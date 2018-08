Anzeige

Angeblich leben wir in einer Zeit ständiger Veränderung. Politiker, Wirtschaftsexperten und andere Schlaumeier betonen immer wieder, dass nichts mehr so ist, wie es vor kurzem noch war. Innovative Technologien, gesellschaftliche Umwälzungen, ungeahnte Einsichten – all dies zeige doch, dass es jeden Tag Neues gebe, das Altes verdränge.

Das gilt aber nicht fürs Kino. Da feiern die Klamotten von einst, zugegeben, mit modernster Filmtechnik, fröhliche Wiederkehr. Die Mär vom bösen weißen Hai, die vor mehr als vierzig Jahren für Regisseur Stephen Spielberg am Beginn seiner Karriere stand, erlebt jetzt ihre Renaissance: In „The Meg“ hat ein fieser prähistorischer Hai Heißhunger auf Menschenfleisch. Nach 45 Jahren taucht auch der schon etwas angeschrumpelte „Papillon“, die Geschichte eines Strafgefangenem, dem der Flucht von der Teufelsinsel Französisch-Guyana gelingt, wie aus dem Nichts in den aktuellen Kino-Hitlisten auf. Noch älter sind „Mary Poppins“ und „Scarface“, die als Neuverfilmungen für das Jahresende angekündigt sind. Was zeigt uns das? Der Mensch ist eben doch der alte Homo sapiens. Er hat Angst vor Haien, Spinnen und Riesenameisen, ist fasziniert von märchenhaften Figuren und Liebesromanzen. Daran ändern auch die Neuigkeiten der Digitalisierung nichts. Georg Spindler