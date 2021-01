Ansprechend

Sage mir, was du liest, und ich sage dir, wer du bist. Was sagt es über die lieben Deutschen aus, wenn auf wöchentlichen Bestsellerlisten bestimmte Titel stehen? Weil es nun um sachliche Erwägungen geht, sind Sachbuch-Listen dabei aussagekräftiger. Es ist uns auch schlicht unbegreiflich, warum in der Belletristik Psychothriller, aktuell wieder Sebastian Fitzek mit „Der Heimweg“, so zahlreich goutiert werden. Wohlige Schauer? Das gute Gefühl, selbst eher ungefährdet zu leben und kein grundböser Täter zu sein? Schauen wir lieber auf die Sachtitel. Hier liegt wieder der ehemalige US-Präsident Barack Obama mit seinem Erinnerungsband „Ein verheißenes Land“ vorn. Man versteht es umso besser mit Blick auf seinen Amtsnachfolger, der sich aktuell noch unbeliebter macht. Desto mehr wächst die Sehnsucht, die USA als „verheißenes Land“ begreifen zu können, als ein Staat, der zum Wohl aller beiträgt. Den Wunsch, „Und erlöse uns von den Blöden“, vorgebracht von Kabarettistin Monika Gruber und Autor Andreas Hock, können ebenfalls viele nachvollziehen – wobei nur einschränkend angemerkt sei, dass die Blöden natürlich meistens die Anderen sind.

Historiker Christopher Clark kommt mit „Gefangen in der Zeit“ nun im Magazin „Focus“ auf Platz sechs, weil uns die Grundsituation verständlich erscheint. Warum die Psychotherapeutin Philippa Perry mit ihrem „Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen“ immerhin noch auf Rang neun rangiert, begreift man ebenfalls. Es trägt schon Neugier dazu bei. Untugenden und ihr Gegenteil, Grundbefindlichkeiten, Sehnsüchte: Der ganze Mensch findet hier also Platz. Ist doch wohl logisch, dass das dann vielfach anspricht. Thomas Groß

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 13.01.2021