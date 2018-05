Anzeige

Dem einen oder anderen Autofahrer dürften die weiß-blauen Werbebanner mit der eher unbescheidenen Aussage „Alles super“ schon aufgefallen sein: Ein Mineralölkonzern wirbt so um Kundschaft und behauptet: Obiges. Dabei winken Verbraucher ja öfter mal ab und geben Gas, um frei und anderswo ihren Tank etwas billiger aufzufüllen. So zeigt sich: Der Einsatz des Adjektivs „super“, zumal wie hier für gleich alles – er sollte doch wohl gut überlegt sein.

Das gilt aber nicht nur für die Mineralölbranche und die von ihr abhängigen Autofahrer. Auch Radler, Fußgänger, Zeitgenossen aller Art nehmen das Wörtchen „super“ nur zu gerne in den Mund. Was ist nicht alles super auf dieser Welt: nicht verkochtes Gemüse, ein mäßig gewürztes Gulasch, ein Roman von mehr als 300 Seiten womöglich auch, dazu eine bläulich-schimmernde, toskanische Landschaftssilhouette, ein zerberstender Stern im All oder ein botox-gestraffter Star – ein Sternchen am Kinohimmel. Viel zu vieles erhält schnell mal die Note „super“, wo eine Zwei oder Zwei-bis-Drei eigentlich genug des Lobes wären.

Unsere französischen Nachbarn tun es uns ja manchmal gleich: Sie hängen ans „super“ ein ,be’ und schon ist alles – superbe. Das ist doch eine in unseren Ohren weltläufig klingende Variante, die sich vielleicht deshalb in polyglotten Kreisen immer öfter durchzusetzen scheint. Schon gehört? Harald Sawatzki