Schicksal eines Genies

Ist es das in bestickter beiger, ehemals wohl weißer Seide mit Blüten und Zweigen in Gelb, Braun, Rot und Grün sowie am Rand mit weißer Klöppelspitze? Es sei zumindest „am ehesten glaubwürdig“, heißt es. Doch tatsächlich gibt es drei erhaltene – angebliche – Taufhäubchen von Ludwig van Beethoven im Depot im Bonner Beethoven-Haus. Derzeit wird keines gezeigt, es sind nur alle drei katalogisiert. Dabei ist die Taufe am 17. Dezember 1770 ein wichtiges, ja besonders wichtiges Datum – denn das Geburtsdatum des Komponisten kennt man nicht.

„Wegen der hohen Säuglingssterblichkeit ließ man damals die Kinder gleich nach der Geburt taufen“, erklärt Nicole Kämpken, die Leiterin des Museums. Also geht man davon aus, dass „Ludovicus“, wie er im Taufregister von der Kirche St. Remigis Bonn heißt, am 16. oder 17. Dezember vor 250 Jahren das Licht der Welt erblickt – im Hinterhaus der Bonngasse 20. Beethovens Eltern, der kurfürstliche Hofsänger Johann van Beethoven und seine Frau Maria Magdalena, geb. Keverich, leben hier seit November 1767.

Kräftig renoviert

„Es ist eines der wenigen erhaltenen Bürgerhäuser aus der Barockzeit in Bonn“, begrüßt Museumsleiterin Kämpken die Besucher. „Als Beethoven drei Jahre alt war, zog die Familie bereits wieder aus und noch mehrfach in Bonn um“, so Kämpken: „Aber das hier ist das einzige noch erhaltene ihrer Wohnhäuser“.

Der Holzboden knirscht, vermutlich wie einst. Doch zum 250. Geburtstag des genialen Komponisten, der als geschätzte und faszinierende wie auch cholerische und verletzliche Persönlichkeit gilt, ist das schmucke, schmale Haus mit der rosa Fassade und den grünen Fensterläden kräftig renoviert worden.

Neu sind eine Schatzkammer mit Originalmanuskripten, ein Musikzimmer für regelmäßige Konzerte auf historischen Tasteninstrumenten sowie ein eigener Bereich für Wechselausstellungen. Und wenngleich es hier um einen sehr barocken Komponisten geht, so helfen doch moderne Medienpräsentationen und effektvoll gesetztes Licht, sich emotional auf eine Begegnung mit dem Künstler und Menschen Beethoven einzulassen.

„Schmachvoller Zustand“

Selbstverständlich ist dies nicht, denn nicht alle Generationen haben das Geburtshaus derart geschätzt wie heute Musikwissenschaftler ebenso wie Touristen. Mehrfach ist hier umgebaut worden. 1873 hat man im Erdgeschoss eine Wirtschaft mit dem Namen „Beethoven’s Geburtshaus“ eröffnet, sie 1887 durch eine „Bier- und Concerthalle“ im Hof erweitert. 1888 siedelt sich ein Kolonialwarenhändler an, will das Haus 1889 schon wieder verkaufen. Gar von Abbruch ist die Rede.

Dabei rüttelt schon im Juni 1885 der Wiener Eduard Hanslick, seinerzeit einflussreichster Musikkritiker des deutschen Raumes, die Bonner auf. Er ist anlässlich eines dreitägigen Musikfestes in der Stadt am Rhein, sucht Beethovens Geburtshaus und landet fälschlicherweise dort, wo der kleine Ludwig im Alter von 6 bis 15 Jahren mit seiner Familie wohnt: in der Rheingasse. Er findet dann aber auch das tatsächliche Geburtshaus in der Bonngasse. Er rügt den Umgang der Bonner mit ihrem großen Sohn öffentlich als „etwas sehr Peinliches“ – und sein Wort hat seinerzeit Gewicht.

Es folgt ein erster Vorstoß, die Stadtverwaltung möge das Geburtshaus erwerben. Man müsse „dem schmachvollen Zustand ein Ende machen, dass ausgerechnet in dem Geburtshause Ludwig van Beethovens, des Stolzes unserer Stadt, sich eine niedrige Bierkneipe nicht nur, sondern sogar ein Tingel-Tangel befand“, heißt es im Antrag eines Mitglieds der städtischen Baukommission – der aber abgeschmettert wird.

Als 1888 ein Leserbrief und eine Erwiderung in der Zeitung das Thema erneut ins Bewusstsein bringen, reagiert Herbert Neusser, der Bonner Zeitungsverleger. Er initiiert die Gründung eines Vereins zum Kauf und Erhalt des Geburtshauses. „Beethoven hat in seinen gewaltigen Schöpfungen den tiefsten und mächtigsten Empfindungen des menschlichen Herzens, dem Ringen und der Versöhnung mit den Mächten des Schicksals eine Sprache verliehen“, heißt es in dem Aufruf. Man müsse „diesem großen Meister eine Stätte dankbarer Erinnerung in seinem Geburtshaus zu Bonn am Rhein“ schaffen.

Fünf Bonner Bürger sichern sich daraufhin bis zum 1. März 1889 die Vorkaufsrechte an dem Haus. Ehrenmitglieder des Vereins werden unter anderem Reichskanzler Fürst Otto von Bismarck sowie die Komponisten Johannes Brahms, Clara Schumann und Giuseppe Verdi. Schon am 10. Mai 1893 wird das Museum eingeweiht und bald auch über die reine Sammlung von Manuskripten, Bildern, Büsten und Reliquien zu einem renommierten Zentrum der Beethoven-Forschung.

Der Hausmeister löscht

Der Zweite Weltkrieg bringt einen jähen Einschnitt – aber das Haus wird gerettet. Als während des Luftangriffs vom 18. Oktober 1944 durch die Royal Air Force in der dicht bebauten Bonner Altstadt überall Feuer zu lodern beginnen, wirft unter dem Einsatz seines Lebens Hausmeister Heinrich Hasselbach eigenhändig die Stabbrandbomben vom Dach des Geburtshauses und löscht schon ausgebrochene Brände. Originalhandschriften und kleinere Reliquien waren schon 1939 in der Höhenburg Schloss Homburg in Nümbrecht eingelagert worden, im Juni 1942 auch die Möbel, Beethovens letzter Flügel und die Bibliothek. Weitere wertvolle Exponate kommen in einen Stollen bei Siegen.

Als amerikanische Soldaten vorrücken, bekommen sie schnell mit, dass im Stollen ein unterirdisches Museum sein soll. Als Glücksfall erweist sich indes, dass ein britischer Offizier vor dem Krieg im British Museum tätig war und sich als Verehrer von Beethovens Musik zu erkennen gibt. So gelingt relativ schnell die Rückkehr der Sammlung.

Besucht man heute das Geburtshaus, schaut der große Meister einen direkt an – mit durchdringendem, entschlossen-strengem Blick, die Haare arg zerzaust wie ein ungezügelter Genius. Gleich am Eingang hängt in einer Panzerglasvitrine das wohl berühmteste, auch auf vielen Souvenirs zu findende Porträt Beethovens mit markant rotem Schal und der Partitur der Missa solemnis. Nach vier Porträtsitzungen hat es 1820 Joseph Karl Stieler gemalt. Auch als Bronzebüste, wie ihn der Wiener Bildhauer Franz Klein im Alter von 41 Jahren gesehen hat, begrüßt einen der große Komponist.

Kurfürst als Dienstherr

Dann kann man eintauchen in das barocke Bonn, seit dem 16. Jahrhundert die Residenzstadt der Kölner Erzbischöfe und Kurfürsten. Schon Beethovens Großvater steht als Hofkapellmeister im Dienste des Kurfürsten Clemens August. Dessen Nachfolger, Maximilian Friedrich und Max Franz, sind dann die Dienstherren des jungen Ludwig van Beethoven.

Nach dem Vorbild von Mozart versucht sein Vater, ihn ein bisschen als Wunderkind zu präsentieren. Schon mit sieben Jahren gibt er, wie eine von damals erhaltene Ankündigung beweist, ein Konzert in Köln. Ab seinem zehnten Lebensjahr spielt Beethoven die Orgel der Bonner Minoritenkirche (heutige Remigiuskirche). Daran erinnert das Original des Spieltischs, der gleich im zweiten Raum des Museums einen Blickfang darstellt. Bei einem Umbau der Orgel 1904 hat man ihn abgebaut und 1905 dem Beethoven-Haus übergeben. 1784 erhält Beethoven eine feste Anstellung als zweiter Hoforganist, 1789 wird er als Bratschist Mitglied der damals 50 Mitglieder zählenden Bonner Hofkapelle des Kurfürsten – seine damalige Bratsche hat sich erhalten.

Streng durchgetaktet

Viele solcher Instrumente, Musikhandschriften, Briefe, Möbel und Gegenstände aus Beethovens Alltag sowie Bilder, Büsten, Münzen und Briefmarken geben im Beethoven-Haus einen lebendigen Einblick in die Zeit des Musikers in seiner Geburtsstadt wie auch in Wien. Den Kontakt dorthin verschafft ihm der berühmte Komponist Joseph Haydn, der auf seiner Reise nach London in Bonn Station macht und Beethoven 1792 anbietet, sein Schüler zu werden.

Zunächst will Kurfürst Maximilian Franz das junge Musikgenie nicht ziehen lassen, willigt aber doch ein. Am 2. November 1792 verlässt Beethoven seine Geburtsstadt – doch die geplante Rückkehr zur Hofkapelle scheitert. Durch die französische Besetzung des Rheinlandes 1794 wird das Kurfürstentum Köln aufgelöst. Beethovens Bonner Stelle entfällt, weshalb er in Wien bleibt.

Seine Tischstanduhr aus jener Zeit beweist: Hier führt der Komponist ein streng durchgetaktetes Leben, steht spätestens um 6 Uhr auf und setzt sich an seinen Schreibtisch. Das Exponat, Nussbaumwurzel furniert, ist eines der ganz wenigen erhaltenen Möbel Beethovens. Er soll in „wilder Unordnung“ gewesen sein, ist von Zeitgenossen überliefert. Früh morgens komponiert er, macht dann einen Spaziergang, um am späteren Vormittag seine Geschäfte mit Verlegern zu erledigen – wenn auch ungern. „Ich schreibe lieber 10 000 Noten als einen Buchstaben“, ist von ihm als Zitat verbrieft. Nach dem Mittagessen – gerne Makkaroni oder Brotsuppe – geht es ins Kaffeehaus, nach einem erneuten Spaziergang abends ins Wirtshaus oder in ein Konzert, oft in Begleitung von Gönnern und Mäzenen.

Nutzlose Hörrohre

Einem dieser Mäzene, Fürst Karl Lichnowsky, verdankt Beethoven vier wertvolle Streichinstrumente als Geschenk. Sie sind ebenso zu sehen wie Beethovens letzter Flügel, der Hammerflügel aus der Werkstatt des Wiener Klavierbauers Conrad Graf, sowie das Reiseschreibpult, das in den letzten Lebenswochen direkt auf seinem Krankenbett steht.

Krank ist Beethoven oft und recht früh – von Unterleibsbeschwerden und Koliken wird berichtet. Mit knapp 30 Jahren ereilt ihn aber der größte Schicksalsschlag: zunehmende Schwerhörigkeit, ein „Sausen und Brausen im Ohr“, wie es in einem seiner Briefe heißt. 1813 lässt er sich von Mechaniker Johann Nepomuk Mälzel mehrere Hörrohre anfertigen – monströse, aber primitiv wirkende und wohl weitgehend nutzlose Blechgeräte. Bald kann er sich mit Besuchern nur noch mit Hilfe von „Konversationsheftchen“ austauschen. Über 100 davon gibt es noch.

Er tröstet sich immer mehr mit Alkohol. Da er oft billigen, nachgesüßten Weißwein trinkt, in dem sich Bleizucker befindet, wird seine Erkrankung später auf eine Bleivergiftung zurückgeführt. Nach fast vier Monaten, in denen er nur noch im Bett liegen und dort arbeiten kann, stirbt er am Nachmittag des 26. März 1827 im Alter von erst 56 Jahren in seiner Wohnung im „Schwarzspanierhaus“ in Wien. Der Maler Josef Danhauser nimmt ihm am nächsten Morgen die Totenmaske ab. Sie erinnert an den weltweit am meisten gespielten Komponisten.

