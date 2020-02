Alles anders

Neue Besen kehren bekanntlich gut. Auch auf der Berlinale. Da stärkt man sich zu Tagesbeginn mit einem Gratiskaffee, der im Pressezentrum ausgeschenkt wird. Freilich nur, wenn man daran gedacht hat, den eigenen Becher mitzubringen.

Ortswechsel: Berlinale Service Center. Hier gibt es Tageszeitungen für lau. Der gewohnte Gang in die Berlinale-Palast-Katakomben entfällt, weil im frisch renovierten Keller, vornehm „Adagio“ genannt – hier wurden bislang Eröffnungs- und Abschlusspartys gefeiert –, die Stripper-Show „Magic Mike“ auf dem Programm steht. Filmaffin immerhin.

Dann Gepäck abgegeben, die „Mitnahme von Reisekoffern sowie großen Taschen und Rucksäcken in die Berlinale-Spielstätten ist nicht gestattet.“ Dies dürfen akkreditierte Fachbesucherinnen in „begrenzter Möglichkeit“ im Gepäckcontainer außerhalb des Gropius Baus tun.

Selbst die lieben Kleinen kann man „parken“. Dank des Berlinale Kids Package im Pilotprojekt Berlinale Kindergarten, offen für Nachwuchs zwischen sechs Monaten und sechs Jahren. Gebühr: 50 Euro. Jetzt ist endlich Filmschauen angesagt.

Vorsicht – nicht verlaufen! Die Cinestar- und IMAX-Kinos haben ihre Pforten geschlossen, es gilt, alternative Spielstätten anzusteuern. In der Akademie der Künste, der Urania oder im Cubix-Multiplex am Alexanderplatz. Dabei unbedingt beachten, dass auf dem Rückweg die U 2 wegen Bauarbeiten nicht am Potsdamer Platz hält. Ein Fußmarsch vom Mendelssohn-Bartholdy-Park wird empfohlen. Das hält nach langem Sitzen fit. Gebhard Hölzl

Die Glosse „Der Bär tanzt“ begleitet in unregelmäßigen Abständen die Berichterstattung zur Berlinale.

