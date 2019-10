Ort des Glaubens an Freiheit

Am 9. Oktober 1989, einen Monat vor dem Fall der Mauer in Berlin, demonstrieren in Leipzig mehr als 70 000 Menschen friedlich gegen das DDR-Regime. Im Zentrum der dramatischen Ereignisse in der sächsischen Messestadt steht die Nikolaikirche.

Schon äußerlich eindrucksvoll: die Nikolaikirche in ihrer frühen romanischen Prägung. Doch sie steht auch für deutsche Musik- und Demokratiegeschichte. © Groß

Es sagt viel aus über das unprätentiöse Staatsverständnis der Deutschen, dass eines der wichtigsten Ereignisse ihrer Demokratiegeschichte vor allem aus dem Kino bekannt ist. Die Polit-Satire „Good bye, Lenin!“ mit dem noch jungen Daniel Brühl beginnt mit Szenen einer Demonstration gegen das SED-Regime. Diese führt nicht nur zum Herzinfarkt der imaginären Filmheldin, dargestellt von Katrin ... ...

Sie sehen 5% der insgesamt 9258 Zeichen des Artikels

© Mannheimer Morgen, Samstag, 05.10.2019