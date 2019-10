Nahkampf im Wald

Fast genau 225 Jahre nach dem Gemetzel steht Herbert Hartkopf auf dem Schänzelturm im Wald über Edenkoben. Der Lokalhistoriker deutet auf den dichten Wald, der den markanten Punkt umgibt: „Es dürfte Hunderte von Gefallenen an diesem Tag gegeben haben. Ich vermute, dass die Offiziere in ihrer jeweiligen Heimat beerdigt wurden. Was aus den Leichen der gewöhnlichen Soldaten wurde, weiß niemand.

...