Schwergewichte am Seil

Am 1. und 2. September 1870 tobt die Schlacht von Sedan, die den Deutsch-Französischen Krieg entscheiden wird. Den rund 200 000 deutschen Soldaten gelingt es, etwa 130 000 Franzosen in der alten lothringischen Festungsstadt und deren Umfeld einzuschließen.

Darunter befindet sich zur Überraschung der Deutschen auch Kaiser Napoleon III. Der französische General Auguste-Alexandre Ducrot erkennt die Hoffnungslosigkeit der Lage, die er mit drastischen Worten beschreibt: „Wir sitzen in einem Nachttopf, und wir werden darin zugeschissen werden.“ Tatsächlich drücken die Deutschen den Kessel immer mehr ein, und den Franzosen bleibt nur die Kapitulation.

Generalstabschef Helmuth von Moltke (1800 bis 1891), der oberste Befehlshaber der deutschen Armeen, und der preußische Kanzler Otto von Bismarck (1815 bis 1898) führen die Verhandlungen. Rund 100 000 Franzosen gehen in Gefangenschaft, darunter auch ihr Kaiser. Auf beiden Seiten gibt es insgesamt 26 000 Tote und Verwundete.

Patriotischer Festtag

Eine Schlacht mit weitreichenden Folgen: Der Kaiser wird am 4. September abgesetzt, die Franzosen rufen die Republik aus. Und am 18. Januar 1871 erfolgt im Spiegelsaal des Schlosses von Versailles mit der Proklamierung des preußischen Königs Wilhelm I. zum Kaiser die Gründung des neuen Deutschen Reiches.

Ab 1873 gilt der 2. September, der „Sedantag“, als großer patriotischer Festtag. Auch Denkmäler zur Erinnerung an die Schlacht und deren Folgen werden errichtet. Vielleicht das kurioseste steht auf dem Donnersberg in der Nordpfalz: der Adler- oder Moltkebogen.

Initiator ist der 1874 gegründete Pfälzische Verschönerungsverein. Über dessen Ziele heißt es in der Satzung: „Zweck des Vereins ist die Zugänglichmachung und Verschönerung pfälzischer Höhen und Burgen und anderer durch Aussicht, geschichtliche Erinnerungen oder in sonstiger Weise bemerkenswerter Punkte.“ Warum ausgerechnet der Donnersberg? Zum einen setzt sich der Bahningenieur August Freiherr von Canstatt, der eine herausragende Rolle im Verein spielt, vehement für das Projekt ein.

Zum anderen hatten die Franzosen nach 1798 der eroberten Pfalz den Namen Departement du Mont Tonnerre, also Donnersberg, gegeben. Deshalb soll gerade hier ein Zeichen gegen den „Erbfeind“ gesetzt werden. Am 23. Juli 1875 erfolgt der Beschluss zum Bau eines eisernen Triumphbogens mit bekrönendem Adler am kurz zuvor in Moltkefelsen umbenannten Dorwersfelsen unweit von Dannenfels. Den Entwurf fertigt Schilling von Canstatt.

Die Rettung des Denkmals

Die Einweihung am 2. September 1880 gerät zum Flop: Es gibt zu viele Konkurrenzveranstaltungen am Sedantag; die Besucherzahl bleibt überschaubar. Trotzdem komplettiert der Verschönerungsverein die Anlage 1883 mit der Aufstellung der rund 1,50 Meter hohen Figuren von Moltke und Bismarck links und rechts des Bogens.

Scheinbar nervt der Verein die Behörden. So klingt es zumindest in der Empfehlung der Regierung der Pfalz zur Genehmigung des Projekts an die Münchner Zentralregierung: „Wir glauben uns für die Gewährung des Gesuchs aussprechen zu dürfen, da die Statuetten bereits gegossen sind und mit deren Aufstellung die bisherigen Spielereien des Verschönerungsvereins ihren Abschluss finden werden.“

1919, nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg, ist es vorbei mit den Sedanfeiern. Der Pfälzische Verschönerungsverein löst sich 1934 auf. Die Anlage wächst zu und gerät in Vergessenheit. Doch es kommt noch schlimmer: Nach 1945 nutzen amerikanische Soldaten den Adler als Zielscheibe. Schäden erleiden auch die Figuren von Moltke und Bismarck. Letztere wird später sogar gestohlen. Schließlich rettet die Verwaltung des Donnersbergkreises das Denkmal, lässt den Bogen sanieren, den Adler restaurieren und das Umfeld von Bewuchs befreien. Es folgt eine spektakuläre Aktion: Am 11. April 1981 bringt ein Hubschrauber den 175 Kilogramm schweren Adler an seinen Platz zurück, wo ihn zwei Monteure festmachen – pünktlich zur 650-Jahrfeier der Gemeinde Dannenfels.

Rund 40 Jahre später ist erneut eine Sanierung fällig, und nach wie vor fehlen Bismarck und Moltke. Der Kostenvoranschlag: 70 000 Euro für die Arbeiten am Bogen, weitere 30 000 für die Herstellung der beiden Figuren. Zuviel für die kleine Gemeinde Dannenfels. Das will Hermann Braun nicht akzeptieren. Ein Mann des Ehrenamts, aktiv bei der Feuerwehr, in der Kommunalpolitik und in vielen anderen Bereichen.

Per Hubschrauber aufs Podest

Mit seinem Mitstreiter Wilfried Gabelmann und weiteren Helfern macht er sich ans Werk, bringt viel Eigenleistung ein, sammelt Spenden und organisiert Fachleute, die wenig oder kein Geld verlangen. Gut nachvollziehbar, dass eine Gedenktafel unweit des Felsens an den 2018 verstorbenen Bewahrer des Bogens erinnert. Die Rohlinge für die beiden Figuren fertigt der aus Ecuador stammende Motorsägenkünstler Ricardo Villacis aus einem 1,40 Meter dicken Eichenstamm, erklärt der Dannenfelser Bürgermeister Ernst-Ludwig Huy. „Und die Firma Hegerguss in Enkenbach-Alsenborn hat sie gratis gegossen.“ Dass von den ursprünglich veranschlagten 100 000 Euro letztlich nur 300 Euro an der Gemeinde hängenbleiben, freut den Bürgermeister noch heute.

Am 18. Juni 2016 ist es soweit: Am Seil unter dem Hubschrauber kommt zuerst der Generalfeldmarschall angeflogen, dann der Kanzler. Hunderte von Schaulustigen beobachten, wie die beiden Schwergewichte auf den für sie vorgesehenen Podesten befestigt werden. Tosender Applaus belohnt die gelungene Aktion der mutigen Helfer. Viele werden sich fragen, wie es deren Vorgänger 1880 wohl geschafft haben, das komplette Denkmal ohne Hubschrauber zu errichten.

Ein beliebtes Motiv

Vom Adlerbogen schweift der Blick über die Felder und Wiesen der Nordpfalz, eingesprenkelt einige Dörfer. Und dahinter, in der Ferne, sind bei klarem Wetter die Gipfel des Odenwalds zu erkennen. Kein Wunder, dass an schönen Tagen viele Touristen den Weg zum Adlerbogen finden. „Mittlerweile, meine ich, ist er das am meisten fotografierte Motiv in der gesamten Pfalz“, erklärt der Bürgermeister stolz.

Lebensgefährliche Aktionen

Doch nicht nur für den Fremdenverkehr hat das Denkmal große Bedeutung. „Er ist ein Symbol für unsere Heimat“, betont Huy. „Denn für unsere Gemeinde ist der Adlerbogen nach der Renovierung mehr unser Wahrzeichen als der dicke Keschteboom.“ Dieser mehrere hundert Jahre alte Kastanienbaum, ein Naturdenkmal, steht an der Durchfahrtsstraße mitten im Ort. „Es gibt viele Geschichten von Leuten, die in ihrer Jugend über den Bogen geklettert sein wollen“, erzählt der Bürgermeister weiter. Wobei Huy davon ausgeht, dass höchstens die Hälfte von ihnen diese lebensgefährliche Aktion tatsächlich vollbracht hat.

Dass erneut eine der Figuren gestohlen wird, schließt der Bürgermeister aus. Denn sie sind nicht mehr hohl wie ihre Vorgänger, sondern aus Vollguss: Jede wiegt rund 300 Kilogramm.

„Aber der Adler hat durch Steinwürfe schon wieder einige Macken“, ärgert sich Huy. „Es ist traurig, aber es ist eben so.“ Dass ein Witzbold dem Generalfeldmarschall ein Herz aus Pappe umgehängt hat, geht dagegen als Kuriosum durch, das zu diesem kuriosen Denkmal passt.

