Bartels Lauf

Es war ein Schäfer, der hieß Bartel. Ob er auch der war, der laut der Redensart an einer gewissen Stelle Most holt? Jedenfalls ist Bartel in beiden Fällen geachtet ob seines Wissens und seiner Fähigkeiten, was in etwa Sinn der Redensart ist. Schäfer Bartel war ungemein zuverlässig. So wurde ihm zu Ehren ein „Schäferlauf“ ins Leben gerufen, bei dem es gilt, schnell über ein Stoppelfeld zu eilen. Seit 1651 soll es den Lauf in heutiger Form geben, was wohl rechtfertigt, in ihm eine (gute) Tradition zu sehen. Das schwäbische Markgröningen, wo er stattfindet, nennt ihn den ältesten seiner Art, zumal im Ländle. Nun würdigt dies die Unesco und nimmt ihn ins Immaterielle Kulturerbe auf; zudem werden Schäferläufe in Bad Urach und Wildberg berücksichtigt – und „Altersgenossenfeste“ in Schwäbisch Gmünd, wie die Nachrichtenagentur dpa meldet. Dass es diese erst seit 1863 gibt, ist egal. Auf Gemeinsamkeit und Feiern kommt es an, und niemand sollte da meinen, er müsse anderen zeigen, wo der Bartel den Most holt und so … Nur beim Schäferlauf liegen die Dinge anders. Thomas Groß

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.12.2018