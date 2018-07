Vater der Feuerwehr

Anzeige

Aber weil die Familie dort lebt, sei er „natürlich aufgewachsen in Feudenheim“, wie Kubitza bestätigt. Seine Eltern schicken ihn auf das Großherzogliche Lyceum, das sich in A 4 hinter der Jesuitenkirche befindet. Wie er von Feudenheim den langen Weg in die Stadt zurücklegt, weiß man nicht – Pferdebahn oder gar die Dampfstraßenbahn verkehren erst Jahrzehnte später. Ein Besuch des Gymnasiums ist für Kinder vom Dorf damals eine große Ausnahme. Carl „dürfte einer der ganz wenigen Feudenheimer gewesen sein, dem dies im 19. Jahrhundert vergönnt war“, so Markus Appel vom Kurpfälzer Verein für Feuerwehrgeschichte, der sich auch intensiv mit dem Leben von Metz befasst hat.

Schule geschmissen

Und doch schmeißt er die Schule vor dem Abitur, geht 1834 in der Tertia ab. „Lebt wohl und bleibt bei Eurem dummen Latein! Ich weiß Besseres und werde Schlosser!“ überrascht der „15-jährige Schüler von kräftigem Gesichtsausdruck“, seine Mitschüler, wie der spätere Arzt und Professor Adolf Kußmaul in seinen Erinnerungen festhält.

Metz wird wirklich Schlosser. Er findet eine Lehrstelle in einem Mannheimer Betrieb, geht dann auf Wanderschaft – in einer Zeit zunehmender Industrialisierung. Erst arbeitet er als Geselle in der Maschinenfabrik und Eisen- und Metallgießerei von Christian Dingler in Zweibrücken. „Die baut da gerade die erste Dampfmaschinenanlage in der bayerischen Pfalz“, weiß Kubitza. Danach zieht es Metz ins Elsass; zur Maschinenfabrik Messmer in Graffenstaden bei Straßburg sowie zum Eisenbahnbau von André Köchlin und J. J. Maier in Mülhausen.

Schockiert von Hamburg

Mit gerade mal 23 Jahren kehrt er nach Heidelberg zurück, wird – dank bester Zeugnisse – Werkführer in der Betriebswerkstätte der Badischen Staatsbahn. „Sicher hat der tüchtige Metz schon früh eine künftige Selbstständigkeit im Auge“, nimmt Kubitza an – und tatsächlich hält es den jungen Mann nicht lange im Staatsdienst. Er ersteigert von der „Evangelischen Pflege Schönau“ den alten Mönchhof, gründet hier am 2. November 1842 die „Fabrik hydraulischer Maschinen, Eisen- und Messinggießerei“. Er wolle damit „dem jammervollen Zustand der damaligen Löschmaschinen“ abhelfen, zitiert Markus Appel eine zeitgenössische Chronik.

Drei Erfahrungen haben Metz zu jener Zeit geprägt. Bei der Bahn wird er immer wieder mit Bränden konfrontiert, die entlang der Gleise durch Funkenflug von den kohlebeheizten Dampfloks entstehen. Ganz Europa reagiert schließlich geschockt auf den vom 5. bis 8. Mai 1842 in der Hamburger Innenstadt wütenden verheerenden Brand, dem 51 Menschen zum Opfer fallen und der mehr als ein Viertel des damaligen Stadtgebietes verwüstet – was 20 000 Obdachlose bedeutet.

„Beßre Feuerspritzen“

„Es brannte an allen Ecken zugleich, Man sah nur Rauch und Flammen! Die Kirchentürme loderten auf, und stürzten krachend zusammen“, fasst Heinrich Heine das in seinem Gedicht „Deutschland – Ein Wintermärchen“ zusammen und fordert: „Baut eure Häuser wieder auf, und trocknet eure Pfützen, und schafft euch beßre Gesetze an, und beßre Feuerspritzen.“

Wo es die gibt, hat Metz gesehen – während seiner Lehrzeit im Elsass. „Die Franzosen hatten damals schon handgezogene Abprotzspritzen auf einachsigem Transportgestell eingeführt, bei denen beim Einsatz Spritze und Fahrgestell getrennt wird“, so Kubitza: „Die sind schnell, leistungsfähig, flexibel, auch in engen Hinterhöfen.“ Dagegen habe man in Deutschland noch riesige, schwerfällige, von Pferden gezogene Spritzen verwendet. Wenn es überhaupt schon richtige Spritzen gibt und nicht nur eilig von Hand zu Hand weitergegebene Ledereimer mit Wasser, deren Einsatz Schiller in seiner „Glocke“ so beschreibt: „Durch der Hände lange Kette um die Wette fliegt der Eimer.“

Metz will das alles professioneller machen. Außer Feuerspritzen produziert er hydraulische Maschinen und Pressen, Flaschenzüge und Waagen. Er spezialisiert sich jedoch immer mehr auf Rettungsgeräte, wie eine klappbare Hakenleiter, Sprungtuch, Löschschläuche, Helme, Gurte, Äxte, gar ein „Luftapparat“ – eine Art frühes Atemschutzgerät mit lederner Haube, die Frischluft über den Überdruck der Handdruckspritze erhält. Seine Verschraubung für die Schläuche und Strahlrohre gilt als „Metz-Gewinde“ bis zum Zweiten Weltkrieg, teils darüber hinaus, als Norm.

Aber Metz verkauft nicht allein Gerät, sondern Wissen. „Die meisten Bürgermeister in dieser Zeit meinten nämlich, es genüge, Technik anzuschaffen und für einen eventuell eintretenden Notfall parat zu halten“, so Markus Appel. Das Löschen übernehmen Laien – wenn überhaupt gelöscht wird. „Oft hat man gar nicht die Brände bekämpft, sondern nur die Nachbargebäude abgerissen, um zu verhindern, dass sie sich weiter ausbreiten“, blickt Kubitza zurück. Feuerschutz zählt zur Bürgerpflicht, jeder muss anpacken – doch ohne Ausbildung, ohne Ausrüstung: „Erst mit Metz hat man das Feuer gezielt angegriffen“, hebt Kubitza hervor.

Turner als Verbündete

Metz bietet stets an, dass er eine Mannschaft einübt, damit sie die bei ihm erworbene Spitze richtig bedienen – und das wiederum an weitere Männer weitergeben – kann. Gesehen hat er das in Frankreich, bei den sogenannten „Pompier-Corps“. Und in seiner Schrift „Über die Fabrication von Spritzen und deren Anwendung bei Feuersbrünsten“ legt er schon 1844 die Regeln zur festen Bemannung der Spitzen vor.

Er plädiert dafür, regelmäßig trainierende, dafür ausgebildete und ausgerüstete Männer mit der Brandbekämpfung zu betreuen – Freiwillige. Das Wort „Freiwillige Feuerwehr“ ist damit zwar noch nicht geboren, „aber Metz war der Treiber, der Ideengeber, der Wegbereiter“, verdeutlicht Oliver Kubitza, „wofür er sicher große Überzeugungskraft und Ausstrahlung hatte“.

Dass das Ganze auf fruchtbaren Boden fällt, liegt auch an der Zeit, der Ära der Aufklärung, der Industrialisierung, der aufkeimenden Demokratie, des Vormärz. Die Bürger übernehmen gerne vorher staatliche Aufgaben, organisieren sich in Vereinen und Bürgerwehren. Und genau hier, besonders bei den gut beweglichen und kräftigen Turnern, setzt Metz an, denn sie können schnell eine Spitze ziehen, pumpen oder als „Steiger“ Häuserfassaden emporklettern. „Das Löschwesen ist Turnwesen“, schreibt Metz daher. Nicht ohne Grund stellt die weiße Drillichjacke aus Leinen lange die Dienstkleidung der Feuerwehr dar.

Den Durchbruch stellt der Theaterbrand 1847 in Karlsruhe dar. Im Jahr zuvor, 1846, kauft Durlach bei Metz eine Stadtspritze. Der Gewerbeschullehrer und Stadtbaumeister Christian Hengst stellt zudem ein 48-köpfiges Corps auf, dem er – über die Spritzenbesatzung hinaus – genaue Aufgaben zuweist. „Rohrführer“, die in den Brandherd spritzen (heute Angriffstrupp), „Nachpompiers“, die sich um die Schläuche kümmern (heute Wassertrupp) – alles ist streng definiert. „Soldatenspielerei“ wird ihm vorgeworfen, weil er wöchentlich exerzieren lässt.

Durlach als Vorbild

Aber es lohnt sich: Als am 28. Februar 1847 im Karlsruher Hoftheater ein Großbrand ausbricht, bei dem 64 Menschen ums Leben kommen, fällt das so diszipliniert vorgehende Durlacher Corps positiv auf. Als Karlsruhe dann, nach Durlacher Vorbild, auch ein solches Corps aufstellt, wird es am 24. August 1847 erstmals als „freiwilliges Feuerwehr-Corps“ bezeichnet, worauf Metz 1848 „die Feuerwehr als notwendigen Bestandteil der deutschen Bürgerwehr“ bezeichnet. „Das gut organisierte Durlacher Pompier-Corps wurde Vorbild für die Gründung von Löschvereinen und der Erfolg zur Initialzündung für die Entstehung des Feuerwehrwesens“, bekräftigt Birgit Rückert, Leiterin der Schlossverwaltung Salem und des dortigen Feuerwehrmuseums.

Auch wenn es nicht Metz war, der den Begriff „Feuerwehr“ geprägt hat – er gilt dennoch als „Vater der Feuerwehr“. „Ohne Metz hätte sich die Idee nicht durchgesetzt, er hat den Samen ausgestreut, der dann in Durlach und anderswo auf fruchtbaren Boden fiel“, sagt Kubitza, der Beamter bei der Stuttgarter Berufsfeuerwehr ist. Auch Rückert rühmt ihn als „Pionier des Feuerwehrwesens“. Bis 1864 verkauft er mehr als 600 fahrbare Feuerspritzen und unterstützt die Gründung von 200 Feuerwehren, hat Oliver Kubitza addiert. Als Metz am 31. Oktober 1877 stirbt, folgt dem von vier Pferden gezogenen Sarg „ein imposanter Leichenzug, wie er selten einem Verstorbenen zu Theil geworden“, schreibt die „Heidelberger Zeitung“ damals.

Denkmal eingeschmolzen

Das Denkmal, das ihm im August 1880 anlässlich des Badischen Landesfeuerwehrtags in Heidelberg am Fuße des Schlossberges beim Klingentor gesetzt wird, steht nicht lange. Es wird 1916, im Ersten Weltkrieg, eingeschmolzen, um die 232 Kilo Bronze zu gewinnen. 1920 entsteht dann ein Obelisk aus Granit, ausdrücklich gewidmet dem „Begründer der freiwilligen Feuerwehren“.

Der Name seiner Firma indes ist – fast – verschwunden. Seine Erben haben sie verkauft, die österreichische Rosenbauer-Gruppe vermarktet mit dem Markennamen „Metz Technology“ nur noch ihre in Karlsruhe hergestellten Hubrettungsfahrzeuge. Doch den Slogan „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“, den der Freimaurer und Alt-Katholik Metz prägt – der gilt weiter.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.07.2018