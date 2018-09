Ziegen helfen bei Sanierung

Das ist ein magischer Ort.“ Klaus Meckler deutet auf die Burgruine. Der Vorsitzende des Fördervereins, der sich um die Anlage kümmert, sucht nach Worten, um seine Aussage zu begründen: „Er strahlt zu allen Jahreszeiten eine ungewöhnliche Stimmung aus, durch seine Lage und durch die Aura der Mauern. Der Ort zieht mich und viele andere magisch an.“ Vielleicht kommt die Magie zu anderen Tageszeiten besser zur Geltung: Jetzt schallt von der Bundesstraße Verkehrslärm herauf, eine Bahn rattert, und dann schwebt ein riesiges Transportflugzeug nach dem Start vom US-Flughafen Ramstein vorbei.

Als die Wehranlage wohl in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts zum Schutz der Kaiserpfalz Kaiserslautern und der umliegenden Besitzungen entsteht, geht es ruhiger zu. 2012 nennt sich ein Siegfried II. nach der Burg, die dem Reich gehört. Historiker stimmen darin überein, dass er ein Mitglied der Familie von Lautern ist, ein Reichsministeriale im Dienst der staufischen Herrscher.

Mächtig, aber nicht frei

Angehörige dieser Sippe füllen wichtige Positionen im Reichsland Kaiserslautern und im von Deutschen beherrschten Teil Italiens aus. Trotz ihrer Bedeutung und ihres Reichtums trennen sie Welten vom Adel. Jürgen Keddigkeit beschreibt im Burgführer die Position der Reichsministerialen: „Schließlich waren Ministeriale (auch ihr persönliches Eigentum) noch in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts ebenso wie das Lehnsgut Eigentum ihres Herren, also in unserem Falle des Königs oder des Kaisers. Dieser verbot oder erlaubte nach Bedarf die Rechtsgeschäfte der Hohenecker.“

Mit dem Niedergang der Staufer in der Mitte des 13. Jahrhunderts zeichnet sich auch der Abstieg der Hohenecker ab. Zwar darf Reinhard III. zwischen 1269 und 1273 auf Geheiß des Königs Richard von Cornwall die Reichskleinodien auf Burg Trifels verwahren – eine hohe Ehre. Doch wenige Jahre darauf verliert die Familie wichtige Positionen und gerät in Geldnöte. Reinhard III. muss Besitzungen verkaufen, um die Schuldenlast tragen zu können.

Gefährliche Konkurrenten

Diese Abwärtsspirale nutzen die Grafen von Leiningen und versuchen, die Hohenecker von der Burg zu verdrängen, die nach wie vor in Reichsbesitz ist. Den Ministerialen gelingt es, die Begehrlichkeiten abzuwehren. Doch schon wenige Jahre später erscheint ein weiterer mächtiger Konkurrent: der Trierer Erzbischof Balduin, ein Verwandter König Johanns von Böhmen. Wieder können die Hohenecker ihre Burg halten.

Aber es ist nicht mehr ganz ihre Burg. Denn um die Finanzprobleme im Griff zu behalten, müssen sie Anteile an Andere abgeben. Hohenecken wird zur Ganerbenburg. Und weitere Angehörige des Hochadels versuchen, Rechte an der Burg zu gewinnen. Doch die Familie rettet ihre Ansprüche über die Jahrzehnte. Dann trifft Philipp von Hohenecken 1481 vermutlich aus Geldmangel eine schwerwiegende Entscheidung: Er gibt dem Pfalzgrafen ein Viertel seiner Burg zu Lehen, was längerfristige Folgen haben soll.

Ein einschneidendes Ereignis ist der Bauernkrieg: Mit etwa 1000 Mann zieht der Kolbenhaufen 1525 vor die Burg, deren Besatzung ohne Widerstand aufgibt. Ob die Anlage beschädigt wird, darüber streiten die Historiker. Klar ist, dass es danach einen Um- oder vielleicht eben Wiederaufbau gibt.

1665 eskaliert der schon lange schwelende Konflikt: Kurpfalz besetzt die Burg, muss aber wieder abziehen. Die Hohenecker akzeptieren jedoch die Aussichtslosigkeit der Lage und verkaufen ihr Stammhaus 1668 an Herzog Karl IV. von Lothringen. Kurfürst Karl Ludwig will das nicht akzeptieren und lässt die Burg mit Geschützen beschießen. Nach fünf Tagen kapituliert die Besatzung.

Daraus entsteht eine Fehde, und nach der Niederlage muss Kurpfalz 1669 Hohenecken den Lothringern überlassen. Die haben aber nicht lange Freude daran: Während des Pfälzischen Erbfolgekriegs sprengen im September 1688 französische Truppen die Anlage. Klaus Meckler deutet auf die große Flickstelle in der Schildmauer. 1905 wurden hier die Sprengschäden repariert. Nach der Französischen Revolution wird die Ruine verstaatlicht. Heute gehört sie der Stadt Kaiserslautern.

Zum „Häuptling“ gemacht

Vom Verfall der Burg alarmiert, gründet sich 2008 der mittlerweile 100 Mitglieder starke Förderverein. Klaus Meckler ist Architekt, der oft an historischen Gebäuden arbeitet. Der Förderverein hat seinem Büro den Auftrag erteilt, Gutachten über die Schäden und über das touristische Potenzial zu erstellen. Nach deren Vorstellung während der Jahreshauptversammlung 2012 erlebt Meckler eine Überraschung: „Danach waren Wahlen, und ruckzuck war ich Vorsitzender mit dem Argument: Der kennt sich ja jetzt aus. Seitdem bin ich Häuptling. Es macht mir auch Spaß. Ich habe mich schon als Kind für Burgen interessiert und kam an keiner Trümmermauer vorbei.“

Wie will ein hundert Köpfe zählender Verein den Verfall der großen Burgruine stoppen? Die Arbeit wird finanziert über Mitgliedsbeiträge, Spenden und Erlöse von Veranstaltungen wie Sommerfest und Advent am Schlossberg. „Klein, aber fein, wir wollen keinen Rummel“, erläutert Klaus Meckler. Das reicht natürlich nicht aus. Ohne die Zuschüsse von Stadt und Land stünde der Verein auf verlorenem Posten. Und dann ist da noch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz. Stolz erzählt Meckler: „Unsere Ruine zählt 2018 neben dem Speyerer Dom und dem Teehaus in Ruppertsberg zu den drei Projekten, die die Stiftung in der Pfalz fördert.“ Der Verein konnte so in den vergangenen fünf Jahren 200 000 Euro investieren.

Den Verfall verlangsamen

Es ist auch höchste Zeit: In 80 Jahren sind zwei Meter Mauerhöhe durch Einsturz verlorengegangen. Klaus Meckler macht sich keine Illusionen: „Eine Burg kann man nicht erhalten, sondern nur den Verfall verlangsamen.“ Doch es gibt Erfolge: Beachtliche Teile der Wohngebäude wurden saniert. Projekte und Ideen hat er ebenfalls genug, erzählt der Vorsitzende: „Schön wäre es, wenn wir auf der Burg oder im Umfeld eine eigene Bewirtungsmöglichkeit hätten. Aber wo macht man die Toiletten und die Küche hin? Das könnte aus denkmalpflegerischen Gesichtspunkten nur außerhalb der eigentlichen Burganlage realisiert werden.“ Weitere Ziele sind die Freilegung von Burggraben und altem Zugang sowie die Erhöhung eines Teils der Unterburgmauer. Die Decke über dem Erdgeschoss des Nordpalas möchte Meckler wieder einziehen, um die Stabilität der Mauern zu sichern. Die Plattform könnte zudem als Bühne und Aussichtspunkt dienen. Der Vorsitzende seufzt: „Visionen und Träume muss man haben. Aber kurzfristig alles indiskutabel, weil uns das Geld dafür fehlt.“

Eine touristische Aufwertung der Ruine soll mehr Mittel einbringen. Dabei setzt der Verein auch auf tierische Verbündete: die Ziegen, die an den Hängen um die Burg den Bewuchs kleinhalten. „Seit wir die Beweidung machen, gehen die Besucherzahlen hoch“, freut sich Klaus Meckler.

Jeder Besucher wird einräumen, dass sich der Einsatz des Vereins lohnt. Denn Hohenecken zählt zu den bedeutendsten Burgruinen der Pfalz. Der Anblick der elf Meter hohen und 25 Meter breiten Schildmauer, die von dem einst fünfeckigen Bergfried überragt wird, wirkt atemberaubend. Auch die dahinter geschützt liegenden Wohnbauten mit einer Grundfläche von 25 mal 40 Meter weisen Besonderheiten auf, vor allem das romanische Fenster, eine Rarität. Ein anderes dagegen wurde weitestgehend rekonstruiert. In der rund 4500 Quadratmeter großen Vorburg standen einst Wirtschaftsgebäude.

Der Schatz im Wald

Zu jeder ordentlichen Burg gehören ein Schatz und ein Gespenst. Hohenecken ist eine ordentliche Burg. Die Sage spielt im Jahr 1525, während des Bauernkriegs. Vor dem Angriff der Aufrührer schleppt der Ritter von Hohenecken mit einem Knecht eine Truhe voller Goldmünzen in den Wald, die sie dort vergraben. Nach getaner Arbeit tötet der Adlige seinen Mitwisser und kehrt allein zur Burg zurück. Den Fluch seines Opfers nimmt er nicht ernst. Beim Sturm der Bauern stirbt der Mörder in seiner brennenden Burg. Seit diesem Tag geht er im Wald um, wo auch die Stimme des Knechts zu vernehmen ist: „Fluch dir, Junker von Hohenecken!“ Und der Schatz? Wer weiß.

Klaus Meckler könnte ihn dringend gebrauchen, denn eine gewaltige Aufgabe, die alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen dürfte, kommt auf den Verein zu: Der Felsen, auf dem die Oberburg steht, bröckelt. Irgendwann droht Instabilität. Regen und Frost setzen den weicheren Steinpartien zu. Wasser sickert ein, sucht sich einen Weg ins Freie und löst dabei den Sandstein auf. Und wenn das Wasser gefriert, führt das zu Absprengungen von Felsteilen.

Was tun? „Eine spannende Frage“, antwortet Vorsitzender Klaus Meckler. „Weitere Untersuchungen stehen an. Aber von einem Sanierungsvorschlag sind wir noch meilenweit entfernt.“

Samstag, 29.09.2018