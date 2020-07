Vom Märchen zum Albtraum

Nicht nur in der Kurpfalz, auch in Bayern feiert man Fastnacht. Als Markus Söder sich 2018 überlegt, in welches Kostüm er für die Session schlüpfen soll, da entscheidet sich der damalige Finanzminister für das von Prinzregent Luitpold, 1886 Nachfolger von Ludwig II. Warum der heutige Ministerpräsident nicht den Märchenkönig wählt? Dem gewieften Taktiker scheint dies dann doch die falsche Symbolik zu sein.

Die Szene zeigt ganz gut die Zwiespältigkeit Ludwigs II., der am 25. August 1845, also vor 175 Jahren, geboren wird. Auf der einen Seite bewunderter, legendärer Märchenkönig, Motiv für Tassen und Schlüsselanhänger, Bauherr von Schlössern, die Millionen Schaulustige anziehen. Auf der anderen Seite politisch gescheiterter Herrscher, abgesetzt und für geisteskrank erklärt, mit ungeklärten Todesumständen.

Das alles ist nicht absehbar, als Ludwig nach dem Tode seines Vaters mit gerade mal 18 Jahren den Thron Bayerns besteigt. Am 10. März 1864 wird er proklamiert als „Ludwig, von Gottes Gnaden König von Bayern, Pfalzgraf bei Rhein“ – Hinweis auf die dynastische Herkunft aus der Kurpfalz. Eindrucksvoll nicht nur der Titel, sondern auch die Erscheinung: 1,91 Meter groß, volles braunes Haar, jung – mit Sicherheit der schönste Herrscher Europas.

Doch vorbereitet auf diese Verantwortung ist er nicht. Seine Welt ist die Kunst, er fühlt sich eines Geistes mit Richard Wagner – mit einer Ausnahme: den Antisemitismus des Komponisten lehnt er ab. Ansonsten vergöttert er ihn, finanziert die Aufführung seines „Rings“, ja den Bau des Festspielhauses in Bayreuth – ohne Ludwig gäbe es Wagner, wie wir ihn heute kennen, wohl kaum.

Als die Kosten für das Sponsoring zu groß werden, fordern Familie und Kabinett, Wagner des Landes zu verweisen. Die Liebe zu dessen Musik bleibt: Ab 1872 lässt Ludwig sich Wagner-Opern im königlichen Hoftheater aufführen – nur für sich alleine, ohne Publikum –, „Lohengrin“ sogar nachts auf dem Alpsee.

In der Märchenwelt Wagners

Zunehmend strebt Ludwig danach, die Märchenwelt Wagners für sich zur Realität werden zu lassen – in Bauten. 1869 legt er den Grundstein zum mittelalterlich anmutenden Schloss Neuschwanstein. 1874 folgt das barocke Linderhof, ab 1878 Herrenchiemsee nach dem Vorbild von Versailles. Weitere Pläne für ein chinesisches Schloss am Plansee in Tirol und einen byzantinischen Palast in der Nähe von Linderhof kommen nicht mehr zur Ausführung.

Sein Geschmack entwickelt sich weiter – von der deutschen Ritterherrlichkeit zu exotischen Welten. Sein Interesse am Fremden, die Toleranz dafür, führt auch zu einer liberale Haltung gegenüber dem Judentum. 1866 besucht er als erster König in Fürth eine Synagoge, 1868 erhalten die Juden in Bayern ihre Gleichberechtigung, 1882 stellt er ihnen in München ein Grundstück gegenüber der Maxburg für den Neubau ihrer Hauptsynagoge zur Verfügung.

1871 wird Ludwig zu einer zentralen Figur der deutschen Geschichte. Nach dem Deutsch-Französischen Krieg will der preußische Ministerpräsident Bismarck die nationale Euphorie nutzen, um aus den deutschen Teilstaaten ein einheitliches Kaiserreich zu schaffen – mit dem preußischen König als Oberhaupt. Dazu braucht er den nach Preußen wichtigsten Teilstaat: Bayern.

Ludwig zögert lange, die jahrtausendealte Selbstständigkeit Bayerns zu opfern. Zunächst fordert er, die Kaiserkrone zu teilen, sie zwischen Berlin und München wandern zu lassen. Unrealistisch und daher erfolglos. Schließlich lenkt er ein, belohnt durch Zahlungen aus Bismarcks Geheimfonds für seine Schlossbauten. Am Ende fällt ihm sogar die Aufgabe zu, dem preußischen König die deutsche Kaiserwürde anzutragen – als „Kaiserbrief“ geht das in die Geschichte ein. An der Kaiserproklamation im Spiegelsaal von Versailles nimmt Ludwig nicht teil – an dieser Demütigung der von ihm geliebten Franzosen will er sich nicht beteiligen. Im Gegenteil: 1874 verbringt er seinen 29. Geburtstag dort – ein Affront gegen Preußen.

Danach zieht er sich immer mehr aus der Öffentlichkeit zurück. Seine Fahrt zu den Bayreuther Festspielen 1876 wird letzter Auftritt vor dem Volk. Meist lebt er auf Linderhof. Dort macht er die Nacht zum Tag, speist alleine an einem Tischlein-Deck-Dich, das aus der Küche in sein Zimmer hochgefahren wird, zuweilen aber mit imaginären Gästen, verstorbenen französischen Königen, für die auch komplett gedeckt wird.

Lebensweise und Ernährung führen zu Leibesfülle und Krankheiten; sein Unterkiefer ist großteils, sein Oberkiefer komplett zahnlos. Im Jahr seines Todes ist er, gerade mal 40, weit entfernt vom früheren Beau und kaum noch ansehnlich; seine Totenmaske wird von einem aufgedunsenen Gesicht zeugen.

Anfang 1886 verweigert das Kabinett dem König weitere Bürgschaften für seine Kredite und leitet seine Entmündigung ein. Ein Gremium aus vier Ärzten erklärt ihn für „unheilbar seelengestört“ – nach Aktenlage, ohne ihn gesehen zu haben. Dass sein Bruder Otto geisteskrank ist, dient als weiteres Argument.

Am 9. Juni 1886 wird der König entmündigt, schon am Tag darauf übernimmt sein Onkel Luitpold als Prinzregent die Herrschaft. In der Nacht auf den 10. Juni erscheint eine elfköpfige Fangkommission in Neuschwanstein, die Ludwig festsetzen soll. Doch er erfährt davon und lässt sie von loyalen Kräften verhaften. Erst nach Stunden kommt sie frei.

Behandelt wie ein Krimineller

Am 11. Juni 1886 erscheint eine neue Kommission, nimmt den König in Gewahrsam und bringt ihn am Tag darauf nach Schloss Berg am Starnberger See, damals Würmsee genannt. Die Fenster hier sind vergittert, die Türklinken abgeschraubt, die Wände mit Gucklöchern versehen, durch die der König beobachtet wird wie ein Zootier. Ausgang ist ihm nur unter Bewachung gestattet.

Am 13. Juni, 18 Uhr, bricht Ludwig mit seinem Psychiater Dr. Gudden zu einem Spaziergang auf. Als die beiden um 20 Uhr noch nicht im Schloss zurück sind, beginnt eine Suchaktion. Stunden später findet man die beiden Leichen nahe am Ufer im Wasser treiben. Nach der offiziellen Version will Gudden Ludwig am Selbstmord hindern und ertrinkt auf Grund von dessen Gegenwehr; Ludwig selbst setzt seinen Plan zum Freitod um. Der 1,91 Meter große Mann ertrinkt in seichtem Wasser.

Nicht nur deshalb gibt es bis heute Zweifel an dieser Version. Kritiker vermuten vielmehr einen Fluchtversuch Ludwigs auf die andere Seeseite, an dem Gudden ihn hindern will. Sogar von einem Schuss in Ludwigs Rücken ist die Rede. Nur eine erneute Obduktion mit modernsten Methoden könnte Klarheit bringen. Doch noch immer sind nicht einmal alle Ermittlungsakten im Geheimarchiv der Königsfamilie zugänglich.

So wird die Geschichte Ludwigs von denen geschrieben, die damals die Macht haben: der Familie, an der Spitze Onkel und Nachfolger Prinzregent Luitpold. Nahezu alle Darstellungen basieren auf der frühen Biografie von Gottfried von Böhm (1845-1926), eines Vertrauten der Wittelsbacher. Seither stellt die offizielle bayerische Geschichtsschreibung Ludwig als verträumten, aber seelisch kranken Herrscher dar, dessen Absetzung im Interesse des Landes geboten ist. Um sie zu rechtfertigen, werden Pflichtvergessenheit, Prunksucht, Wahnsinn angeführt.

Schon die Pflichtvergessenheit muss hinterfragt werden, wie dies der Historiker Manfred Botzenhart tut: Er zeigt auf, dass Ludwig etwa alle Akten, die ihm zugehen, liest und abzeichnet. Noch am 3. Juni, eine Woche vor seiner Entmündigung, unterschreibt er die Anweisung zur Gründung des Bezirksamtes im pfälzischen Ludwigshafen.

Fragwürdiges Gutachten

Hinterfragt werden muss vor allem der Vorwurf der Geisteskrankheit – sowohl was die Vorgehensweise des Gutachtens als auch sein Ergebnis angeht. „Diese Schlussfolgerung ist heute nicht mehr zu halten“, meint der Hirnforscher Heinz Häfner, Gründer des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit in Mannheim. In seinem Buch legt er dar, dass bei Ludwig „keine Zeichen von Geistesschwäche oder paranoiden Psychosen vorliegen“. Die psychischen Auffälligkeiten, die auch er diagnostiziert, resultierten aus Ludwigs Homosexualität oder zutreffender: dem gesellschaftlich bedingten Zwang, sie verheimlichen zu müssen.

Schon den Zeitgenossen fällt auf, dass Ludwig niemals heiratet. 1867 verlobt er sich mit Sophie Charlotte, deren Vetter er ist – eine ungebührliche Verbindung, für die der Papst Pius IX. Dispens erteilen muss. Noch im gleichen Jahr löst Ludwig die Verbindung. Heute vermutet man: Der Entschluss zur Verlobung kommt aus Trotz nach Bruch der Beziehung zu seinem Adjutanten. Fortan erfreut er sich vor allem an Bildern junger Männer, für die er Fotografen in ganz Europa herumschickt; man erzählt ihnen, diese Bilder würden als Vorlage für Statuen benötigt.

Als gläubiger Katholik fühlt Ludwig sich schuldig, fleht in Gebeten Gott um Erlösung von dieser – wie er es sieht – „Sünde“ an. Laut Häfner führen derartige Scham- und Schuldgefühle nicht selten zu Süchten, bei Ludwig eben zu Bausucht.

Am Ende stimmt aber noch nicht einmal der Vorwurf, er ruiniere damit den Staat: Alle Projekte bezahlt er aus seiner Apanage. Als dies nicht ausreicht, nimmt er Kredite auf, die bei seinem Tode 7,5 Millionen Gulden betragen. Bis 1902 werden diese sämtlich vom Haus Wittelsbach zurückgezahlt. Für Bayern, dessen Vertreter ihn einst absetzen, sind die Schlösser heute wahre Goldgruben.

