelfall im Mittelalter. Aber Mainz war bereits vorher präsent, denn etwa zehn Jahre zuvor hatte Balduins Vorgänger Matthias die Hälfte der um 1300 errichteten Mittelburg erworben.

Die Mittelburg wurde wie ein gegnerischer Stein beim Mühlespiel zwischen die beiden älteren Anlagen gesetzt. Schadeck trägt ihren Namen übrigens nicht wegen der Landschaden, sondern wegen des Schadens, den sie ihren Gegnern zufügen sollte. Es handelt sich also um eine Gegenburg, eine Strategie, die Balduin öfters anwandte, so bei der Belagerung der berühmten Burg Eltz unweit der Mosel.

Doch wegen des Aufstiegs der in Heidelberg residierenden Pfalzgrafen musste Mainz seine Expansionspläne aufgeben. So gelangte Schadeck 1428 an die Steinacher, Mitte des 16. Jahrhunderts auch die Mittelburg. Speyer stieg ebenfalls aus dem Spiel aus: 1426 wurde die Hinterburg als ruinös bezeichnet und kam 1544 als Lehen des Bischofs erstmals an die Steinacher, die sie herrichten ließen. Jetzt besaß die Familie alle vier Burgen. Nach dem Aussterben der Landschaden im Jahr 1653 gelangten ihre Güter an die Freiherren von Metternich, deren Familie 1754 erlosch. Damals waren Schadeck und Hinterburg schon längst dem Verfall überlassen. Beide kamen 1904 an den hessischen Staat.

Für Feierlichkeiten geöffnet

Vorder- und Mittelburg dagegen gehören nach einigen Besitzerwechseln dem Freiherren Johannes von Warsberg. In der Vorderburg sitzt dessen Forstverwaltung. Forstwirtschaft ist das Hauptstandbein der Familie. Sie wohnt in der Mittelburg und hat die ehemalige Vorburg für Events ausgebaut, erzählt Elisabeth Hinz, die langjährige Vorsitzende des Heimat- und Kulturvereins. „Die wird für Feierlichkeiten vermietet. Man hat schöne Festsäle und eine Kapelle, die auch für Trauungen genutzt wird.“ Ansonsten bleiben beide Burgen Besuchern verschlossen. Der Mittelburg haben Umbauten im neugotischen Stil des 19. Jahrhunderts ihren Stempel aufgedrückt. Die Vorderburg wirkt unscheinbar, auch weil große Teile verschwunden sind.

Zugänglich sind Schadeck und Hinterburg. Letztere liegt oberhalb des großen Parkplatzes an der B 37. Eine imposante Ruine mit vierfachem Mauerring, Bergfried und frühgotischem Tor. Wenig blieb von den Wohngebäuden. Dank dem hessischen Staat existiert die restliche Bausubstanz noch. Bei der Sanierung nach 1904 ließ man auch die zugemauerte frühgotische Fenstergruppe an der Neckarseite öffnen. Sie soll zu einem Palas gehört haben – eine Behauptung, der Steinmetz widerspricht. Denn im Burghof fehlen die Fundamente eines solchen Wohngebäudes. Es wurde seiner Auffassung nach nie gebaut, weil der Torweg durch das Untergeschoss des Hauses geführt hätte. Also mauerte man die schönen, aber nutzlosen Fenster zu. Den Bau der Burg datiert Steinmetz ins zweite Viertel des 13. Jahrhunderts, die beiden äußeren Mauerringe entstanden wohl im 15. Jahrhundert. Ein Schatzgewölbe soll es hier geben, das von einem Geisterhund bewacht wird. Keller sieht der Besucher, aber keine Schätze. Wer den Hund nicht fürchtet, sollte es vielleicht um Mitternacht versuchen.

Dann beginnt der etwa 15-minütige Aufstieg zur Schadeck, auch Schwalbennest genannt. Tatsächlich klebt die Ruine wie ein Nest in der Bergwand. Verteidigungstechnisch ist die Burg aber eine Katastrophe, denn direkt hinter dem Graben steigt der Hang an. Einem Angriff von oben hätten die wenigen Verteidiger auf der Schildmauer kaum standgehalten. Doch als Drohgebärde zeigt die Anlage Wirkung. Sie besteht aus Wohngebäude, Hof und besagter Schildmauer, die über eine schmale Treppe erreichbar ist – Schwindelfreiheit vorausgesetzt. Von hier aus bietet sich ein grandioser Blick auf das Neckartal.

Prominenter Minnesänger

Die Herren von Steinach werden erstmals 1142 in einer Urkunde genannt, die Linie der Landschaden erstmals 1296. Woher kam dieser Name? „Es hört sich an, als hätten sie dem Land geschadet“, räumt Elisabeth Hinz ein. Doch eine andere Herleitung scheint ihr wahrscheinlicher: „Drei der vier Burgen stehen auf einem Bergrücken, der die Landscheide zwischen Neckar- und Steinachtal bildet.“ Die Steinacher hatten wichtige Funktionen am Hof des Heidelberger Kurfürsten inne – sie wirkten in Kriegen mit, etwa der Vertreibung der Türken aus Ungarn.

Als prominentester Vertreter der Familie gilt Minnesänger Bligger II. (etwa 1174 bis 1209). Viel weiß man nicht über ihn, doch die Darstellung in der Manessischen Liederhandschrift macht ihn unsterblich. „Es gibt Spekulationen, dass er der Dichter des Nibelungenlieds sein soll“, so Hinz. Vielleicht gelingt es, Klarheit darüber zu bekommen. Denn, so Steinmetz: „Die Erforschung der Neckarsteinacher Burgen und ihrer Herren steht noch am Anfang.“

