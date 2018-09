Bauarbeiten

Als Angehörige des ehedem „Schwarze Kunst“ genannten Buchdruckergewerbes kennen wir uns, auch wenn manche von uns deshalb nicht unbedingt weit gereist sein müssen, in einer Wüste ziemlich gut aus – in der Bleiwüste. Für Nichtfachleute: Unter einer Bleiwüste verstehen Drucker und Schreiber auch im digitalen Zeitalter beispielsweise eine ganze Zeitungsseite ohne ein einziges Bild, ohne aufmunternde Extras neben den Texten.

Von der Bleiwüste führt keine direkte, aber eine mit etwas gutem Willen gedachte Linie zur Betonwüste. Und dieselbe begegnet uns in unseren Städten allemal, wenn wir die Bausünden der Wirtschaftswunderjahre in Augenschein nehmen. Grauer Beton dominierte ganze Stadtteile. Auch in Mannheim, wo das Herzogenried, kaum fertiggestellt, schon nach einigen Jahren den Planern und Machern ein bisschen ein Dorn im Auge war. Und damals, es muss in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts gewesen sein, reiften erste Überlegungen, ob das Wohnen im Grünen nicht attraktiver würde, wenn die Häuser nicht gar so hoch, nicht gar so grau blieben. Vom „Rückbau“, einer hässlichen Arbeitsleistung, mit dem ein eventueller „Teilabriss“ beschönigend kaschiert wurde, war plötzlich die Rede.

In diesen Tagen werden wir allerdings Zeugen einer Abrissaktion politischer Art, die es in sich hat. In der Causa Maaßen haben sich alle verspekuliert: Statt Rücktritt und Rückbau eines Behördenchefs folgte dessen kurzzeitiger Aufstieg. Das Ergebnis der Konfusionen lässt Schlimmes befürchten, denn ihren eigenen Rückbau haben die demokratischen Parteien damit schon mal in Auftrag gegeben. Wen die Abrissbirne am härtesten treffen wird, scheint dabei noch nicht ausgemacht. Harald Sawatzki

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 25.09.2018