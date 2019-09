Sargnagel für die DDR

Wer die Szene heute betrachtet, der kann sich noch immer ihrer Dramatik nicht entziehen. Dabei ist kaum etwas zu erkennen. Ein schummriger Scheinwerfer beleuchtet den linken Teil einer Personengruppe, die hinter einer Brüstung steht. Der Mann, der durch ein schwaches Megafon spricht, steht völlig im Dunkeln. „Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise . . .“ - der Rest des Satzes („möglich geworden ist“) geht in lautem Jubel unter.

Es ist der folgenreichste Halbsatz der deutschen Geschichte, gesprochen von Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher vor 30 Jahren auf dem Balkon der bundesdeutschen Botschaft in Prag. Mehr als 4000 Menschen dürfen nun in die Freiheit ausreisen. Ein weiterer Nagel im Sarg der SED-Diktatur, die mit dem Fall der Berliner Mauer sechs Wochen später das Zeitliche segnet.

Letztes Schlupfloch

Sommer 1989. Immer mehr DDR-Bürger wollen ihr Land verlassen. Angesichts von Mauer und Stacheldraht an den Grenzen gibt es dafür nur wenige Möglichkeiten. So etwa die Flucht im Urlaub über die „sozialistischen Bruderländer“. Dort wird der Eiserne Vorhang durchlässig. Am 10. September 1989 öffnet Ungarn seine Grenzen. Daher verbietet die DDR auch die Ausreise dorthin.

Am Ende bleibt nur die scheinbar linientreue Tschechoslowakei als Reiseland, für die DDR-Bürger kein Visum benötigen. So wird die bundesdeutsche Botschaft in Prag zum Hotspot der Fluchtbewegung.

Am 19. August befinden sich in der Botschaft 120 Flüchtlinge, am 4. September erstmals mehr als 1000, am Monatsende weit mehr als 4000, darunter um die 300 Kinder. Als die Botschaft die Tore schließt, klettern die Menschen eben über den Zaun. Kinder werden über die Zinnen gereicht – herzzerreißende Bilder gehen um die Welt.

Die gesamte Umgebung der Botschaft steht voller zurückgelassener Trabis; in manchen der Autos, auf die man in der DDR viele Jahre hat warten müssen, stecken noch die Schlüssel. Ihre Besitzer haben nicht die Absicht, jemals zurückzukehren.

Die Unterbringung so vieler Menschen in der Botschaft wird zum Problem. In den Prunkräumen stehen Drei-Stock-Betten. Kinder werden zu acht quer gelegt, damit der Platz reicht. Kampiert wird auf den Treppen bis runter zum Heizungskeller. Bald stellt das Rote Kreuz im 2000 Quadratmeter großen Garten Zelte auf. Doch auch die Feldbetten dort reichen nicht aus; die Menschen müssen sich mit dem Schlafen abwechseln. Um sie zu ernähren, schickt das Deutsche Rote Kreuz aus Euskirchen eine komplette Feldküche. Bereits in der ersten Woche verarbeitet sie 15 Tonnen Lebensmittel.

Doch zum größten Problem werden die sanitären Anlagen. Im Garten steht nur ein Toilettenwagen. Für mehr reicht der Wasserdruck nicht aus, denn die marode sozialistische Infrastruktur gibt auch in Prag nicht mehr her. Kinder leiden bereits an Durchfall, eine Ruhr-Epidemie wird befürchtet. Und dennoch entsteht in all dem Chaos neues Leben: Ein gesundes Baby wird geboren.

Die psychische Anspannung ist enorm. Verordnetes Nichtstun, viele Leute auf engstem Raum, stundenlanges Anstehen an der einzigen Toilette zehren an den Nerven; es kommt zu Streitigkeiten, angesichts der Umstände aber zu erstaunlich wenigen. Botschafter Hermann Huber, erst seit einem halben Jahr auf diesem Posten, und sein Team, die ja unter den gleichen Bedingungen leben wie die Geflüchteten, leisten Herausragendes. „Wir waren keine ausgebildeten Jugendherbergsleiter, sondern Diplomaten“, formuliert später der damalige Pressesprecher der Botschaft, Michael Steiner.

Schließlich schlägt auch noch das Wetter um. Strömender Regen prasselt auf Prag nieder. Auf dem Rasen im Garten der Botschaft steht zehn Zentimeter hoch der Schlamm.

Eduard Schewardnadse hilft

Die Flüchtlinge wählen einen Sprecher – es ist die erste freie Wahl in ihrem Leben: Es wird Christian Bürger aus Chemnitz. Per Fernsehen richtet er einen dramatischen Appell an die Bundesregierung. Außenminister Genscher, am 20. Juli von einem Herzinfarkt heimgesucht, entlässt sich auf eigene Gefahr aus der Klinik und reist mit einem Kardiologen nach New York zur UNO. „Sind Kinder dabei?“ fragt ihn der sowjetische Außenminister Eduard Schewardnadse. „Hunderte“, antwortet Genscher. Da nimmt Schewardnadse Genschers Hand: „Ich helfe Ihnen!“

Plötzlich erklärt sich die DDR bereit, die Botschaftsflüchtlinge in einem „einmaligen humanitären Akt“ aus der Staatsbürgerschaft zu entlassen. Unter einer Bedingung: Die Ausreise darf nicht direkt in die Bundesrepublik, sondern muss über das Territorium der DDR erfolgen. Ein letztes Mal will sie Souveränität demonstrieren. Dass genau das Gegenteil herauskommt, ahnt noch keiner: „Die Züge waren Fackeln in einem Heuschober“, sagt Genscher später.

Doch ihm ist auch klar: Die Bedingung ist eine Kröte, die den Botschaftsflüchtlingen erst noch vermittelt werden muss. Er beschließt, selbst nach Prag zu fliegen. Am Nachmittag des 30. September kommt er in der Botschaft an. Mühsam bahnt sich sein Tross den Weg durch die auf den Treppen kampierenden Menschen zwei Stockwerke hoch ins Büro des Botschafters. Als er auf dem Balkon erscheint, bilden sich Sprechchöre: „Freiheit! Freiheit!“ Nach seinem legendären Halbsatz kommen „Genscher! Genscher!“-Rufe auf, und nochmals Jubel, als er „Grüße des Bundeskanzlers Helmut Kohl“ ausrichtet. Stille jedoch, ja einzelne Buh-Rufe, als er mitteilt, dass die Abreise über das Gebiet der DDR gehen muss.

Die Flüchtlinge befürchten eine Falle. Was, wenn die DDR die Reisenden aus den Zügen holt? Oder es auch nur zu einer technischen Panne kommt, die Waggons verlassen werden müssen? „Ich übernehme die persönliche Bürgschaft, dass Ihnen nichts geschehen wird“, versichert Genscher. Und er schickt seine Diplomaten mit auf die Reise in den Zügen. Das hilft.

Zugfahrt voller Angst

Mit Bussen geht es von der Botschaft zum Bahnhof Prag und von dort in vier Zügen mit zwei Stunden Abstand in die Bundesrepublik. Der erste Zug verlässt Prag um 21 Uhr. Auf dem Territorium der DDR steigen Stasi-Vertreter zu, nehmen den Reisenden die Pässe ab. Angst haben jene, die ihre Papiere bereits zerrissen haben. Doch es geht alles klar.

„Es war eine gespenstische Fahrt“, erinnert sich Christian Bürger. Alle Bahnhöfe sind geräumt, damit niemand aufspringen kann. Aus dem gleichen Grund haben die Lokführer Befehl, schnell zu fahren und „bei Gruppen bis zu fünf Personen auf den Gleisen“ nicht zu halten. Am Ende trifft es in Plauen nur einen Kinderwagen, der zum Glück leer ist.

Dennoch gelingt es DDR-Bürgern, auf den Zug zu springen; sie werden durch die Fenster in die Abteile gezogen. In Sachsen schwenken Anwohner Transparente: „Das Vogtland grüßt den Zug in die Freiheit!“ An einem der Bahnhöfe bewegt ein Polizist in Brusthöhe seinen Arm verstohlen zu einem Winken.

In Dresden fordert SED-Bezirkschef Hans Modrow die 7. Panzerarmee an. Am Hauptbahnhof kommt es zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen – erstmals seit dem Volksaufstand vom 17. Juni 1953. Die Verhafteten werden misshandelt, Frauen gezwungen, sich nackt auszuziehen.

Die Geflüchteten haben dieses System hinter sich. Als der Stasi-Tross den Zug verlässt, werfen sie Geld und Schlüssel auf den Bahnsteig. Um 4 Uhr morgens kommt der erste Zug in Hof in Bayern an. Christian Bürger küsst den Boden. Genscher wird über die sichere Ankunft des Zuges telefonisch informiert. „Jetzt trinken wir ein Gläschen“, sagt er zu seiner Ehefrau Barbara.

Der Lokfürer des Zuges, hundertprozentiger Stasi-Mann, schreibt in seinem Bericht von „widerwärtigem Freudengeheul“; er schäme sich, „diese Leute transportiert zu haben“. Der Kommentator des DDR-Fernsehens wirft Bonn eine „Heim-ins-Reich-Psychose“ vor. Die Geflüchteten seien „asoziale Elemente ohne Bezug zu normalen Wohnverhältnissen“, wie er unter Anspielung auf die Bedingungen in der Botschaft höhnt. Man weine ihnen „keine Träne“ nach – ein legendärer Satz, den Honecker persönlich in den Nachrichtentext einfügt.

Am Morgen des 1. Oktober ist die Botschaft in Prag gespenstisch leer. Aber nicht lange. Als sich die Nachricht von dieser Ausreisemöglichkeit herumspricht, wiederholt sich das Ganze mehrmals, bis im November die Grenze in Berlin öffnet. „Doch die Mauer“, sagt Diplomat Steiner rückblickend, „fiel schon in Prag“.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.09.2019