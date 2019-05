Panzer rollen im Fasnachtszug

Auch Soldaten haben Hunger: Michael L. Mayo III. mit Menü. © Jörg Heieck/DCR

Manchmal sind aus der Not geborene Ideen die besten: Als sich die Pläne zum Bau eines Museums über das Thema „US-Amerikaner in Rheinland-Pfalz“ zerschlagen, hat der designierte Museumschef Michael Geib den Einfall, einen Teil der Sammlungen in Containern unterzubringen. Der Träger, die Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach, stimmt zu, und seit Sommer 2013 stehen die vier bunten Container des

...