Was für eine Einsicht: „Etwas besseres als den Tod findest du überall!“ Ausgerechnet derjenige sagt das, der viel zu oft als tierische Verkörperung der Dummheit gilt – ein Esel. Die andere geläufige, gleichfalls abschätzig auf seine Art gemünzte Titulierung „alter Esel“ erfüllt er indes durchaus im Märchen der Brüder Grimm. Weil sein Besitzer ihn für unnütz hält und „ihn aus dem Futter schaffen“ will, nimmt er Reißaus. Sein seltsames Vorhaben ist es, in Bremen Stadtmusikant zu werden, und das halten dann auch seine drei ebenfalls alten und als unnütz geltenden neuen Gefährten für eine gute Idee. Die Geschichte ist hoffentlich bekannt, in deren Verlauf die vier dann lieber im Räuberhaus bleiben als nach Bremen zu ziehen, wo ihr Vorhaben vielleicht nicht gut angekommen wäre.

Es ist nun 200 Jahre her, dass die Brüder das Märchen der „Bremer Stadtmusikanten“ aufgeschrieben haben. Die Stadt ihrer Wünsche, die dem Quartett auch ein Denkmal stiftete, erinnert deshalb mit einer Ausstellung an sie. Ob diese auch klären kann, wie der auf Alternativen zum Tod bedachte Esel auf seine Musikantenidee kam? Sicher scheint nur eines: Den Esel für dumm zu halten wäre auch angesichts der vielfach übertragbaren, vielzitierten Einsicht falsch. Thomas Groß

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.03.2019