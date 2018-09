Von der Tüte zur Kult-Marke

Bunt, so wie heute, ist da gar nichts. Zwei unscheinbare, flaschenförmige braune Steinkrüge – sie stehen in einer Vitrine stellvertretend dafür, wie alles begann. Im 18. Jahrhundert hat man darin Mineralwasser abgefüllt, verkorkt, versiegelt und versendet. „Nur Deutschland hatte kohlensäurehaltige Quellen“, so Hans-Georg Böcher, Direktor des Deutschen Verpackungsmuseums. Zuvor nur direkt an

...