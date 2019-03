Bahngespräche

Das Semester in Mannheim, es hat wieder begonnen. Sichere Indizien hierfür: Die Straßenbahnen rund um die Haltestelle „Schloss“ sind wieder voller. Sitzplätze zu Schlagzeiten werden rarer. Und Gespräche, denen man mehr oder weniger freiwillig lauscht, komplexer. So auch gestern, als sich mehrere angehende Akademiker über die zunehmende Globalisierung – und vor allem deren Nachteile – unterhielten. Beispielsweise sei es ja irgendwie doch „voll creepy“, dass die „trendy“-Frucht Avocado regionale Produkte aus den Obstregalen verdränge. Zwar schmecke die Trendfrucht „echt nice“, aber dennoch sollte man sich überlegen, ob man darauf nicht verzichten könne. Man könne sich aber, so die einhellige Meinung des Quartetts, „random“ einen gesellschaftlichen Bereich raussuchen – „die Globalisierung merkt man immer“: in der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Technik oder im Sport.

Nun, auf welchen globalisierten Bereich die angehenden Jungakademiker in dem etwa zehnminütigen Gespräch von Alter Feuerwache bis Schloss nicht gekommen sind, ist die Sprache. Gerne hätte man aber gefragt: Wie creepy (auf deutsch etwa: „unheimlich“) ist es, sich über die Nachteile der Globalisierung auszutauschen, indem man für jedes zweite Wort einen Anglizismus verwendet? Die Antwort? Wir kennen sie nicht. Vielleicht wird sie aber ganz entspannt („gechillt“) während der nächsten Straßenbahnfahrt erörtert. Vielleicht dann ohne globalisierte Anglizismen. Sebastian Koch

