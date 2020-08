Zeitreise in Bad Dürkheim: Freilichtmuseum im Weinberg

Im tiefsten Grunde ihres Herzens scheinen die Besitzer des riesigen römischen Weinguts oberhalb von Ungstein bescheidene Menschen gewesen zu sein. Denn im Kern des repräsentativen Herrenhauses mit drei Geschossen und rund 3000 Quadratmeter Nutzfläche verbirgt sich ein winziger Hauptraum von gerade mal 60 Quadratmetern. Auch der kaum größere Badbereich weist nur kleine Dimensionen für eine solche Villa auf. Und es fehlen Spuren von Mosaikfußböden. Dafür hat Fremdenführer Rolf Jochum eine Erklärung: „Die findet man eher im Bereich der Kaiserstädte, weil man dort damit gerechnet hat, dass der Kaiser mal vorbeikommt.“ Immerhin: Fußbodenheizungen gab es.

Porsches der Antike

Vielleicht hatten die Gutsherren andere Prioritäten. Denn dass neben dem Hauptraum ein Pferdestall mit Jaucherinne lag, deutet auf großes Interesse an diesen Vierbeinern hin. „Da standen die ,Porsches der Antike’, die teuren Reitpferde“, erläutert Rolf Jochum. „Die ,Lastwagen’, die Nutzpferde, waren im Wirtschaftsbereich des Gutes untergebracht.“

Die relativ bescheidenen Anfänge der Anlage gehen ins erste nachchristliche Jahrhundert zurück; Ausbauten erfolgten im zweiten und dritten Jahrhundert. Schließlich wies das Hauptgebäude eine Länge von etwa 150 Metern auf. Vorgelagert war ein Portikus, ein repräsentativer Säulengang. Schon von weitem erkannten die Menschen, dass hier Reichtum zu Hause war.

Dieser Reichtum musste erwirtschaftet werden. Auf einer Fläche von mindestens 7,5 Hektar wuchsen unter anderem Weintrauben. Als 1981 die Reste einer für deren Verarbeitung genutzten Kelteranlage entdeckt wurden, sorgte das bundesweit für Schlagzeilen. Doch zuerst wussten die Ausgräber nicht, welchem Zweck das abseits des Haupthauses gelegene Gebäude diente. Des Rätsels Lösung brachte der Fund eines zerdrückten Bleigefäßes. Denn darin lagen Traubenkerne, unter anderem von Riesling, Traminer und Burgunder. Weitere Indizien lieferte der Vergleich mit antiken Abbildungen von Keltern. Ursprünglich gab es zwei Becken zum Zertreten der Trauben, dazwischen eins, in das der Most floss. Zudem stand vor dem Gebäude eine Baumkelter zum Pressen des Mosts.

Eine Sensation: Erstmals war es gelungen, ein Gebäude freizulegen, mit dem Traubenverarbeitung am Oberrhein nachgewiesen werden konnte. Nach der Entdeckung der Anlage zeigte die 1. Römerkohorte Opladen, ein Verein, der römisches Leben nachstellt, wie die Traubenpressung per pedes, mit den Füßen, funktioniert. Eine Riesengaudi. Heute sind die restaurierten Reste des Kelterhauses mit Gittern gesichert, um Vandalismus zu verhindern.

Auch Getreide und Kohl wurden auf den Flächen des Guts angebaut. Abnehmer gab es vor Ort, aber auch in Städten wie Speyer und Worms. „Das Gut war quasi autark“, merkt Jochum an: „Man hat Töpferöfen und Spuren von Eisenverarbeitung gefunden.“ Neben der Familie des Gutsherrn lebten Verwalter auf dem Hof, zudem viele Unfreie, die die Flächen bewirtschaften. Schriftliche Überlieferungen fehlen leider komplett. Alle Erkenntnisse stammen aus den archäologischen Befunden und aus Vergleichen mit anderen Villen.

Wohl während des Alamanneneinfalls im Jahr 352 erfolgte die Zerstörung. Darauf deuten Brandspuren hin. Ein Relikt der Katastrophe könnte auch die Bestattung einer jungen Frau in einem drei Meter langen steinernen Brunnentrog sein. Jochum vermutet, dass sie bei einem Überfall umkam und die Überlebenden vor ihrer Flucht den Leichnam in dem mit Steinplatten abgedeckten Trog bestatteten. Sand sickerte in den Behelfssarkophag ein, wodurch Skelett und Beigaben, darunter zwei Glasflaschen und ein Winzermesser, die Zeiten überdauerten.

Das riesige Haupthaus blieb Ruine, während unterhalb liegende Gebäude weiterhin genutzt wurden. Das Ende kam dann in der zweiten Hälfte des fünften Jahrhunderts, als die römische Rheingrenze endgültig kollabierte. Jochum geht von einer planmäßigen Räumung des Gebiets aus.

Über Jahrhunderte müssen noch Ruinen der riesigen Gebäude aufrecht gestanden haben, die aber nach und nach durch Steinraub verschwanden. Doch vergessen wird nie, dass hier einst große Gebäude emporragten. Rolf Jochum: „Im 14. Jahrhundert wird der Bereich Wilenberg genannt, was von Villa abgeleitet wird. Heute heißt er Weilberg.“

Erste Funde sind aus dem 19. Jahrhundert überliefert, darunter Sarkophage und viel Keramik. Die „neue“ Geschichte der Villa beginnt mit der Flurbereinigung in den 1980er Jahren. „Da bekannt war, dass hier irgendetwas im Boden lag, ging man mit wachen Augen ans Werk“, erinnert sich Rolf Jochum.

Alte Mauerzüge rekonstruiert

Eine Mauer kam zum Vorschein, danach folgten weitere Entdeckungen. Schließlich war klar: Es handelt sich um das größte erforschte römische Herrenhaus der Pfalz, zudem um die größte Gesamtanlage eines römischen Hofguts. Was tun damit? Über der Kelter entstand ein Schutzbau, der am 1. Juni 1983 eingeweiht wurde. Die bis zu 1,50 Meter hohen Grundmauern des Herrenhauses bedeckte man dagegen erneut mit Erde, da keine Mittel für deren Sanierung zur Verfügung standen. Das sollte sich bald ändern. Heute können Besucher Teile des Herrenhauses bewundern, die auf den alten Mauerzügen rekonstruiert wurden. Ein Freilichtmuseum inmitten der Weinberge. Die Tore vor den Innenräumen öffnen sich nur bei Führungen, um Zerstörungen zu vermeiden. Rolf Jochum: „Einige der hier gefundenen Sarkophage wurden kurz nach der Freilegung gestohlen. Ebenso Teile einer steinernen Wasserleitung, die aber in einem Garten wiederentdeckt wurden.“

Die Fundamente von weiteren Gutsgebäuden liegen unter den Reben. Der Fremdenführer hat Verständnis dafür, dass nicht alles freigelegt und rekonstruiert werden konnte: „Die Winzer haben kostenlos 5000 Quadratmeter vom besten Ungsteiner Weinbergsgelände zur Verfügung gestellt. Das war ein großes Opfer. Und sie haben die Arbeitsgemeinschaft römisches Weingut Weilberg in der Museumsgesellschaft Bad Dürkheim gegründet, das sich um die Anlagen kümmert und sie bewirtschaftet.“

Im Ortskern von Ungstein hat sich ein Stück Rom erhalten: die spärlichen Reste des spätantiken Burgus. Diese Kleinfestung, ein von starken Mauern umgebener Wohn- und Wehrturm, geht auf die Neuorganisation der Grenzverteidigung durch Kaiser Valentinian I. zurück. Er residierte von 367 an in Trier und kümmerte sich persönlich um den Bau der Befestigungen. Diese Burgi standen am Rheinufer, aber auch in dessen Hinterland, im nordpfälzischen Eisenberg und eben im Bad Dürkheimer Stadtteil Ungstein. Die 1979/80 bei Bauarbeiten entdeckten Reste liegen auf einem Privatgrundstück, das über eine schmale Gasse gegenüber dem Haus der Kirchstraße 14 erreichbar ist. Vom Tor des Anwesens aus ist ein Mauerstück der einst 54 mal 54 Meter großen Anlage zu sehen, die zwischen 370 und 430 nach Christus existierte. Experten diskutieren kontrovers darüber, ob es sich bei den Burgi um Militärstützpunkte oder um Rückzugsmöglichkeiten in Krisenzeiten handelte. Eines der vielen Rätsel um die Endphase der Römerherrschaft am Rhein.

