Pflanzen statt Paraden

Als hier wirklich Soldaten zackig aufmarschieren, heißt die Fläche noch gar nicht so. Sie entsteht, als die große Zeit des Militärs in Mannheim endet. Die 1606 gegründete Festung, gebaut in Form eines siebenzackigen Sterns mit der Friedrichsburg in einer zusätzlichen inneren Befestigung, wird während des Dreißigjährigen Krieges (1618-1648) verwüstet und 1689 im Pfälzischen Erbfolgekrieg erneut zerstört. Als 1698 der Wiederaufbau unter Kurfürst Johann Wilhelm beginnt, verzichtet man auf die Wälle als Befestigung zwischen Friedrichsburg und Stadt. Dadurch entsteht ein freier Platz – im heutigen Quadrat O 1.

„Es gibt damals schon die Idee einer öffentlichen Nutzung“, entnimmt Andreas Schenk, Experte für wissenschaftliche Stadtgeschichte und Architektur des Marchivum, alten Akten. Jedenfalls verfügt Johann Wilhelm, dass die Quadrate N 1 und O 1 frei zu halten sind von der sich schnell ausbreitenden Bürgerstadt.

Für Zivilisten gesperrt

Von 1717 existieren Pläne, an der Südseite des Platzes, also auf das heutige Quadrat N 1, die Hauptwache – ein militärisches Wachlokal – zu bauen. Doch als Carl Philipp, ab 1716 Nachfolger von Kurfürst Johann Wilhelm, 1720 seine Residenz von Heidelberg nach Mannheim verlegt, entscheidet er anders. Er ordnet am 23. März 1724 an, ein großes Kauf- und Lagerhaus zu errichten, um die neue Residenz auch als Handelsstandort zu stärken. Der Standort wird N 1, die Fertigstellung indes verzögert sich bis 1746.

Das Areal nördlich davon bleibt frei. „Alarmplatz“ und „Neuer Marktplatz“ wird es zunächst genannt, später „Place d’Armes“ – Paradeplatz. 1735 taucht der Name offiziell erstmals in Akten auf, hat Schenk entdeckt. „Es haben da wirklich Soldaten exerziert“, weiß er, schließlich gibt es auf den heutigen Quadraten M 3a und M 4a die Kaserne für die kurfürstlichen Gardereiter, weitere große Kasernen in M 5, C 6 und O 6. Die später „Planken“ genannte Straße quer durch die Residenzstadt trägt den Namen „Alarmgass“, weil durch sie die Verteidiger zur Festung eilen sollen.

„Zivilisten dürfen den Platz nicht betreten, er ist von einem kleinen, ein Meter hohen Mäuerchen umgeben und es gibt zwei Wachhäuschen, wo Wachen aufpassen, dass niemand über den Platz geht“, schildert Schenk die Szenerie. Schließlich gilt Carl Philipp, erfolgreicher Feldherr in den Türkenkriegen und bis zum Kaiserlichen Generalfeldmarschall befördert, als Freund des Militärs.

Pyramide aus Bronze

Und doch entscheidet er sich, den Platz zu verzieren. 1738 wird dazu aus Düsseldorf eine Bronzepyramide des dortigen ehemaligen Hofbildhauers Gabriel Grupello per Schiff auf dem Rhein nach Mannheim gebracht, die noch Carl Philipps Vorgänger Johann Wilhelm in Auftrag gegeben hat. „Allegorie an die Tugenden eines Herrschers“ ist das 6,90 Meter hohe Werk betitelt.

Justitia als Symbol für die Gerechtigkeit stellt die zentrale Gestalt mit Krone, Richtschwert und Reichsapfel dar, ihre Gesichtszüge ähneln denen von Johann Wilhelm. Darum gruppieren sich weitere Figuren für Klugheit, Tapferkeit und Mäßigung. An der Spitze enthüllt Chronos, der Gott der Zeit, die nackte Veritas (Wahrheit), die in der rechten Hand die vergoldete Sonne trägt. Und neben Putten, Jagdhunden und vielen anderen Figuren entdeckt man zahlreiche Löwen, das Wappentier der Wittelsbacher, ferner Symbole für die besiegten Todsünden sowie im unteren Teil vier Flussgötter von Rhein, Donau, Neckar und Mosel – die wichtigsten Flüsse des großen Herrschaftsgebiets des Pfalzgrafen. Aufgestellt wird das 15 Tonnen schwere Brunnenmonument aber – bei einem Fest mit Feuerwerk – erst 1743, als Carl Philipp tot ist und Carl Theodor seine Nachfolge angetreten hat. Er gilt als Musenfreund und begeistert sich für Wissenschaften, nicht fürs Militär – daher legt er nicht mehr so viel wert auf das Exerzieren. „Der Paradeplatz wird zunehmend zur Brachfläche“, so Schenk.

Ein Stadtführer von 1823 schwärmt lediglich von der „jungen Akazienallee“ an drei Seiten des Platzes außer zum Kaufhaus hin und bedauert wortreich, dass es die „Prachtaufzüge“ und „großen Paraden“ des Militärs nicht mehr gibt. Zudem vermerken alte Chroniken, dass im späten 18. Jahrhundert bis etwa Mitte des 19. Jahrhunderts dort und unter den Arkaden des Kaufhauses der Maimarkt stattfindet. Zwar existiert von Anfang an die Idee, die Grupello-Pyramide um einen Brunnen zu ergänzen, „aber zunächst steht sie 150 Jahre trocken auf einem eigens von Alessandro Galli da Bibiena angefertigten hohen Sockel“, so der Stadthistoriker, „denn es gibt noch keine Wasserleitungen“. Die werden erst viel später verlegt, nachdem der Wasserturm (erbaut 1886-1889) in Betrieb geht.

Wege im Schnee

In jener Zeit entsteht im Tiefbauamt der Stadt der Gedanke, den, so alte Verwaltungsberichte, als „eintönig“ empfundenen Paradeplatz aufzuwerten. Ab 1823 gehört ihr die Skulptur in der Mitte nämlich, der badische Staat schenkt sie der Stadt – einschließlich Unterhaltspflicht. 1834 muss daher ein Bretterzaun, 1840 ein eisernes Gitter um den baufälligen Sockel aufgestellt werden.

Erste Pläne für die Bepflanzung des Platzes werden aber verworfen – als zu teuer. Und nicht nur das: Zu viel Rasen, zu viele Blumen wollen die Bürgervertreter nicht, man müsse das „reduzieren zugunsten des Verkehrs“, heißt es.

1893 nimmt die Stadt eine erneute Planung in Angriff. Im Winter 1894/95 erfolgt sogar etwas, was man heute „Bürgerbeteiligung“ nennen würde – damals ist es ein Experiment. So werden anhand der Fußstapfen im Schnee „die vom Publikum beliebtesten Verkehrsrichtungen genau festgestellt“, wie der Verwaltungsbericht festhält. Es zeigt sich, dass die meisten Passanten diagonal über den Platz gehen. „Das hat man dann bei den Planungen berücksichtigt – für die damalige Zeit schon eine sehr moderne Vorgehensweise“, betont Schenk.

Im März 1895 beginnen die Bauarbeiten nach den neu ausgearbeiteten Plänen, am 4. Juli 1895 – und damit vor 125 Jahren – wird der neu gestaltete Platz der Öffentlichkeit übergeben. Statt der 23 000 Mark, die beim ersten Anlauf 1889 veranschlagt werden, kalkuliert man wegen reduzierter Grünflächen nur mit 15 000 Mark. „Und in der Endabrechnung bleibt man sogar 82,28 Mark ’drunter“, stellt Schenk mit Blick ins Archiv amüsiert fest.

Beete und Blumen

„Bewusst mit großer Sorgfalt“, so vermerken alte Amtsbücher, seien „Florblumen, Teppichbeete und Stauden“ sowie an anderer Stelle „schön blühende Sträucher, Blumen und Stauden“ angelegt und gepflanzt worden. Zuvor muss man freilich den mageren Boden knapp 90 Zentimeter tief ausheben und mit 3000 Kubikmeter Erde befüllen. Die Diagonale bietet zudem nach damaliger Ansicht Gelegenheit, „die ganze Anlage mit wohltuender Abwechslung aufzubauen“. Die Grünflächen bekommen kniehohe eiserne Einfriedungen, acht Gartenhydranten werden zur Bewässerung installiert, acht Bänke aufgestellt.

Zugleich erhält bei dieser Umgestaltung des Platzes die Grupello-Pyramide ihre Erweiterung durch acht Brunnenschalen mit Figuren aus der Werkstatt des Bildhauers Johannes Hoffart. Das aufstrebende, durch Eingemeindungen und Industrialisierung gerade wachsende Mannheim hat damit sein neues, repräsentatives Zentrum bekommen.

Das gefällt indes nicht allen: Als Stadtbaurat Richard Perrey das Alte Kaufhaus 1904 bis 1909 zum Rathaus umbaut, schlägt er vor, den Platz im Sinne des früheren, barocken Erscheinungsbilds umzugestalten. Er will die Diagonalachsen beseitigen, mit Bäumen gesäumte Wege direkt auf das Rathaus gerichtet anlegen. Aber dazu kommt es nicht.

Bunker als Hotel

Zerstört wird die schöne Platzgestaltung dennoch – in der Zeit der Nationalsozialisten. Sie bauen 1940 bis 1942 unter dem Paradeplatz einen Bunker mit 510 Plätzen, in den im Notfall auch 1500 Menschen passen. Die Grupello-Pyramide bleibt zwar stehen, nicht indes Brunnenschalen und Bronzefiguren – die sollen zur Unterstützung der Kriegsindustrie bei der „Metallspende“ landen und eingeschmolzen werden. Vier Meeresgötter und eine Putte aus Bronze sowie zwei Brunnenschalen tauchen aber Jahrzehnte später, 1977, in privaten Gärten in Bensheim und Landau auf.

Nach dem Zweiten Weltkrieg ist rings um den Paradeplatz nahezu alles zerstört. Der Bunker dient ab 1947 als Hotel mit 29 Einzel- und 15 Doppelzimmern, dazu Bar, Restaurant, Gemeinschaftsbad und ab 1948 zudem ein Friseursalon. In manchen Monaten werden über 1000 Gäste gezählt. „Es gibt sogar Überlegungen, das Hotel zu erweitern und den Platz zu bebauen, doch in den 1950er Jahren schließt das Hotel“, so Schenk.

Zurück bleibt eine asphaltierte, öde Fläche, zeitweise als Parkplatz und ab 1972 für den Weihnachtsmarkt genutzt. Als 1977 unter dem Marktplatz G 1 eine Tiefgarage gebaut werden soll und der Wochenmarkt daher auf den Paradeplatz umziehen muss, wandert der Weihnachtsmarkt ab 1978 auf den Friedrichsplatz am Wasserturm.

In O 1 bleiben wieder nur eine dröge Asphaltfläche sowie der durch den Krieg beschädigte, unter Korrosion leidende und zunehmend verfallende Torso der Grupello-Pyramide zurück. Im Zusammenhang mit der – heftig umstrittenen – Bebauung des Quadrats N 1 in moderner Form fällt die Entscheidung, den Platz nach Plänen von Architekt Carlfried Mutschler in Anlehnung an das Aussehen von 1895 zu rekonstruieren. Ganz funktioniert das indes nicht: Da im Untergrund weiter der Bunker ist und Pflanzen keine Wurzeln schlagen können, werden Beete aufgeschüttet und mit einer Sandsteinumrandung versehen.

Neu vergoldet

Ein unter Federführung der Sparkasse 1988 gegründeter „Förderverein Paradeplatzbrunnen“ schafft es dann, über 2,5 Millionen D-Mark an Spendengeldern und Zuschüssen aufzutreiben. Damit kann die Grupello-Pyramide – längst als Kunstwerk von europäischem Rang bezeichnet – wieder in altem Glanz entstehen. Höchst aufwendig restauriert, mit Skalpellen und Zahnarztbohrern von einer dicken Schmutzschicht befreit, neu vergoldet und durch Nachgüsse um die fehlenden Teile ergänzt, wird sie im August 1993, 250 Jahre nach der ersten Aufstellung, eingeweiht. Schon 2006 muss sie aber, wegen Vogelkot, Wetter- und Vandalismusschäden, wieder repariert sowie mit einem Wachsüberzug versehen werden.

