Alle Wetter

Schlechtes Wetter und Bertolt Brecht, passt das zusammen? Manchmal ja. Kürzlich beispielsweise, an einem jener harmlos blaugrauen Winterwandertage, kam uns der Großdramatiker bei einem heraufziehenden Gewitter in den Sinn: Kaum hatten sich in Minutenschnelle gewaltige Wolkenberge zu einem ziemlich dunklen, undurchsichtigen Panorama aufgetürmt, als uns BB aus dem Himmels-Off grüßte: „Wir stehen selbst enttäuscht und sehn betroffen, den Vorhang zu und alle Fragen offen.“

So hatten wir es vor Jahren, was sage ich: vor Jahrzehnten in einem ganz anderen Zusammenhang gelernt. Und jetzt, da der Wettergott zwischen Himmel und Erde nur einen Spalt winterlich sphärischer Bläue offen gelassen hatte, fiel uns Herr Brecht wieder ein, mit seinem „Vorhang zu und alle Fragen offen“. Dramatisch, wie bei ihm nicht anders zu erwarten, ging es weiter: Kräftige Winde tobten da oben, sorgten als Kulissenschieber für eine Art überirdische Kino-Kurzweil. Den theatralisch überzeugenden Schlusspunkt unter das Wetterdrama setzten hektische meteorologische Strömungen, die den riesigen Wolkenschleier zu Boden drückten : Der Vorhang fiel. Kein blauer Himmel mehr, nirgends. Schlimmer noch: Es begann fürchterlich zu regnen. Mit Brecht im Kopf suchten wir als begossene Pudel unser Heil in der Flucht. Das Happy-End: Wir haben es überlebt. Harald Sawatzki

