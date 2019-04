Ach, Lena!

Auch im schnelllebigen Digitalzeitalter besitzen manche uralten Weisheiten noch Gültigkeit. Und sie gewinnen mitunter noch an Bedeutung. Der Spruch „Sic transit gloria mundi“ – So vergeht der Ruhm der Zeit – stammt aus dem tiefsten Mittelalter und verweist auf die Vergänglichkeit allen Seins. Eben die versuchen heutzutage die Jünger von Instagram und anderen Smartphone-Religionen aufzuhalten. Permanent stellen sie Bilder von sich ins Internet. Eingefroren in der Zeit, erlangen sie einen Hauch von Ewigkeit – denken sie zumindest.

Oft genug erreichen diese „It- Girls“ (und Boys) durch ihre Medienpräsenz aber genau das Gegenteil. Ein trauriges Beispiel liefert etwa Lena Meyer-Landruth. Vor neun Jahren (auch schon eine klitzekleine Ewigkeit) war sie der Liebling aller Deutschen, als sie mit dem Lied „Satelite“ und jugendlicher Unbekümmertheit den Eurovision Song Contest gewann. Heute dagegen ist Lena in den sozialen Netzwerken zum Objekt von Spott und Häme geworden. Den einen ist sie zu dünn, den anderen zu offenherzig, wieder andere stören sich an ihrer Frisur oder daran, dass sie ewig lange für ihr Album braucht. Jetzt kursieren gar Gerüchte, sie hätte was mit einem Fußballstar. Dafür, dass die Sängerin andauernd Fotos von sich selbst in inflationärer Zahl ins Netz stellt, zahlt sie einen hohen Preis. Sie wird zur überdimensionale Projektionsfläche – von der Niedertracht anderer und von eigener Selbstgefälligkeit. Auch dafür gibt es einen alten Spruch: „Du siehst, wohin du siehst, nur Eitelkeit auf Erden“. Er stammt aus dem Jahr 1637 vom Dichter Andreas Gryphius. Nie war es so aktuell wie heute. Georg Spindler

