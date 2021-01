Wo Mutter Teresa zu Gast war

Es ist eine Begegnung, die man nie vergisst. Am 12. Juli 1986 steht der Autor dieses Beitrages ihr gegenüber: Einer Frau, ihm gerade bis zum Hals reichend, in schlichtem, weißen Sari, zierlich, fast zerbrechlich, gebeugt und mit tiefen Furchen im Antlitz, geprägt vom Alter und der Last, die die Pflege von Kranken und Sterbenden in einem Slum einem Menschen abverlangt. Es ist Mutter Teresa,

...