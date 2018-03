Tod eines Königs

Anzeige

Adolf von Nassau stürzt sich ins Getümmel, wird von einem Gegner verwundet oder fällt vom Pferd – da sind sich die Chronisten uneins. Doch es geht um alles, deshalb greift er ohne Helm erneut in den Kampf ein. Der König sucht seinen Konkurrenten, will ihn töten, um die Schlacht zu entscheiden. Dabei soll er auf mehrere Kämpfer gestoßen sein, die mit Rüstungen ausgestattet sind, auf denen Albrechts Wappen prangt: Doppelgänger.

Schließlich entdeckt Adolf seinen Kontrahenten. Der Überlieferung nach ruft er ihm zu: „Ihr werdet nicht entkommen, sondern hier das Reich verlieren!“Albrecht antwortet kühl: „Das liegt in Gottes Macht.“

Wahrheit oder gut erfunden? Niemand weiß es. Dann sticht Albrecht mit dem Schwert auf das ungeschützte Gesicht seines Gegners, trifft ihn am Auge. Die Gefolgsleute des Habsburgers stürmen auf den König ein, setzen seinem Leben ein Ende. Damit ist der Kampf entschieden. Die Reste von Adolfs Heer fliehen oder werden gefangen.

Von Pferdehufen zermalmt

Die „Aasgeier des Schlachtfelds“, wohl aus dem Tross Albrechts, plündern die Toten und Verletzten aus. Nicht ungewöhnlich für die Zeit. Der Leichnam Adolfs soll völlig nackt und von Pferdehufen zermalmt dagelegen haben. Wohin mit dem Toten? Albrecht verweigert seinem Gegner die Bestattung im Kaiserdom zu Speyer. So wird er im unweit von Göllheim gelegenen Kloster Rosenthal beerdigt. Erst 1309, nach Albrechts Tod, erfolgt die Überführung nach Speyer.

Für die Zeitgenossen stellen die Geschehnisse eine Ungeheuerlichkeit dar. Die Absetzung eines Königs, der nicht vom Papst gebannt ist, und der Tod durch die Hand seines Vasallen Albrecht schockieren viele. Der Habsburger ist nun König. Doch das Schicksal seines Vorgängers bleibt unvergessen. Papst Bonifaz VIII. nennt Albrecht einen Königsmörder. Dass etliche Verbündete des Habsburgers nicht lange nach der Schlacht eines gewaltsamen Todes sterben, wird als Gottesurteil bewertet. Und dass Albrecht 1308 von seinem Neffen erschlagen wird, gilt als gerechte Strafe.

Kurfürsten wollen Marionette

Begonnen hat das Drama am 15. Juli 1291 mit dem Tod König Rudolfs von Habsburg in Speyer. Wer soll Nachfolger werden? Rudolfs Sohn Albrecht ist eigentlich erste Wahl. Doch der hat Feinde unter den Kurfürsten, die ihn küren sollen. Zudem wollen die geistlichen und weltlichen Granden keine Erbmonarchie. Also wählen sie am 5. Mai 1292 Adolf von Nassau, einen Grafen mit geringer Hausmacht. Ihre Marionette soll er sein und muss sich verpflichten, den Kurfürsten weitgehende Zugeständnisse zu machen, zu ihrem Nutzen und zum Schaden des Reiches.

Die persönlichen Eigenschaften der Kandidaten dürften bei der Wahl kaum eine Rolle gespielt haben. Adolf gilt als hervorragender Kämpfer, als liebenswürdig und gebildet. Albrecht dagegen wird als ruppiger Charakter und unansehnliche Person beschrieben. Aber an Klugheit scheint er dem impulsiven Nassauer überlegen gewesen zu sein, wie das weitere Geschehen zeigt. Adolf will nicht nach der Pfeife der Kurfürsten tanzen, vermehrt seinen Besitz, um eine Machtbasis zu erlangen, die es ihm ermöglicht, eigenständige Politik zu betreiben. Und Adolf hält die Vereinbarungen nicht ein, die er als Bedingung für seine Königswahl vertraglich zugesichert hat.

An Pfingsten 1297 kommen einige Kurfürsten zur Krönung Wenzels II. zum König von Böhmen in Prag zusammen. Auch Albrecht ist dabei. Dort beraten sie über den Sturz des Königs. Die Konsequenz: Erzbischof Gerhard II. von Mainz führt einen Prozess gegen Adolf, beschuldigt ihn des Eidbruchs, der Anstiftung zum Unfrieden sowie weiterer Vergehen und setzt ihn ab, weil er „untauglich und unnütz“ zur Herrschaft sei. Dann wird Albrecht zum König gewählt. Den Worten sollen Taten folgen, und für die ist der Habsburger zuständig. Er muss sich die Krone erkämpfen. Albrecht stellt ein Herr zusammen und führt es an den Rhein. Es folgt ein Katz- und Maus-Spiel: Er weicht dem König und dessen Heer mehrmals aus und wartet auf seine Chance. Die ergibt sich schließlich bei Göllheim.

Aber auch König Albrecht enttäuscht die Kurfürsten. Sie wollen ihn absetzen, und Erzbischof Gerhard von Mainz prahlt, er habe noch viele Könige in seinem Köcher. Doch mit dem mächtigen und raffinierten Habsburger wird das Spiel nicht funktionieren.

Königskreuz zur Erinnerung

Einige Jahre nach der Schlacht lässt vermutlich Adolfs Sohn Gerlach an der Stelle, wo sein Vater den Tod fand, das Königskreuz errichten. Es hat die Jahrhunderte überdauert, auch wenn die Christusfigur heute schwere Schäden aufweist. Einst stand das 1611 auf Initiative von Graf Ludwig von Nassau-Weilburg renovierte Kreuz im Freien, seit 1853 in einer kleinen Kapelle in der Königskreuzstraße.

Ein weiterer Erinnerungsort ist das Museum des Städtchens. Zwei der Schlacht gewidmete Räume bilden das Herzstück der Ausstellung. „Die Schlacht hat eine ganz große Bedeutung für die Identität von Göllheim“, betont Doris Bugiel, die Vorsitzende des Kulturvereins, der das Museum betreut: „Sie ist hier immer noch stark im Bewusstsein.“

Lebensgroße Figuren

Ein großes Zinnfiguren-Diorama und eine Hörstation, an der auf Knopfdruck die Ereignisse erzählt werden, machen das Geschehen nachvollziehbar. Lebensgroße Ritterfiguren, sowie Darstellungen der Schlacht aus dem 19. und 20. Jahrhundert bringen Geschichte näher. Kinder dürfen ein schweres Kettenhemd anprobieren. „Die Kleinen gehen da ganz schön in die Knie“, sagt Doris Bugiel lächelnd.

Eine Sehenswürdigkeit für sich ist das Museumsgebäude, das Haus Uhl. Den Repräsentationsbau ließ 1898 das Ehepaar Wilhelm und Babette Uhl errichten. Die aus Göllheim stammende Familie hatte in den USA ein Vermögen verdient. Doch wie gewonnen, so zerronnen. „Da könnte man einen Roman darüber schreiben“, sagt Doris Bugiel. Ein Nachfahre soll das Geld verschleudert und zuletzt in einer Hütte im Wald gehaust haben. Neben dem Gebäude selbst künden Möbel und andere noble Einrichtungsstücke vom vergangenen Reichtum der Familie Uhl.

Noch einen Erinnerungsort an Adolf von Nassau gibt es in der Pfalz, nämlich die Grablege der Kaiser und Könige im Speyerer Dom. Eine Ironie der Geschichte: Hier ruht er direkt neben seinem Todfeind Albrecht von Habsburg.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.03.2018