An der Wursttheke

Zu Hause auf dem Dorffest treffen wir Freundinnen aus der Grundschulzeit. Man erinnert sich an die Freiheiten und die Sorglosigkeit der Kindheit auf dem Land. Man lacht über Jugendsüden und schwelgt in Erinnerungen an lange, bierselige Party-Nächte im Festzelt. Und jetzt? Alle Anfang 30, alle ein bisschen müde. Die Eine mit zwei Kindern, die Andere mit neu gebautem Eigenheim, die Dritte kurz vor der Hochzeit.

Die Vierte, seit jeher die Kleinste und Zarteste in der Gruppe, sieht eigentlich immer noch aus wie damals. Gewachsen ist sie halt nicht mehr. Beim Weinkauf für den gemütlichen Fernsehabend wird sie garantiert gelegentlich nach dem Ausweis gefragt. Immerhin scheiterte der Disco-Einlass vor 15 Jahren wenn dann meist an ihrem sehr jungen Aussehen. Aber eigentlich sei es doch mit „Ü 30“ schmeichelhaft, viel jünger geschätzt zu werden, mutmaßen die anderen.

Na ja, antwortet sie. Und erzählt vom Einkauf mit ihrer ein paar Jahre älteren Schwester und deren Sohn vor ein paar Tagen. Der Klassiker an der Fleischtheke im Supermarkt: „Na, ein Stückchen Wurst?“ Die Verkäuferin reicht zwei Scheiben an. Wie nett – für den kleinen Neffen, denkt unsere Bekannte. Bis sie merkt, dass die Frau eines der beiden Wurststücke ziemlich penetrant in ihre Richtung hält. So richtig kapiert sie die Szene trotzdem erst, als ihre „große“ Schwester sich vor Lachen kaum noch halten kann. Anne Jeschke

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.08.2018