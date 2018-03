Von der Kirche zum Museum

Anfahrt von Mannheim: über eine Rheinbrücke und weiter auf die A650 fahren. Am Autobahnkreuz Ludwigshafen auf die A61 Richtung Koblenz. Am Frankenthaler Kreuz auf die A6 in Richtung Kaiserslautern / Saarbrücken. Ausfahrt Kaiserslautern West nehmen, weiter auf der B270 in Richtung Kaiserslautern-Siegelbach, Lauterecken, Weilerbach. Nach etwa drei Kilometern Ausfahrt in Richtung Lauterecken, Otterbach nehmen. Nach weiteren drei Kilometern am Kreisel die dritte Ausfahrt Richtung Kaiserslautern/Otterberg/Otterbach wählen. In Otterbach am Kreisel die zweite Ausfahrt auf die Konrad-Adenauer-Straße wählen und nach etwa 100 Metern rechts in die Otterstraße abbiegen. Das Museum hat die Anschrift Otterstraße 4.

Entfernung von Mannheim: etwa 78 Kilometer

Fahrzeit: etwa eine Stunde

Parkplätze am Dorfplatz in der Hauptstraße (etwa 100 Meter entfernt) oder auf dem Parkplatz der Verbandsgemeinde in der Konrad-Adenauer-Straße. An der Kirche selbst gibt es nur wenige Parkplätze, die eher für Motorräder gedacht sind.

Öffnungszeiten: Von Ostern bis 15. Oktober an Sonn- und Feiertagen 10 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung unter Rufnummer 06301/2367 auch im Winter (Museum ungeheizt).

Eintrittspreise: Erwachsene 2 Euro, Schüler 1,50 Euro.

Weitere Infos: www.motorradmuseum-heinz-luthringshauser.com

Literatur: „Das Motorrad“, Heft 11/1972, „Das Motorrad“ Heft 16/1972, „Motorsport aktuell“, Heft 52/2017, Volker Rauch: Motorrad-Weltmeisterschaft 1974, Stuttgart 1974. kba