Symbol religiöser Eintracht

Es erklangen „erhebende kirchliche Lieder“, dargeboten durch den „Verein für klassische Kirchenmusik“, und „sowohl Vormittags als Abends war das Gotteshaus überfüllt“, schreibt der „Mannheimer Generalanzeiger“ im Dezember 1895 nach dem dritten Advent. Da berichtet er von der „feierlichen Einweihung der renovierten Konkordienkirche“ in R 2. Denn trotz seiner barocken Anmutung und vieler Verzierungen des roten Sandsteins ist der Turm, der mit seinen 96 Metern die Stadtsilhouette bestimmt, das Werk einer Ära, in der sonst längst der Jugendstil Kunst und Architektur bestimmen.

Mannheim wächst zu jener Zeit der einsetzenden Industrialisierung und vieler Erfindungen gewaltig. Seit 1891 hat die Stadt mit Otto Beck (1846-1908) den ersten hauptamtlichen Oberbürgermeister. Mit der Friesenheimer Insel beginnt 1895 eine sich dann ab 1897 bis 1930 fortsetzende lange Reihe von Eingemeindungen. Wasserversorgung, Entwässerung, ein System gepflasterter Straßen – all das entwickelt sich gerade erst.

Geheime Erbschaft?

Die Einwohnerzahl explodiert – von 39 000 im Jahr der Reichsgründung 1871 sind es 1895 schon über 91 000, darunter genau die Hälfte evangelischen Glaubens. Die wenigen Pfarrer haben zu viele Seelen zu versorgen und die beiden Innenstadtkirchen, Trinitatis und Konkordien, seien längst zu klein – diese Klage lässt sich aus damaligen Kirchenbüchern entnehmen.

Der „Generalanzeiger“ vom März 1887 berichtet gar von dem Gerücht, eine „verstorbene Persönlichkeit“ habe anonym 100 000 Mark zum Ausbau des Turmes der „unvollendeten Kirche“ in R 2 zur Verfügung gestellt, denn dies werde der Stadt „zur Zierde gereichen“. Bis auf diese eine Erwähnung geben die historischen Quellen zu der offenbar geheimen Erbschaft aber nichts her.

Nachdem das Großherzogtum Baden 1888 die Kirchensteuer einführt, bessert sich die finanzielle Ausstattung der Glaubensgemeinschaften. 1892 fällt daher die Entscheidung, die Konkordienkirche umfassend zu renovieren und dies mit der neobarocken Vollendung des Turmes zu krönen. Man wolle „etwas Ganzes“ herstellen, um „mit dieser verhältnismäßig nicht zu hoch gegriffenen Mehraufwendung unserer Stadt und Gemeinde eine dauernde monumentale Zierde und Verschönerung“ bieten, wie es in damaligen Protokollen heißt.

Baukosten gespart

Der gebürtige Mannheimer Hermann Behaghel, Baurat von der Evangelischen Kirchenbauinspektion Heidelberg, zeichnet die Pläne – wie für über 30 weitere Gotteshäuser in Nordbaden, etwa die Petruskirche Wallstadt, die Feudenheimer Johanneskirche, die Matthäuskirche Neckarau und die Lutherkirche in der Neckarstadt. Die Ausführung übernimmt Architekt Max Wülfing. Er spart sogar: 359 586 Mark werden bewilligt, aber nur 335 496 Mark abgerechnet. Heute undenkbar!

Während der Bauzeit von 1893 bis 1895 finden die evangelischen Gottesdienste in der sonst von den Alt-Katholiken genutzten Schlosskirche statt. Bei der festlichen Einweihung hält, wie Markus Enzenbach vom Marchivum recherchiert hat, Carl Ahlers, Pfarrer an der Konkordienkirche von 1874 bis 1909, die Predigt. Und die Gemeinde freut sich, dem Stadtbild einen neuen Akzent hinzugefügt zu haben – einen neobarocken Turm mit einem Raum für das Pfarrei-Archiv sowie einem Dachreiter auf dem Langhaus.

Damit wandelt die Kirche zum wiederholten mal ihr Aussehen –denn das wechselt über die Jahrhunderte mehrfach. Schon 1606, bei der Stadtgründung, ist das Quadrat für den Bau einer Kirche vorgesehen. Doch zunächst tut sich nichts. Dafür entsteht im Auftrag von Kurfürst Karl Ludwig, der 1617 bis 1680 regiert, ab 1677 in der Friedrichsburg eine Hofkirche, die von allen christlichen Konfessionen genutzt werden soll. Denn davon gibt es viele.

Als der Kurfürst, Sohn des „Winterkönigs“, 1649 nämlich aus dem Exil in die durch den Dreißigjährigen Krieg völlig verwüstete und weitgehend entvölkerte Kurpfalz zurückkehrt, sagt er 1652 den „Inwohnern in der Vestung Friederichsburg zu Mannheim Wahrhafftige und gewisse Privilegien“ zu. Um Menschen für den Wiederaufbau zu gewinnen, gewährt er neben Gewerbe- und Zollfreiheit sowie weitgehende Befreiung von Abgaben und Diensten auch Religionsfreiheit. Daher strömen wallonisch-französische und niederländische Neubürger in die Stadt der Festung. Der Regent will „die Eintracht und schließliche Vereinigung der christlichen Bekenntnisse fördern“, weshalb er die Hofkirche „Concordienkirche“ (sprich: Eintracht) tauft. Der Begriff taucht bereits bei der Grundsteinlegung 1677 auf und dann erneut bei einer zur Einweihung 1680 eigens geprägten Medaille. Da predigen der deutsch-reformierte, der lutherische und ein katholischer Pfarrer – zu jener Zeit höchst ungewöhnlich.

Alles niedergebrannt

In der Friedrichsburg richtet sich Karl Ludwig – nach dem Scheitern seiner Ehe mit Charlotte von Hessen-Kassel – zudem eine Grablege für sich und seine zweite, illegitime Ehefrau Raugräfin Louise von Degenfeld ein, die am 18. März 1677 gestorben war. Aber diese Konkordienkirche gibt es nicht lange. Bei der Zerstörung Mannheims im pfälzischen Erbfolgekrieg 1689 wird sie mit der Festung gesprengt.

Nicht nur da, auch im Quadrat R 2 wüten die Soldaten des französischen Generals Ezéchiel Mélac. Seit 1665 steht dort eine provisorische Holzkirche für die französisch-reformiere Gemeinde, ab 1672 von der deutsch-reformierten Gemeinde mitgenutzt. Ab 1684 wird hier in Stein gebaut.

Der Entwurf von Johann Peter Wachter sieht eine Doppelkirche für zwei im Glauben verbrüderte, aber durch die Sprache getrennte Gemeinden vor. Zwei je fünfachsige Gotteshäuser sollen durch einen gemeinsamen Glockenturm verbunden werden. Französische Kanonenkugeln machen dem ein Ende. Mélac verweigert dem deutsch-reformierten Pfarrer 1689 einen letzten Gottesdienst und verfügt, dass alles niederzubrennen sei.

Aber Kurfürst Philipp Wilhelm schwört, die Stadt „wieder aus ihrer Asche emporzuheben“. Während lutherische, reformierte und katholische Gläubige zunächst in R 2 gemeinsam eine Holzkirche nutzen, wird das Quadrat 1705 den Reformierten zugesprochen. Nach elf Jahren erfolgt die Fertigstellung ihres Baus, der wallonische Teil der Doppelkirche entsteht erst 1736-39.

Es ist der „Prototyp der Mannheimer Mittelturmfassade“, so Marchivum-Architekturexperte Andreas Schenk – im Barock dann aufgegriffen in F 1 (Rathaus/Kirche) und in N 1 (Kaufhaus). Allerdings ist der Bau arg asymmetrisch, wie ein Kupferstich belegt. Der deutsche Teil wird fünfachsig ausgeführt, der wallonische nur auf dreiachsig verkürzt. Der Turm bleibt dreigeschossig.

Er steht aber wieder nicht lange. Im Zuge der Koalitionskriege infolge der Französischen Revolution setzt 1795 habsburgische Artillerie die ganze Stadt in Brand, um das seinerzeit französisch besetzte Mannheim zurückzuerobern. Das Gotteshaus brennt aus. Aber die Gläubigen sind hartnäckig. Durch viele Kollekten ermöglichen sie, dass schon im November 1800 der deutsch-reformierte Teil wieder eingeweiht wird. Der Wiederaufbau der französischen Gemeinde unterbleibt indes. Sie ist zu arg geschrumpft, ihr Gebäude bleibt lange eine Ruine.

1821 schließen sich in ganz Baden – wobei Mannheimer Kirchenälteste und Pfarrer die treibende Kraft darstellen – die beiden evangelischen Konfessionen (lutherisch und reformiert) zu einer Kirche zusammen, zur sogenannten Union. Zu diesem Zeitpunkt erst heißt diese Kirche wie einst die kurfürstliche Hofkirche offiziell „Konkordienkirche“, denn jetzt gibt es die vielbeschworene Eintracht wirklich. Die Reste des wallonischen Kirchenbaus werden daraufhin abgerissen. Stattdessen errichtet die Evangelische Kirche ein Schulhaus – aber entgegen der Symmetrie querstehend zur Kirche.

Richard Perrey macht damit ein Ende. Der langjährige Leiter des Mannheimer Hochbauamtes, auf den viele noch heute prägende Gebäude – vom Krankenhaus über Schulen bis zur Alten Feuerwache – zurückgehen, errichtet 1914 in gleicher Form wie die Kirche eine Schule (heute Mozartschule). Architekturexperte Schenk nennt das „ein Beispiel früher Stadtbild- und Denkmalpflege“, wird doch die Fassadengestaltung an die Kirche des 18. Jahrhunderts angepasst und jetzt wirklich eine symmetrische Doppelflügelanlage geschaffen, wie man sie heute kennt.

Verzicht auf Ziergiebel

Dabei erlebt das Gebäudeensemble im Zweiten Weltkrieg zum dritten Mal in seiner Geschichte einen Feuersturm. In der Nacht vom 5. auf 6. November 1943 geraten Kirchenschiff und Schule bei einem verheerenden alliierten Luftangriff in Brand, nur der Turm mit seinen 2,75 Meter dicken Mauern bleibt weitgehend intakt. Bis 1946 beten hier die Gläubigen, ehe der Ökumenische Rat der Kirchen in Genf zu Pfingsten 1946 der Gemeinde eine Holzkirche schenkt, die als Provisorium inmitten der ausgebrannten Mauern steht und danach bis 2008 in Neuhermsheim genutzt wird.

Erst am ersten Advent 1952 kann die nach den Plänen des Mannheimer Architekten Max Schmechel wieder aufgebaute Konkordienkirche geweiht werden. Sie ist Außen schlichter als vor dem Krieg, verzichtet auf Ziergiebel über den Portalachsen, Gauben und die verschnörkelten Zwiebeltürmchen als Dachreiter sowie die geteilten Fenster. Das macht das Gotteshaus heller, und gerade im Innern gilt es durch seine schlichte, weiß verputzte Rundbogenarchitektur mit riesigem Holzkreuz laut Andreas Schenk als „qualitätvolles Beispiel sakraler Baukunst der Nachkriegszeit“.

Einen bemerkenswerten neuen Akzent setzt 2010 die Künstlerin Madeleine Dietz, die im Auftrag der Gemeinde neue Prinzipalstücke schafft – Altar, Ambo und Taufstein aus Stahl und gebrannter Erde, die streng, aber würdevoll wirken.

Gräfin in der Gruft

Auch inhaltlich gehen von der Konkordienkirche viele Initiativen aus, die an die einst schon von Kurfürst Karl Ludwig im 17. Jahrhundert geforderte „Eintracht“ der christlichen Bekenntnisse anknüpft. Seit 1998 dient sie stets im Januar als Mannheimer Vesperkirche für bedürftige Menschen, egal welcher Konfession. 2007, beim Mannheimer Stadtjubiläum, startet hier erstmals die „Meile der Religionen“, die Christen, Juden und Muslime verbindet. Und 2012 ist die evangelische „CityKirche Konkordien“, wie seit 2002 ihr Name lautet, sogar einer der Schauplätze des damals in Mannheim stattfindenden Deutschen Katholikentags. So viel Eintracht hätte den Kurfürsten gefreut.

Seine zweite Gemahlin, Raugräfin Louise von Degenfeld, 1677 in einer eilig gebauten Gruft in der im Bau befindlichen Concordienkirche in der Friedrichsburg bestattet, ruht heute in R 2 – zumindest nimmt man das an. Nach der Zerstörung der Kirche in der Festung hat man ihre Gebeine um 1700 hierher überführt. 1823 entdecken Arbeiter beim Aushub einen mit zehn Löwenköpfen verzierten Zinnsarg. Das Skelett stammt von einem weiblichen Körper im Alter von 40 bis 50 Jahren – man nimmt an, es ist die Raugräfin. Heute ruht der Sarg in einer Gruft unter der Orgelempore.

