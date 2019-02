Alles klar

Im Dunkeln lässt sich gut munkeln, mag sich die Stadt Fulda in ihrem Bemühen, die Lichtverschmutzung zu reduzieren, gedacht haben. Ja, es geht um Licht-Verschmutzung, ausnahmsweise mal nicht um Luft-Verschmutzung. Davon wird ja ohnehin schon genug geredet, wer aber kümmert sich um die Lichtverschmutzung? Und wer weiß schon, dass auch sie krank machen kann, Pflanzen, nachtaktive Tiere und den Menschen, der dann gut schläft, wenn Dunkelheit ihn umgibt?

Die Stadt Fulda jedenfalls weiß es und ist nun von der International Dark Sky Association, einer US-amerikanischen Organisation, die sich der Dunkelheit verschrieben hat, als erste „Sternenstadt“ Deutschlands ausgezeichnet worden. Fuldas Bürgerinnen und Bürger müssen fortan aber nicht im Stockdusteren durch die Straßen irren. Vielmehr, so erklärt Oberbürgermeister Heiko Wingenfeld, gehe es darum, Licht dorthin fallen zu lassen, wo es zur Erleuchtung beträgt: also auf die Straße und den Gehweg – und nicht in den Himmel. Außerdem könnten die neu installierten LED-Leuchten nachts gedimmt werden. So bleibt der Himmel über Fulda künftig den Sternen vorbehalten – und dem Kampf gegen die Klimaerwärmung ist auch noch gedient: Weniger Leuchten und weniger grell leuchtende Leuchten sparen Energie.

Dass sternenklare Nächte die Menschen auf ganz andere Gedanken bringen könnten, was sich neun Monate später in womöglich steigenden Geburtenzahlen niederschlägt – womit dann gleich noch ein ganz anderes Problem gelöst wäre, nämlich das des nachlassenden Kinderwunsches – dürfte aber in den Bereich des Mythos gehören. Er entstand nach dem großen Stromausfall in New York 1965, ist aber (leider) statistisch längst widerlegt. Stefanie Ball

