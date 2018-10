Schmuckstadt mit Schrammen

Das historische Zentrum der Goldstadt Pforzheim galt vor dem Zweiten Weltkrieg selbst als Schmuckstück. Nach den Zerstörungen durch die Bombardierung ist es nur noch an wenigen Punkten gelungen, ein gefälliges Stadtbild wieder herzustellen, wie etwa am südlichen Flussufer (Bild rechts oben). Oft erinnern lediglich Ruinen an früher markante Bauwerke, wie die Reste der südlichen Mauer des Dominikanerklosters, die vor dem neuen Stadttheater bewusst erhalten wurden.

© Stadt Pforzheim/Groß (2)