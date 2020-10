Auf zum Konzert 2030

Ein Konzert von Jonathan Zelter in der Mannheimer SAP Arena am 12. Oktober 2030? Angekündigt zehn Jahre vorher? Das muss ein Fehler sein! Oder – Schrecken über Schrecken: Denkt der in der Quadratestadt heimisch gewordene Popschlager-Songwriter Jonathan Zelter ernsthaft, dass die Pandemie Großveranstaltungen noch ein ganzes Jahrzehnt lang blockiert? Sänger glauben ja so viel in diesen seltsamen Tagen …

Auf den zweiten Blick wirkt die Konzertankündigung wie ein – gelungener – PR-Gag. Denn im frisch veröffentlichten Lied „2030“ versetzt Zelter sich in die Zukunft und blickt im Gespräch mit seinem Kind zurück auf unsere Gegenwart. Das Lied beschreibt schöne Aussichten, denn der Nachwuchs stellt Fragen über Probleme, die bis dahin hoffentlich nur noch schlechte Erinnerungen sind: „Papa, was war der Klimawandel und was heißt Homophobie?“, „War der mit den gelben Haaren und dem bösen Grinsen wirklich Präsident?“, „War Rassismus eine Krankheit und was war ein Antisemit?“ oder „Warum gab es Krieg?“ Der aufstrebende Wahl-Mannheimer beendet seine 3:20 Minuten lange Utopie, in der „das alles hinter uns liegt“, ambitioniert: „„Die letzten Spinner haben dazu gelernt und sind herzlich willkommen auf meinem ,2030’-Konzert.“

Und die Ambition ist real. „Die Ankündigung ist kein Gag“, sagt eine Sprecherin des Veranstalters S-Promotion. Auf dessen Homepage gibt es die Karten bereits im Vorverkauf zum Preis von 39,20 Euro. 2030 dürfte das utopisch preiswert sein.

