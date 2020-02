Da liegt sie, hinter Glas – die dicke schwarze Hornbrille. Viele Jahrzehnte ist sie das Markenzeichen von Rolf Braun, erst Büttenredner und dann 25 Jahre lang Sitzungspräsident von „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“, ehe er sich 1989 verabschiedet. Nun wird die Brille hier in Ehren gehalten in einer Vitrine, die an jene Kultsendung erinnert, die seit 1973 live aus dem prachtvollen Großen Saal des Kurfürstlichen Schlosses kommt und immer noch viele Millionen Zuschauer anzieht.

„Wolle mer’n eroilosse?“ Seine Frage an das Publikum, ehe der nächste Büttenredner auftritt, und die Antwort „Eroi mit’m!“ („Herein mit ihm“) haben ihn, außer seiner Brille, bekannt gemacht. „Wolle mer’n eroilosse?“ tönt auch aus Lautsprechern im Fastnachtsmuseum, wo der Fernsehsitzung ein wichtiges Kapitel gewidmet ist.

Persiflage aufs Militär

Also, hereinspaziert: Wer das Museum in 1863 errichteten Proviantmagazin betritt, erlebt einen Kontrast. Außen trutzige, dicke rote Sandsteinmauern eines Gebäudes jener Zeit, als Mainz Festung des Deutschen Bundes (1815-1866) ist. Sieben Stockwerke umfasst das wuchtige Gebäude, die Mauern sind mindestens 1,10 Meter dick. In den Gewölben hat man Getreide für preußische Truppen gelagert und eine Militärbäckerei für die Garnison eingerichtet. Die Bundeswehr nutzt es 1966 bis 1989, hortet da Uniformen und Knäckebrot. Heute ist das Haus schön saniert, beherbergt – nach Jahren des Leerstandes – Wohnungen, Gastronomie, die SPD, das Kabarettarchiv und eben seit 2004 das Fastnachtsmuseum.

Vom strengen Militär zur bunten Fasnacht – das ist nur auf den ersten Blick ein Widerspruch. „Die Garden und Uniformen sind schließlich als Persiflage auf das Militär entstanden, viele Bräuche nehmen den militärischen Drill auf die Schippe“, erläutert Michael Kläger, der Leiter des Mainzer Fastnachtsarchivs, das wie das Museum im Proviantmagazin angesiedelt ist.

Eine ernste Sache

Freilich räumt Kläger augenzwinkernd ein, dass mancher stolze Träger der bunten Uniformen das mit der Ironie längst vergessen hat und die närrischen Bräuche mehr als ernst nimmt. Aber die „Fünfte Jahreszeit“ sei eben auch eine ernste Sache. Alleine der Rosenmontagszug zieht über eine halbe Million Besucher an, die meist sechswöchige heiße Phase der Kampagne mit ihren vielen Prunksitzungen sorgt bei Gastronomie, Saalmieten, Taxifahrern und Hotels nach einer Masterarbeit der Hochschule Mainz für 51,6 Millionen Euro Umsatz. „In Köln noch ein Vielfaches davon“, so Kläger.

Es hat also nicht nur mit Spaß zu tun, wenn man die Narrenkappe aufsetzt. Erfunden wird sie 1827 in Köln, nicht in Mainz. Der preußische Generalmajor Baron Czettritz soll dem „Kölner Festordnenden Comité“ vorgeschlagen haben, dass die rechtmäßigen Teilnehmer von Karnevalssitzungen bunte Käppchen aus Papier aufsetzen – um zahlende Vereinsmitglieder von Unbefugten unterscheiden zu können.

Die Kappe ist auch ein wichtiges Symbol der Freiheit und der Gleichheit. „Gleiche Brüder – gleiche Kappen” sagt, dass zur „fünften Jahreszeit“ alle diese Kopfbedeckung tragen – egal, welche gesellschaftliche Stellung sie sonst haben. Das ist gerade den Mainzern wichtig, führen sie ihr Brauchtum doch besonders auf Kritik an der Politik zurück. So hat die klassische Elferratskappe ihre Wurzeln in der Jakobinermütze, dem Freiheitssymbol der Französischen Revolution von 1789, die ja auch heftig nach Mainz herüberschwappt. Zu den Farben der Trikolore (Blau-Weiß–Rot) kommt Gelb als Feiertagsfarbe der Katholiken.

„Gerade im Vormärz führten demokratisch gesinnte Narren das Regiment in der Mainzer Fastnacht“, berichtet Michael Kläger. 1837 gilt als Geburtsjahr der organisierten Mainzer Narretei. Da entstehen die Mainzer Ranzengarde (deren Mitglieder mindestens zwei Zentner Mindestgewicht, also einen dicken „Ranzen“, sprich Bauch, haben müssen) und mit dem „Krähwinkler Landsturm“ der erste Umzug. 1838 wird der Mainzer Carneval-Verein (MCV), heute einer von über 70 Vereinen dieses Genres in der Domstadt, gegründet.

Kritik an der Politik

Ihn führt der spätere Paulskirchenabgeordnete Franz Zitz. 1838 ziehen erstmals das Komitee des MCV und Prinz Carneval mit Gefolge in einem „Narrenkorso“ durch die Stadt – der Vorgänger des Rosenmontagszuges.

„Vor der Revolution 1848 nutzen demokratisch gesinnte Bürger die Fastnacht zur manchmal auch bissigen Kritik an der Obrigkeit“, so Kläger, „damit entsteht die sehr politisch-literarisch geprägte Bütt, die es so nur in Mainz gibt“, sagt er. Den Zensurbehörden sind die satirischen Bemerkungen über die Fürsten lange ein Dorn im Auge, und zeitweise wird die Narren-Zeitung „Narrhalla“ verboten. Nach der gescheiterten 1848er Revolution „schläft das Ganze daher erst mal wieder ein“, so Kläger bedauernd.

1856 lebt der junge Brauch aber wieder auf. Der Rosenmontagszug wird immer größer, die von Reitern gezogenen Gespanne immer prunkvoller. Das zeigt ein „Panorama des Carneval-Zuges in Mainz“ von 1857, handkoloriert und 6,40 Meter lang mit vielen liebenswerten Details. Und wenn man sieht, wie „Prinz Carneval“ von Kammerjungfern, Leibarzt und Gardisten umgeben ist, versteht man die von Kläger gezogene historische Parallele: „Vieles erinnert an die festlichen Krönungszüge deutscher Kaiser vom Frankfurter Dom zum Festmahl im Römer im 17. und 18. Jahrhundert.“

Beim Rosenmontagszug unverzichtbar sind die „Schwellköpp“, die sich der Mainzer Bildhauer Ludwig Lipp (1877-1945), von dem die Sandstein-Reliefs an der Vorderseite des Mainzer Staatstheaters stammen, ausgedacht hat. Mit den riesigen Köpfen aus Papiermaché, zum ersten Mal 1927 im Rosenmontagszug dabei, habe Lipp nach dem Vorbild vom Karneval in Nizza „Mainzer Urtypen, Originale“ karikieren wollen, so der Chef des Fasnachtsarchivs.

Schwere Schwellköpp

„Babett“ und die deutlich dickere „Blunz“ , die süße „Goldig Grott“, der gutmütige „Hannebambel“, der hochnäsige „Hennesje“ oder „Lackaff“, „Lisbetche“, „Schorsch“ und wie sie alle heißen wiegen meist 25 bis 30 Kilo. „Das sieben Kilometer lang zu schleppen – das ist schon Arbeit“, verdeutlicht Kläger. Die Schwellköpp sind sogar als Marke eingetragen. Die 1928 präsentierte „Schwellkopp-Delegation“ aus allen fünf Kontinenten wäre heute freilich nicht mehr politisch korrekt.

Ab 1933 bestimmen die Nationalsozialisten, wie gefeiert wird. Ab 1936 brauchen Redner und Sänger für ihre Auftritte einen Berufsausweis der Reichsfachschaft Artistik bei der Reichstheaterkammer. „Eine schwierige Zeit, die wir gerade aufarbeiten“, sagt Kläger. Kritik an der Obrigkeit ist jedenfalls nicht mehr gestattet. In jener Zeit wird eher an die römischen Wurzeln, wo es bereits farbenprächtige Umzüge während der „Saturnalien“ zu Ehren von Saturn gibt, sowie heidnische Feste angeknüpft. Die christlichen Wurzeln vom Karneval als großes Fest vor Beginn der Fastenzeit (von lat. „carne levare“ wie „Fleisch wegnehmen“) oder die politisch-kritische Tradition sind unerwünscht. Die Nazis, so Kläger, hätten in Mainz auch die Schreibweise „Fastnacht“ eingeführt – in der Kurfalz dagegen schreibt man ja „Fasnacht“ ohne „t“.

Aber gleich nach dem Krieg geht es wieder los. Schon 1946 gestatten die französischen Besatzungsbehörden „Mainzer Abende“. Und da zur Finanzierung des Katholikentages 1948 in Mainz kleine Blech-Anstecker verkauft werden, greift Unternehmer Adam Kraukrämer diese Idee 1950 zur Finanzierung des ersten Rosenmontagszuges nach dem Krieg auf. „Lachen spende, Trübsal wende“ lautet das Motto, und gleich auf Anhieb werden 100 000 der aus Blech gestanzten Plaketten mit dem aufgedruckten Bajazz ausgegeben.

Seitdem sind mehr als drei Millionen „Zugplakettcher“ verkauft worden – nur 1991 nicht, als die Fasnacht wegen des Golfkriegs ausfällt. Freilich lösen 1971 von Jahr zu Jahr aufwendig gestaltetere Plastikfiguren die Metallteile ab, und inzwischen gibt es sogar zwei Versionen – zu 4,50 und zu 7,50 Euro. Im Museum sind sie alle aufgereiht.

Tausende von Orden

Von den über 9000 Orden aus seinen viel umfangreicheren Beständen, die das Fastnachtsarchiv bisher digitalisiert hat, ist dagegen nur ein Bruchteil zu sehen – dafür aber besonders edle oder seltene Exemplare. Die einst auch als Parodie für militärische Abzeichen gedachten, längst aber sehr ernst genommenen Auszeichnungen für verdiente Karnevalisten werden heute aus Blei-Zinn-Gemisch, galvanisiert mit Messing, hergestellt, aufwendig verziert und bemalt. Ursprünglich sind sie indes aus Pappe, und eines der allersten Exemplare von 1838, kann man im Museum bestaunen.

Aus Pappe sind ebenso die ersten Eintrittskarten. Aber sie sehen aus wie Bierdeckel. Alle Veranstaltungen eines Vereins in der Kampagne sind aufgeführt. „Wer eine besucht, der bekommt das Feld abgeknipst wie eine Fahrkarte, das gab es bis in die 1970er Jahre“, erzählt Kläger.

„Heile, heile, Gänsje“

Solche Kleinodien zeigt das Museum zuhauf, und schon deshalb muss man bei einem Rundgang vorbei an den vielen Uniformen, Lied- und Programmheftchen, Kappen und Kostümen oft schmunzeln. Echte Raritäten sind das Narrenzepter von 1884, das Damenkleid mit dem Mainzer Wappen von 1910 und die Kostümverkleidungen aus Papier. Zudem gibt es ein Wiedersehen mit den Kittelschürzen von „Fraa Babbisch und Fraa Struwwelich“ aus der Fernsehsitzung, man erkennt Ernst-Jürgen Dietz, der närrische 33 Mal der Politik als „Der Bote vom Bundestag“ die Leviten gelesen hat, und den Harlekin-Anzügen der 1926 gegründeten „Mainzer Hofsänger“.

Ihr „So ein Tag so wunderschön wie heute“ hat auch Dachdeckermeister Ernst Neger (1909-1989) gesungen, dessen charakteristische Lederschürze hier hinter Glas aufbewahrt wird. Sein „Heile, Heile, Gänsje“ wurde so weltberühmt wie Margit Sponheimers „Am Rosenmontag bin ich geboren“, die seit 2018 als „Botschafterin der Mainzer Lebensfreude“ sogar Ehrenbürgerin der Landeshauptstadt ist. Auch ein Kleidchen von ihr darf daher in diesem Museum nicht fehlen.

Bütt für Jedermann

Jeder Besucher kann sogar in die Bütt steigen – ein halbes, nach hinten geöffnetes Weinfass mit Eulengesicht als Symbol der Weisheit, das symbolisch für die Narrenfreiheit steht. Auf Knopfdruck ertönen Applaus, der Narrhallamarsch, ein Tusch oder drei donnernde „Helau“. „Das ist aber nur hier im Museum so, als Gag, in Prunksitzungen kommt das vom Publikum oder der Kapelle“, versichert Kläger. Lediglich eine Frage bleibt nach dem Museumsbesuch offen: Kommt der Mainzer Narren-Schlachtruf „Helau“ von „Hallo“ oder von „Halleluja“? „Man weiß es einfach nicht genau“, sagt Michael Kläger dazu nur: Helau!

